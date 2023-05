Fede Valverde es duda en Real Madrid: mirá la explicación de Ancelotti que causó revuelo en España

Carlo Ancelotti, el técnico de Real Madrid, equipo del uruguayo Federico Valverde, admitió este viernes que el sábado frente a Getafe preservará a los jugadores "cansados" de cara a la vuelta de semifinales de Champions contra Manchester City, pero prometió "un equipo competitivo".

Por eso, es de esperar que Valverde, quien reconoció estar “muy cansado” en el cierre de la temporada, no esté en el once inicial merengue, para cuidarlo para la revancha ante el City del próximo miércoles 17 de mayo a las 16:00 en el Etihad Stadium.

¿Por dónde ver Real Madrid vs Getafe?

El partido Real Madrid vs Getafe se jugará este sábado a las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se podrá ver por DSports y DGO.

"Tenemos alguna dudas todavía con jugadores que recibieron golpes el martes (contra el City, 1-1), que todavía no han recuperado: Benzema, Rodrygo, Alaba...", explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de la 34ª fecha de la Liga contra Getafe.

"Vuelven Mendy y Ceballos, que pueden jugar mañana", añadió el técnico merengue, insistiendo en que "los tres en duda los evaluaremos mañana".

Polémica por la rotación de Ancelotti

La rotación de Ancelotti causó polémica porque Getafe, de los uruguayos Damián Suárez, Mauro Arambarri y Gastón Álvarez, es uno de los equipos que lucha para evitar el descenso y podría verse beneficiado si los blancos no colocan a su mejor once.

"No voy a arriesgar porque tenemos jugadores frescos, pero será un partido que nos va a exigir mucho, es un rival que lucha para no descender, así que será un partido exigente y necesitamos frescura y energía, y el equipo de mañana será un equipo fresco y con energía", aseguró el DT italiano.

El entrenador dijo no entendería un posible enojo del resto de equipos: "No, no lo entendería. El equipo de mañana será una alineación muy competitiva", insistió Ancelotti, al ser preguntado por esas eventuales rotaciones con la mente en puesta en el partido del miércoles en Manchester y la Liga ya perdida.

Ancelotti adelantó que en la portería "Courtois va a jugar y Vinicius también, 'Vini' no sé si desde el principio", precisó el técnico de Real Madrid.

El entrenador italiano añadió que "no entendería" que Getafe pudiera sentirse agraviado por utilizar jugadores menos habituales.

"Hay muchos equipos que eligen sus partidos, nosotros no elegimos ningún partido, intentaremos ganar mañana con el mejor equipo posible", dijo.

"Quiero preservar a los jugadores que están cansados, pero los disponibles estarán. El equipo de mañana va a ser muy competitivo", aseguró Ancelotti, sin querer adelantar el posible once contra Getafe.

El técnico merengue insistió en que el partido del sábado no va a tener ninguna influencia sobre el del miércoles contra el City.

"Los jugadores que tienen dudas no van a jugar y lo que jueguen, tienen todo el tiempo para recuperar. Tenemos cuatro días para recuperar", aseguró.

