La duda de Godín, la baja de Cavani y la sorpresa de Satriano: ¿Qué tiene la lista de Alonso y qué le falta para Qatar 2022?

Diego Alonso llegó este viernes de mañana a Austria, donde tendrá la última oportunidad para trabajar con los futbolistas seleccionados previo al Mundial, y a través de las redes oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunciaron la nómina de 26 jugadores que el entrenador tendrá a su disposición.

Darwin Núñez, que no juega con Liverpool, será el primero que se integrará a la selección. Los últimos arribarán el martes. El entrenador tendrá entre nueve y 12 días a todos los convocados para terminar de ensayar el plan para el Mundial.

Uruguay jugará el viernes 23 ante Irán en St. Polten (Austria) a la hora 13 de Uruguay y el martes 27 frente a Canadá en Bratislava (Eslovaquia).

Después de estas pruebas, el técnico deberá anunciar 21 días antes del inicio de Qatar (31 de octubre) la lista larga e ilimitada de jugadores a considerar para el Mundial y la nómina definitiva, con 26, el 13 de noviembre.

Los convocados: sorpresas y ausentes

Los 26 nombres de Alonso para esta fecha FIFA de setiembre se reparten en tres goleros, nueve defensas, siete volantes y siete delanteros. Sobre estos números girará la citación definitiva para Qatar 2022.

Los tres grandes ausentes son el capitán Diego Godín (en recuperación de su tendinopatía rotuliana), José María Giménez (lesionado) y Edinson Cavani (aún no debutó en su nuevo club, Valencia).

Alonso sorprendió con las convocatorias de Brian Ocampo, Agustín Rogel, Sebastián Cáceres y Martín Satriano.

Fred Tanneau / AFP

Martín Satriano

Esta es la lista completa de convocados:

Goleros: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Sebastián Sosa.

Leonardo Carreño

Sergio Rochet

Defensores: Sebastián Coates, Agustín Rogel, Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Guillermo Varela, Damián Suárez, Mathías Olivera, Matías Viña.

Volantes: Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri.

Delanteros: Agustín Canobbio, Brian Ocampo, Diego Rossi, Darwin Núñez, Luis Suárez y Martín Satriano.

De los 41 jugadores reservados, quedaron afuera los goleros Guillermo de Amores, Santiago Mele, Gastón Olveira, los defensas José María Giménez, Leandro Cabrera, Bruno Méndez, Federico Pereira, Joaquín Piquerez, los volantes Mauro Arambarri, Fernando Gorriarán, Raúl Zalazar, y los delanteros Facundo Torres, Edinson Cavani, Agustín Álvarez Martínez y Maximiliano Gómez.

¿Qué dice la lista de setiembre?

Los convocados por el entrenador deja varios mensajes, para los históricos, para los más jóvenes y para los que están abonados en el plantel de Uruguay.

Los grandes ausentes en esta fecha FIFA de setiembre son Diego Godín, José María Giménez y Edinson Cavani. Los tres atraviesan por situaciones diferentes.

Christian Petersen/Getty Images/AFP

Diego Godín y José María Giménez

El capitán Godín sufre tendinopatía rotulina. El último partido con su equipo Vélez lo jugó el 6 de agosto ante Unión, por el Campeonato Argentino. Luego, decidió parar y en los últimos días de ese mes viajó a Europa para realizar un tratamiento que le permita llegar al Mundial.

Hace una semana, en una charla con Referí, Luis Suárez se refirió a la situación de Godín y avaló la decisión del capitán de parar para intentar llegar al Mundial.

“Lo entiendo, porque sufrí mucho con mis lesiones. Lo pasé mal. Los jugadores de fútbol somos cabeza dura. Somos tercos en ese sentido. Y Diego fue otro de los casos como el mío en el que jugué con dolor, aguanté muchísimo, y por eso tomamos la decisión de hacer la cirugía apenas terminó la temporada (en España). Porque aguantás, aguantás, pero llega un momento en que tu cuerpo te dice ‘aguanto, pero no puedo más’. Y vos de cabeza dura seguís aguantando, y te acostumbrás a jugar con dolor, pero no rendís de la forma que podés hacerlo. En el caso de Diego llegó el punto en el que se planteó: o paro o me pierdo el Mundial. Fue una decisión correcta, adecuada. Él se tiene que preparar e intentar jugar lo máximo posible cuando esté bien para poder llegar al Mundial y tener ese deseo de estar con nosotros”.

Giménez está en sanidad desde el 7 de setiembre, tras el partido ante Porto por la Liga de Campeones.

Es la cuarta ausencia del zaguero por lesión este año, después de las de febrero, abril y agosto, en los que estuvo inactivo entre dos y tres semanas en cada ocasión.

Cavani no fue convocado porque aún no debutó en su equipo. Firmó con Valencia el lunes 29 de agosto, en la última semana del período de pases y estará por primera en el plantel de este sábado, en el partido ante Celta de Vigo. Será su primer partido con un club después de casi cinco meses. El último fue el 22 de mayo en la Premier League, en el encuentro de Manchester United ante Crystal Palace. En junio participó en los amistosos de la selección.

Las situaciones más comprometidas son las de Godín y Cavani.

El capitán espera que el tratamiento que realiza en Europa le permita alcanzar un nivel físico y competitivo para estar en Qatar 2022, en su cuarto Mundial consecutivo.

No tiene fecha de regreso a la actividad y su situación, por los dolores que sufre y la imposibilidad que tiene de entrenar normalmente, es la más comprometida de los históricos de la selección.

AFP

Luis Suárez

Fernando Muslera, Martín Cáceres y Luis Suárez estarán en el Mundial.

Cavani no está en duda para el Mundial, pero su presencia en Qatar está atada a la forma en que responda en su regreso a la actividad en la Liga Española.

Los principales problemas que atravesó el salteño son los largos períodos de inactividad desde que en mayo de 2020 terminó su contrato con PSG.

Cuatro meses sin equipo entre PSG y Manchester United, incluida una larga inactividad entrenando solo, en 2020. La llegada de Cristiano Ronaldo al club inglés, con todas las connotaciones que tuvo y cinco ausencias por lesión en la última temporada (la última, en marzo, se perdió un mes), le quitaron rodaje.

Cavani podrá volver este sábado y luego tendrá otros ocho partidos antes del Mundial para conseguir su mejor forma futbolística.

Caras nuevas que quieren Qatar 2022

Brian Ocampo, Agustín Rogel, Sebastián Cáceres y Martín Satriano tienen una oportunidad especial en esta fecha FIFA para terminar de convencer a Alonso. Si no lo consiguen, habrán abierto la puerta para volver en marzo al Complejo de la AUF para preparar el próximo ciclo clasificatorio para el Mundial 2026.

La presencia de Ocampo en esta lista de 26 tiene un punto de quiebre. Luis Suárez fue clave en el regreso del volante a la selección.

El floridense había tenido un año de lesiones, hasta que el último día de julio llegó el Pistolero a Montevideo para defender durante tres meses a Nacional.

Suárez lo arropó, compartió habitación en la concentración y en un mes lo puso en su mejor nivel. Así quedó plasmado en el campo en el último partido que jugó antes de viajar a España.

El Ocampo de la era pos Suárez en Los Céspedes mostró en la cancha su mejor versión, aquella con la que se había transformado en la joya de Nacional. Viajó a España y debutó como titular apenas llegó.

Esta convocatoria es un paso más para llegar a Qatar, pero deberá sostener el nivel y, fundamentalmente, no repetir lesiones, para asegurar su lugar en la lista de 26.

Rogel y Sebastián Cáceres son las reserva que tiene el entrenador a la espera de la definición de la situación de Godín, y ante alguna baja en la zaga de último momento.

En estos días de entrenamiento deben convencer al DT que adoptó una buena decisión con sus inclusiones, pero igual que todos, mantener el rendimiento en sus equipos en octubre será clave para llegar a Qatar en noviembre.

El de Satriano es un caso similar en el ataque. El juvenil formado en Nacional es una de las sorpresas que manejó Alonso en su primera lista larga, en enero.

Alonso definió el arco

Con las convocatorias de Rochet, Muslera y Sosa para estos partidos de setiembre, el entrenador pasó raya al tema del arco.

Los tres fueron convocados en marzo, junio y ahora por Diego Alonso, incluso el entrenador hizo debutar a Sosa en la selección con 35 años en el partido del 11 de junio ante Panamá.

Leonardo Carreño

Sebastián Sosa debuta el 11 de junio en la selección

Quedaron en lista de espera Guillermo de Amores, Santiago Mele y Gastón Olveira, quienes, salvo bajas por lesiones de los tres que están adentro del combinado, no tendrán lugar en el Mundial.

Lo que ocurre en la defensa

En el análisis por sector, la defensa quedó conformada en esta convocatoria, a la espera de cómo reacciona Godín a su lesión crónica.

El entrenador llevará a ocho jugadores para estas posiciones, dos por cada puesto de la última línea.

Sebastián Coates, Martín Cáceres, Ronald Araujo, Guillermo Varela, Damián Suárez, Mathías Olivera y Matías Viña corren con ventaja.

Quedan dos cupos para completar. Godín y Josema Giménez tienen prioridad, pero dependerá de la condición física.

El caso de Godín, depende de Godín.

Agustín Rogel y Sebastián Cáceres son la primera opción que toma el DT.

Leandro Cabrera, Bruno Méndez y Federico Pereira, siguen en el radar, pero algo más alejados.

Joaquín Piquerez es inamovible en el lateral izquierdo de Palmeiras, pero Alonso eligió a Viña, que aún no debutó en Roma en esta temporada.

El mediocampo: el que se duerme, pierde

El sector más fuerte de Uruguay es la zona de volantes. El equipo titular se recita de memoria, y los suplentes también se están imponiendo, porque se reiteran los nombres. Sin embargo, hay una realidad: el que se queda en esta carrera pierde y será clave que los suplentes sigan sosteniendo su nivel deportivo en octubre.

En Austria estarán Torreira, Ugarte, Valverde, Bentancur, Vecino, de Arrascaeta, de la Cruz.

AFP

Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte

Ugarte se quedó con el lugar de Mauro Arambarri. Fernando Gorriarán pasó a un segundo nivel y la expectativa que generó la reserva de Raúl Zalazar se desinfló al quedar fuera de la confirmación de este viernes.

Es muy difícil que el uruguayo que juega en Schalke 04, de 23 años, tenga una chance cuando no trabajó en todo año con el entrenador del combinado.

El ataque: los infaltables y tres más

La lista de Alonso en ataque para Qatar tendrá seis nombres.

Los infaltables Luis Suárez y Darwin Núñez están puestos. En ese nivel debería ingresar Cavani.

El asunto que queda por cerrar son los que van por afuera, en donde tiene número puesto Pellistri.

El momento de Agustín Canobbio en Atlético Paranaense le abrió la puerta y tras una gran preparación para el Mundial se acerca a su objetivo. El mejor jugador el Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 de Referí se enfocó en llegar a fin de año en su mejor forma física. Lo está logrando.

Estos partidos serán claves para confirmar si se puede meter en el equipo titular.

Rossi y Ocampo están más cerca de Qatar y Satriano será todo un descubrimiento con la celeste en estos días.

En lista de espera está Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez y Maximiliano Gómez.