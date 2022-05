Goleador del Apertura, una carrera paralela y un sello para el pasaporte

El Torneo Apertura que se reanudó el viernes con el arranque de la disputa de la 11ª etapa entra en su recta final con un duelo paralelo al que sostiene el líder Deportivo Maldonado contra un grupo de persecución. Se trata de la lucha por la tabla de goleadores que tiene a Enzo Borges del Depor y a Mauro Méndez de Wanderers mano a mano.

Los dos suman seis goles y son perseguidos de cerca por Fabián Estoyanoff, de Fénix, con cinco anotaciones.

Diego Battiste

Fabián Estoyanoff, el tercero en discordia

En diálogo con Referí, desde Venezuela donde Wanderers enfrentó a Metropolitanos por Copa Sudamericana (1-0, gol suyo), Méndez dijo que terminar como goleador del certamen es uno de sus objetivos en este Apertura.

"Si Dios quiere y todo sale bien, salir goleador de este Apertura sería un logro personal grandísimo y es uno de mis objetivos conseguirlo".

"El trabajo que no se ve me ayudó a que se abra el arco y eso es importantísimo para un delantero", agregó el centrodelantero de 23 años que llegó de Salto a Defensor Sporting y que con edad de Cuarta se mudó a Wanderers junto con Nicolás Quagliata.

Pablo Porciúncula / AFP

Mauro Méndez de festejo en el Viera

En el bohemio debutó en 2019 y ya tiene 86 partidos jugados y 21 goles. El 2022 ya es su mejor temporada goleadora con ocho tantos ya que a los seis del Apertura le sumó dos por Copa Sudamericana. En 2020 había hecho siete goles en el Uruguayo.

"Hice muchos goles sobre la hora y en partidos importantes que valieron triunfos, gracias al equipo y gracias a estar ahí, a no dar ninguna pelota por perdida y a dejar todo hasta el último minuto", reveló.

Con esas mismas características, Enzo Borges ha labrado una carrera de 16 años tras su debut en Wanderers en 2006 donde jugó un solo minuto.

A los 35, el riverense pegó la vuelta al fútbol uruguayo tras jugar el año pasado en River Plate de Paraguay donde no hizo goles en nueve partidos jugados.

"Siempre es bueno para el delantero hacer goles y estar en la cima de la tabla, pero hoy es muy importante que el equipo sume puntos y siempre lo más importante es la tabla de posiciones del equipo y contar con el apoyo de los compañeros y el cuerpo técnico para no perder la confianza cuando las cosas no salen", dijo Borges a Referí.

En la última fecha, Borges erró un penal contra Boston River: "Fue un error, pero ya pasó. Hay que trabajar más y esperar la revancha porque erran los que patean y a veces nos podemos equivocar".

@CampeonatoAUF

Enzo Borges, gol y actitud

"Soy muy agradecido a esta oportunidad que medio Deportivo Maldonado. Cuando te va bien el teléfono no para de sonar, pero en Paraguay no me había ido bien y este equipo me llamó y quiso contar conmigo. Lo que hago es tratar de retribuir en la cancha esa confianza", expresó.

Líder del torneo con cuatro puntos de ventaja sobre Boston River, Borges reveló: "Tenemos que ir partido a partido, no hay otra forma de encarar lo que viene; si ganamos con un gol mío, mejor, pero este equipo tiene mucha experiencia y calidad en todas sus líneas".

El Torneo Apertura tiene la particularidad de que abre el año y que es seguido de un período de pases que es clave para los equipos ya que en función de los resultados obtenidos en el primer semestre de la temporada optan o no por reforzarse.

Pero para los goleadores en especial, este torneo ha sido a lo largo de los años -nació en 1994- un trampolín para que importantes figuras emigren a otros mercados.

Darío Silva se fue tras ser goleador del Apertura 1995 aunque venía precedido de dos años como campeón y figura del Peñarol de Gregorio Pérez, una buena temporada en Defensor Sporting (1992) y una participación en el Mundial sub 20 de 1991. Su destino fue Cagliari de Italia.

El Chino Recoba emigró a Inter de Mián tras romperla en el Apertura de 1997, ser goleador y anotarle un gol de antología a Wanderers.

Uriel Pérez, Ederson Fofonka, Germán Hornos, Sergio Blanco, Richard Porta, Cristhian Stuani y Maureen Franco también emigraron tras ser goleadores de un Apertura.

Porta y Stuani tienen el récord de anotación en un torneo corto con 19 goles cada uno, ambos en el Apertura 2007.

Más acá en el tiempo Santiago "El Morro" García relanzó su carrera en River Plate y fue imparable en el Apertura 2015. También emigraron tras brillar con goles David Terans y Leonardo Fernández.

Peñarol hizo volver en 2017 a mitad de año a Cristian Palacios, luego de un Apertura notable en Wanderers y un Intermedio donde sumó un par de goles más.

Sea quien sea el que termine como goleador, será el sucesor de Gonzalo Bergessio, goleador de los dos últimos Apertura con 12 tantos en cada uno.

Claro que las realidades y las urgencias para emigrar son distintas para los actuales goleadores, por las edades dispares. Méndez tiene contrato hasta fines de 2023 y Borges firmó hasta fin de año.

Deportivo Maldonado jugará con River Plate, Cerro Largo, Fénix, Defensor Sporting y Albion.

Wanderers, tercero a cinco puntos, lo hará contra Peñarol, Montevideo City Torque, Cerrito, Plaza Colonia y Boston River.

La verdad de los equipos y de los goleadores se escribirá en la cancha. Y después el futuro dirá dónde seguirán ambos jugadores el próximo semestre.