La despedida de Forlán, entre la emoción de su padre y el llanto de su esposa

Por Pedro Tristant

Una pantalla de fondo decía que se venía una nueva etapa en la vida de Diego Forlán. El ahora exfutbolista estaba en el estudio de Telemundo pronto para dar el anuncio de que terminaba su carrera profesional. Pablo Forlán, su padre, Pablo Forlán Corazo, su hermano, y Paz Cardoso, su esposa, lo acompañaban.

Los cuatro había llegado juntos al canal de la calle Enriqueta Compte y Riqué sobre las 19.20. En un living esperaron, junto a las autoridades de Teledoce, que se hiciera las 20 para ingresar al estudio.

Todos miraron atentos una presentación que resumía en pocos minutos su carrera: un gol de penal contra Ecuador que le permitió a Uruguay extender sus chances de clasificar al Mundial de Sudáfrica, imágenes de Independiente de Argentina, el equipo en el que debutó en el fútbol profesional, el día que fue presentado en el fútbol inglés, gritos de gol en el Atlético Madrid, aquella histórica jornada en la que llegó al club de sus amores y expresó su pasión por Peñarol y un gol de tiro libre a Ghana.

Para romper con el nervisismo que se vivía en el estudio, Aldo Silva, el conductor del noticiero, le preguntó desde lejos a Forlán si había visto a Leandro García Morales, el jugador de Aguada. "No, pero Pablo (su hermano) sí", le contestó. El periodista y el exjugador quedaron de ir juntos a un partido del aguatero.

Allí todos sabían lo que estaba por informar y solo faltaba que lo dijera. Antes de salir al aire se acercó a su esposa para darle un beso y un abrazo. Ella ya lo adelantaba: se iba a emocionar.

"No ha sido fácil", comenzó Forlán. "No quería que llegara este momento. He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol. He disfrutado y decidí parar", largó.

Y con ese anuncio le puso fin a una carrera de 21 años en la que anotó 36 goles con la selección uruguaya, fue el mejor jugador del Sudáfrica 2010, fue dos veces pichichi de Europa. Y en la que fue campeón de la UEFA Europa League con Atlético Madrid, la Premier League con el Manchester United y el campeonato Uruguayo con Peñarol, entre otros trofeos.

Forlán ya sabía que se venía el momento de dejar el fútbol, pero no se animaba a cerrar la puerta del todo por si llegaba alguna oferta seductora. Y esa oferta no lo tenía que motivar solo desde lo económico sino también el equipo y el lugar. "Te podía llegar una oferta de cualquier lado. Lo dejaba a que me sorprendiera antes de decir 'quiero esto y si no viene esto no lo voy a hacer'", dijo a Referí.

Pablo Forlán, detrás de las cámaras, miraba el suelo y escuchaba atentamente la entrevista. Solo levantaba la cabeza a una de las pantallas cuando mostraban los saludos de Luis Suárez y de Sebastián Abreu, los excompañeros y amigos del diez.

"Estaba preparado, sabía que se iba a retirar. No sabía si iba a ser ya o iba a esperar alguna propuesta", dijo el padre del delantero que aclaró que tuvo alguna oferta para seguir jugando, pero que "no se decidió por nada".

El deseo de retirarse en Peñarol

Forlán no dudó en decirlo una vez más: "Hubiera sido lindo cerrar la carrera en Peñarol". Él estuvo en los aurinegros en la temporada 2015/2016, pero no llegó a un acuerdo con los dirigentes para continuar en el club.

"Por como se habían dado las negociaciones, que no habían llegado a buen puerto, no me pareció un buen momento", dice consultado sobre ese frustrado retiro en Peñarol. "Si no hubiera dicho eso un año atrás, no sé si me hubieran venido a buscar", comentó refiriéndose a que él mismo había descartado una vuelta.

"Cuando estaba Leo Ramos me llamaron porque querían que volviera a estar con ellos, me pareció buena idea. Pero no se dieron las negociaciones".

La nueva etapa como entrenador

Forlán se recibió como técnico en Argentina el pasado 15 de marzo y junto con su hermano y Santiago Alfaro como profesor formará el cuerpo técnico.

El principal entrenador referente para Forlán es su padre, pero le cuesta definir un estilo de juego. "Depende del equipo, las posibilidades que tenga y el tipo de jugadores. Tengo una forma de entrenar y trabajar, pero hay que ver la infraestructura que tiene el equipo", señaló luego de la entrevista. "Lo ideal es ganar y un entrenador tiene vigencia si gana. Como entrenador quiero ganar. Si se puede jugar bien, bárbaro", agregó.

Forlán destacó que de todos los entrenadores que lo dirigieron aprendió algo que lo aplicará cuando le toque dirigir y se anima a mencionar a algunos: César Menotti, Alex Ferguson, Manuel Pellegrini, Óscar Tabárez.

"Creo que tiene bastante clara las cosas. Va a tener un compañero de fierro que va a ser el hermano. Esperemos que pueda comenzar y siempre es importante comenzar con el pie derecho. Las condiciones las tiene, pero lógicamente depende del equipo", comentó su padre Pablo sobre el nuevo rol de su hijo.

Forlán reconoció tres momentos "espectaculares" de su carrera: su pasaje por Atlético Madrid -entre 2007 y 2011-, el mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América ganada por Uruguay en 2011.

Cuando terminó la entrevistas hubo aplausos como homenaje a una carrera exitosa. Cardoso, su esposa y la madre de sus tres hijos Martín, Luz y César, se emocionó hasta las lágrimas.