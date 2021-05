Fuego Sagrado se estrenó y fue lo más visto del martes

Este martes se estrenó Fuego Sagrado, el reality show en el que los concursantes compiten demostrando su habilidad culinaria en la parrilla, en la pantalla de Teledoce. El programa fue lo más visto del día, y tuvo un estreno en el que presentó su formato y eligió a los 18 contendientes por el título de maestro parrillero con una prueba de preselección.

Conducido por Lucía Soria, que integra el jurado del certamen junto a Federico Desseno y Aldo Cauteruccio, el programa se centró en la etapa final del casting de participantes, con treinta elegidos de entre los 1.200 postulantes demostrando su habilidad ante el jurado. Lo hicieron en tres grupos de diez, cada uno guiado por uno de los miembros del jurado. Cada participante recibió una caja con productos elegidos por el jurado a cargo de su grupo, con una combinación de proteína (solomillo para el grupo a cargo de Soria, Entrecot en el de Cauteruccio y camarones, en el caso del equipo de Desseno), verduras y frutos secos, con los que debían realizar una preparación a elección en un plazo de media hora.

Cada jurado eligió a sus concursantes predilectos, entregándole a cada uno un cuchillo que lo señala como participante de la competencia, y que deberán devolver en caso de que queden eliminados. Solo el ganador se llevará el suyo, además de $ 500.000, y otros premios.

Luego de la prueba de los platos por parte del jurado, seis competidores quedaron en la "zona de suspenso", por lo que al final del programa, luego de una reunión entre los tres miembros del tribunal, se eligió de ese grupo quienes siguen en la competencia y quienes volvían a su casa.

Uno de los que no avanzó fue el arquitecto Gustavo Ortega, que luego de su eliminación comentó en su cuenta de Twitter: "Muy buena experiencia más allá del discutible resultado (no me dijeron ni que estaba mal o feo)", y criticó la composición del jurado: "Lo único malo es que para un programa de asadores uruguayos, dos jueces eran argentinos. ¿Tan poco sabemos de asados?", escribió en referencia a Soria y Desseno, ambos nacidos en ese país, aunque radicados en Uruguay desde hace años.

Los 18 elegidos serán divididos en dos equipos de nueve integrantes cada uno a partir del próximo programa, en el que comenzarán las eliminaciones luego de cada prueba.

Según los datos de la consultora Kantar Ibope Media, Fuego Sagrado fue lo más visto del martes, con un promedio de 16,14 puntos de rating (unas 200.000 personas) en el área metropolitana de Montevideo, donde se realiza la medición, superando así a su competidor directo, Pasapalabra (Canal 10), que marcó 12,03 puntos, y a Subrayado en la tabla general del día, con el noticiero de Saeta marcando 16,04 puntos.