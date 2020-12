En dos meses, Carreño le devolvió a Wanderers la confianza perdida

El 10 de octubre Wanderers empató 1-1 contra Cerro por la última fecha del Torneo Apertura, un día después renunció el técnico Mauricio Larriera y al día siguiente ya estaba Daniel Carreño trabajando al frente del plantel en el Complejo Devoto. Un acuerdo relámpago con un entrenador de la casa, tan rápido como el cambio que tuvo el equipo desde su llegada, revirtiendo una racha de cinco derrotas y un empate en el final del Apertura.

En dos meses, Carreño sacó al equipo de una posición fubolística incómoda y lo colocó en la final del Torneo Intermedio frente a Nacional, partido que está fijado para este domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario.

“Nosotros habíamos sido protagonistas en el Apertura, cumpliendo lo que dijimos al principio del año de que uno de los objetivos era ser protagonistas en los campeonatos que jugáramos. En el Apertura lo hicimos hasta la fecha 12; en la 10 íbamos primeros absolutos, en la 11 perdimos, pero seguíamos primeros y después nos caímos. Daniel agarró el equipo después de una serie de derrotas importantes, pero también agarró un equipo que supo estar 10 partidos invicto y parte de eso fue fundamental para devolverle la confianza”, dijo a Referí el presidente de la institución, Gabriel Blanco.

Montevideo Wanderers volverá a jugar una final después de seis años. En la temporada 2013/2014 fue campeón del Clausura y cayó frente a Danubio en final del Campeonato Uruguayo.

El técnico en aquella oportunidad era Alfredo Arias y participaron jugadores que hoy también integran el plantel del equipo del Prado: Guzmán Pereira, Rodrigo Pastorini, Adrián Colombino, Gastón Bueno, Diego Riolfo. Para buscar otro título, hay que retroceder hasta 2001, cuando ganó la Liguilla de forma invicta, con Carreño como entrenador.

El cambio táctico que propuso Carreño desde que asumió este año y la forma de jugar, influyó para que el equipo recobrara el protagonismo en la temporada, según el presidente: “Hubo un cambio en la formación, en la estructura, pasamos a jugar con línea de tres. Además, hemos sido más directos en el juego, pasamos rápidamente de defensa a ataque y hemos logrado convertir”.

La llegada de Carreño, que había dirigido al club por última vez en la temporada 2010/2011, sucedió rápidamente: “Daniel siempre es un candidato natural en Wanderers. Habíamos estado cerca en otra oportunidad hace muy poquito tiempo, pero no se dio. Cuando se fue Larriera, Mauricio Nanni (gerente deportivo) enseguida se puso en contacto con él y no fue tan difícil convencerlo. Se dio todo, él tenía disponibilidad para estar, estaba en el país y rápidamente nos pusimos de acuerdo como para que se haga cargo del equipo”.

Diego Battiste

Aunque para eso, cada una de las partes tuvo que ceder algo, contó el presidente.

“Carreño estaba convencido de volver y eso ayudó mucho. Por supuesto que Daniel tuvo que hacer su esfuerzo y nosotros hicimos el nuestro para llegar a un acuerdo. Veía un club muy ordenado, serio, con un gran plantel y a un técnico lo tiene que motivar saber que tiene los recursos humanos necesarios para ser protagonistas del campeonato y los recursos físicos o no humanos, que el club también los tiene”.

La salida de Larriera fue un golpe para el club, porque no estaba en los planes de los dirigentes. “Personalmente me generó tristeza la salida de Mauricio -admitió Blanco-, tenía toda la confianza en él y en su cuerpo técnico de que podían remontar la situación. Fue un mes y poco nefasto, donde perdimos todos los partidos, se jugó mucho entre semana, pero un mes antes éramos la sensación del campeonato, ganándole a Peñarol en el Campeón del Siglo y recibiendo solamente elogios y eso lo logró también Mauricio Larriera. La confianza estaba, pero el sintió que no tenía fuerzas como para darlo vuelta. Una vez que tomó la decisión no era un tema de intentar convencerlo, fue muy honesto en la decisión que tomó, honesto con él y con la institución”.

La presencia de varios juveniles, formados en la cantera bohemia, es también un tema de orgullo para el presidente que fue reelecto en julio de este año, ganándole las elecciones a una gloria del club como Jorge Barrios.

Blanco destacó el “nivel espectacular” de Bruno Veglio, que ahora está en recuperación de una fractura de peroné, del delantero Mauro Méndez, elegido jugador revelación del último mes por la AUF, de César Araujo, Nicolás Quagliatta y también Lucas Couto, que si bien no es asiduamente titular, “cuando le tocó entrar por Hernán Petryk en el Campeón del Siglo lo hizo muy bien”.

La ansiedad es el estado en que se encuentran los hinchas de Wanderers, que quieren jugar la final cuánto antes.

“Finales no se juegan todos los días y si bien este es un campeonato más corto que un Apertura o Clausura, no deja de ser un campeonato oficial de la AUF y lo valorizo mucho”, señaló Blanco. El ganador conseguirá la clasificación a la Copa Sudamericana 2021 y jugará por la Supercopa 2021 con el Campeón Uruguayo.

Macaluso y Guzmán descartados

Damián Macaluso y Guzmán Pereira no estarán a la orden de Carreño para el partido de este domingo, según confirmó el técnico Daniel Carreño. Si bien Pereira ya tiene el alta de una fractura por stress que sufrió en el peroné, el entrenador no quiere arriesgarlo en un partido de la trascendencia de una final. Carreño señaló en Sport 890 que su equipo puede sentir el domingo el “cansancio sicólogico” porque hace dos semanas que esperan este partido: “Es lo único que tenemos para jugar, pero hemos trabajado para eso. Nacional en cambio, si bien puede llegar más cansado físicamente, sabe jugar este tipo de partidos, esta semana jugó tres finales y conoce la dinámica de jugar partidos importantes”, indicó.

Campaña en el Intermedio