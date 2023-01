La bandera de Aguada que calentó el clásico ante Goes pero que no fue denunciada

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) recibirá este jueves la denuncia presentada por los neutrales por los graves incidentes que se generaron el martes entre hinchas de Aguada y Goes

El hecho ocurrió después del partido luego de que la terna arbitral ya se había retirado rumbo a los vestuarios.

El Tribunal de Penas está compuesto por abogados honorarios que actualmente están en feria judicial, por lo que seguramente se reunirán por Zoom.

Lo primero que harán será darle traslado de la demanda a las partes para que estas presenten, en el plazo de cinco días, sus defensas.

Los fallos se emiten los miércoles y quedan promulgados al día siguiente. Este expediente demorará por lo menos dos semanas en definirse.

Entre 2017 y 2021, Aguada sufrió quita de 10 puntos por diversos incidentes protagonizados por sus hinchas. La Liga 2021-2022 la empezó con -4 puntos por incidentes generados en un partido a puertas cerradas, ante Capitol, en la Liga de 2021, lanzando pirotecnia hacia adentro de la cancha.

Goes fue desafiliado por un año en 2008 por incidentes de un clásico ante Aguada disputado en el Cilindro por el Metropolitano.

Ambos equipos son lo más populares del básquetbol uruguayo y tienen minorías que gustan de ganar protagonismo generando incidentes de violencia. Tal fue lo que ocurrió el martes pasado cuando la mayoría de la hinchada de Goes se había retirado y la mayoría de la gente de Aguada se quedó festejando en su lugar. Grupos minoritarios de ambos bandos generaron el incidente y exponen ahora a sus clubes a graves sanciones.

Todo se generó cuando un par de hinchas de Goes fueron a insultar y salivar a Luciano Planells, jugador de Aguada, cuando daba una nota radial.

Sin embargo, antes, durante el partido, la hinchada de Aguada exhibió una bandera provocativa que calentó los ánimos.

La misma hacía referencia al cruce de playoffs que protagonizaron ambos cuadros en la pasada Liga por cuartos de final y que Aguada ganó 3 a 2.

La bandera le agregó a Goes un n para generar con las sigas CA (por club atlético) la palabra "cagones".

Inmediatamente, la bandera fue advertida por la terna arbitral que integraron Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Martín Rial.

Según pudo saber Referí, como la bandera fue inmediatamente retirada y no se volvió a desplegar, no fue denunciada por los jueces por lo que no será parte del expediente. Los neutrales tampoco la denunciaron.

La exhibición de banderas provocativas viene de larga data entre ambas parcialidades.

En octubre de 2017, la hinchada de Goes desplegó una bandera celebrando la muerte de los Rodrigo, dos adolescentes de Aguada asesinados por barras de Peñarol en el marco de un partido jugado en cancha de Aguada entre 25 de Agosto y Miramar.

Octubre de 2017, bandera de Goes

En marzo de 2018, Aguada desplegó una bandera provocativa haciendo alusión a un clásico que se suspendió por humedad en la cancha y en el cual la hinchada aguatera acusó a Goes de generar la situación para posponer el encuentro.

Marzo de 2018, bandera de Aguada

La pelota pasa ahora a manos del Tribunal de Penas que en las últimas temporadas ha adoptado duras medidas para castigar a los clubes por los comportamientos violentos de sus hinchas.