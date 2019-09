Ignacio Ruglio pidió la salida de Carlos Sánchez, pero el resto del consejo lo respaldó

La reunión del consejo directivo de Peñarol del lunes estuvo marcada por el pedido que hizo el directivo Ignacio Ruglio de destituir al gerente deportivo Carlos Sánchez. La propuesta no fue respaldada y el funcionario recibió el apoyo del resto de los integrantes del cuerpo directriz.



A pedido del oficialismo y el Movimiento 2809, Sánchez presentó un informe sobre la forma en que cree que el club puede salir de esta crisis, pero no conformó a Ruglio. “Estábamos seguros de que íbamos a escuchar más de lo mismo”, dijo el directivo.

Según el dirigente, no abundó en explicaciones con cambios para el futuro sino que repasó situaciones del pasado.

Tras culminar su exposición ante los dirigentes, Sánchez se retiró, Ruglio pidió la palabra y manifestó que el grupo 1891 consideraba que “había un ciclo terminado de Sánchez en el club”, y que entendía que debían “elaborar el nuevo perfil del sustituto y contratar cuanto antes a una persona nueva en ese cargo para planificar la última etapa de este año y las copas del año que viene”.



El argumento del dirigente para destituir a Sánchez es el siguiente: “Es el momento (del año) porque no estás cambiando el cuerpo técnico ni a los jugadores, eso sigue todo igual. Estás cambiando la estructura que contrata jugadores. Ya se terminó el período de pases y hay que cambiar a tiempo para lo que viene, la temporada 2020. Si el oficialismo y 2809 dijeran que no es momento estarían entrando en una clara contradicción porque a Gonzalo De los Santos lo sacaron ambos a mitad del campeonato pasado cuando la crisis deportiva. ¿Por qué antes era el momento para cambiar a Gonzalo De los Santos y ahora no es el momento para sacar al Tío Sánchez? Ellos no actuaron así hace un año”.

Ante la consulta de Referí de por qué plantea estas discrepancias cuando Peñarol es bicampeón del Uruguayo y campeón del Apertura, dijo: “Peñarol es bicampeón del Uruguayo en la peor coyuntura de los equipos menores, como Danubio y Defensor, y de Nacional mismo, en los últimos 20 años. Si nosotros no analizamos el contexto genérico y solo analizamos que somos bicampeones del Uruguayos y del Apertura quizás nos quedamos conformes con eso y cuando abramos los ojos nos podemos dar cuenta que se nos fue el Campeonato Uruguayo, que es el que tenemos que ganar”.



Pese a la propuesta de Ruglio, Sánchez sigue en funciones.

Este martes, el gerente deportivo recibió al nuevo preparador físico, Francesco Bertini, en el aeropuerto de Carrasco.