Éxitos y fracasos de Marcelo Bielsa: repaso de la carrera del nuevo técnico de la selección uruguaya

"Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito", admitió sin ponerse colorado el argentino Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de la selección uruguaya, durante una charla que brindó en Brasil.

"No es una afirmación que yo haga por falsa modestia sino que lo demuestran mis currículums", agregó.

"No hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable. Es el eje de la intervención. Entonces yo, no haber ganado lo vivo como un fracaso, no es que digo, yo gané muy poco pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco, no pude ganar".

Como entrenador Bielsa ganó el campeonato argentino de la temporada 1990/1991 y el Clausura 1992 con Newell's Old Boys; el Clausura 1998 con Vélez Sarsfield; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección sub 23 de Argentina y el título de la Championship, el torneo de la Segunda División en Inglaterra, con el Leeds United en 2020.

Para un técnico que tiene 33 años de carrera, tiene sabor a poco. Sin embargo, Bielsa se convirtió en el referente de un estilo de juego y de una manera de vivir el fútbol con intensidad, que van más allá de los títulos.

"En pocas oportunidades, salvo en la selección argentina, me tocó dirigir equipos de élite, entonces necesariamente el trabajo me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento del jugador. Cuando usted tiene grandes jugadores es suficiente con no molestarlos demasiado, cuando usted no tiene grandes jugadores tiene que intervenir para desarrollarlos", dijo Bielsa en aquella charla con otros entrenadores.

Bielsa al frente de las selecciones de Argentina y Chile

En la selección argentina, Bielsa cumplió su ciclo más extenso como entrenador. Dirigió a la albiceleste en 85 partidos, con 56 triunfos, 18 empates y 11 derrotas, con un 72,94% de eficacia, el mejor de toda su carrera.

Obtuvo el torneo Preolímpico 2004 y la histórica medalla dorada en los Juegos de Atenas 2004. También sufrió el fracaso más estrepitoso: Argentina fue eliminada en la primera rueda del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 después de llegar como una de las grandes favoritas al título. En 2004 alcanzó la final de la Copa América de Perú y la perdió frente a Brasil y en setiembre de 2004 se alejó sorpresivamente luego de un triunfo contra Perú por las Eliminatorias.

"Me quedé sin energía", fue el argumento del entrenador.

"Yo noto que los entrenadores para justificar nuestra realidad, vamos atribuyendo al perfil positivo de nuestra labor lo vamos jerarquizando. pero acá lo importante es certificar con éxitos deportivos el procedimiento de la gestión de un equipo de fútbol".

Más adelante se hizo cargo de la selección de Chile. Alcanzó con la Roja el segundo puesto de las Eliminatorias y a una histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. Superó la etapa de grupos y fue eliminado en octavos de final frente a Brasil.

En febrero de 2011, ante el cambio de dirigentes en la Federación chilena, Bielsa se fue: "Desde que asumió (Jadue), hizo todo lo posible para que yo renunciara". Dejó la selección chilena con 51 partidos, 28 victorias, 8 empates y 15 caídas.

La campaña europea de Marcelo Bielsa

Espanyol de Barcelona: Luego de pasar por Vélez, Bielsa comenzó su camino europeo en 1998, dirigiendo al Espanyol. Duró apenas seis partidos porque José Pekerman, entonces manager de la selección, lo tentó para dirigir a la selección argentina luego de la eliminación en Francia 98 para reemplazar a Daniel Passarella.

Bielsa, campeón con Newell's en 1991

Athletic Bilbao: asumió en agosto de 2011. Llegó a la final de la Europa League y a la definición de la Copa del Rey, pero perdió ambas. Al año siguiente, Bilbao peleó el descenso. Bielsa dirigió 113 partidos, con 43 triunfos, 31 empates y 39 derrotas.

Marsella: fue contratado en mayo de 2014 por el Olympique de Marsella. Logró ocho victorias consecutivas y terminó la primera parte del campeonato como puntero. Al final, terminó cuarto, clasificando a la Europa League. Se fue en agosto de 2015, luego de conseguir 21 victorias en 41 encuentros, 7 empates y 13 derrotas.

Lazio: Al año siguiente firmó con el equipo italiano y no dirigió ningún partido. Renunció a las cuatro semanas porque no había llegado ninguno de los siete los refuerzos que pidió.

LIlle: También fue corto su pasaje por el Lille en 2017: 3 victorias, 4 empates y 7 derrotas que dejaron al club penúltimo en la liga francesa. Fue despedido el 15 de diciembre de 2017, luego de 11 partidos sin triunfos.

Leeds United: Tomó al club en la segunda división del fútbol inglés. No ascendió en la primera temporada, pero si lo hizo en la segunda. Condujo al Leeds United a lo largo de tres torneos y medio, lo dirigió en 170 partidos oficiales, con 80 victorias, 33 empates y 57 derrotas. Fue despedido en febrero de 2022, después de los malos resultados que obtuvo en la Premier League.