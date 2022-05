Escándalo en Bolivia: se conoció un video en el que la Policía incauta obsequios de Boca a los jueces de la Copa

Boca Juniors dio un paso muy importante a la clasificación de los octavos de final de la Copa Libertadores venciendo este miércoles en La Paz, Bolivia, a Always Ready por 1-0.

Sin embargo, luego de terminado el mismo, estalló un escándalo.

El presidente del equipo perdedor, Andrés Costa, sorprendió a todos con sus declaraciones a Radio Mitre de Argentina.

"Boca ganó bien, hizo un gran partido. Lastimosamente no pudimos demostrar nuestro fútbol y nos vamos apenados por ello. Pero ha molestado y lo hacemos público una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros. Obviamente se desconoce qué tenía el interior de las bolsas con el escudo de Boca Juniors", dijo el mandamás del club del altiplano.

Y siguió con su monólogo: "Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio? Bueno, eso es lo que molesta en Always Ready".

Costa sostuvo además que "si Conmebol no sanciona al árbitro, estaría siendo cómplice. Yo no soy quién para decir si hubo soborno o no. Lo que sí puedo decirle es que se está haciendo un peritaje de parte de las autoridades pertinentes y ellos son los que van a determinar qué pasó".

El árbitro que dirigió el partido fue el peruano Kevin Ortega y según Costa, "pitó un penal que no existió. Y si hubo obsequios para el árbitro, imagínese la suceptibilidad que hoy tengo. Encima es un árbitro con antecedentes, protagonista de varios partidos con polémicas".

Aquí se puede ver el video de la Policía incautando los regalos a los jueces: