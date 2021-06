La "sombra que se puede venir": la eventual llegada de la variante Delta a Uruguay y la incertidumbre ante la vacuna de Sinovac

Con un leve descenso de los casos activos durante las últimas semanas, el gobierno uruguayo mantiene la vara firme en alcanzar la inmunidad de rebaño para la primavera, como había proyectado hace unos meses el ministro de Salud, Daniel Salinas. El rápido avance de la vacunación alimenta de optimismo a las autoridades, pero no impide, sin embargo, que el dato de los fallecidos a causa del covid-19 registrado en los últimos dos meses y medio, sumado a las predicciones algo más cautas de los científicos sobre el fin de la pandemia y a la eventual llegada de la variante Delta del coronavirus, aparezcan como variables que bien podrían amedrentar la estrategia de las autoridades volcada a la vacunación masiva.

Un informe del Reino Unido, divulgado por el gobierno de Joe Biden, sostiene que la eficacia de las vacunas es notoriamente inferior en los pacientes enfermos con la variante Delta. Es el caso de Pfizer, que presenta un 33% de eficacia contra el covid-19 sintomático ante esa versión del coronavirus, porcentaje que crece después de las dos dosis, pero igualmente es inferior al reportado ante otras cepas. Con Astrazeneca los resultados son similares y con Sinovac, la vacuna más utilizada en Uruguay, aún no hay estudios.

A diferencia de la cepa predominante en el país –la variante P1, presente en el 99% de los casos–, la mutación del coronavirus surgida en India, en un contexto de contagios masivos y hospitales al borde del colapso hace más de un mes, que aún no llegó al país, se esparció por Reino Unido, para, pronto, desplazar a la masiva variante Alpha y encender las alarmas de un gobierno que había bajado la retaguardia tras un extenso confinamiento. También fue vista en casos de Brasil y dos de Argentina, que, junto a otros 30 países, ya notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la aparición de las cuatro variantes más preocupantes del covid-19 (Alfa, B.1.1.7, Reino Unido; Beta, B.1.351 Sudáfrica; Gamma, P1 Manaos, Brasil; y Delta, B.1.617.2 India) en su territorio.

¿Qué pude implicar su aparición?

La Delta, detectada hasta ahora en 74 países, es una variante 60% más contagiosa que la Alfa, que puede ser contrarrestada eficazmente con dos dosis de las vacunas de Pfizer o Astrazeneca para evitar casos graves, señala una investigación de Salud Pública de Inglaterra. En concreto, el fármaco estadounidense permite proteger el 96% de los casos graves al contraer el covid-19 con las dos dosis frente al 92% de la inyección sueco-británica. Lancet confirmó esa investigación aportando que los casos de covid-19 del tipo Delta sufren el doble de hospitalizaciones en comparación a la versión Alfa, por lo que el control de la pandemia en algunos países podría verse condicionado, así como también el blindaje de China.

Su aparición en la región sudamericana, a mediados de mayo, se tradujo como un llamado de atención para el Ministerio de Salud Pública uruguayo, que ya puede plantearse tomar cautela sobre lo sucedido en Reino Unido –donde la desaceleración de los contagios se vio afectada– o Estados Unidos –donde al poco tiempo que pisó tierra ya se afirmó con diversos brotes y ahora ocupa al 6% de los positivos–.

Las autoridades locales también pueden tomar en cuenta el mensaje de la OMS, que pasó de concebirla como una variante de "interés" a una de "preocupación entre abril y mayo y ahora define como evidente la asociación de "más riesgos para la salud pública" con Delta que con los otros linajes, que tienen "tasas de transmisión más bajas".

Como le sucedió al Reino Unido, luego de un considerable descenso en los casos diarios –y por ende en los activos totales–, la cepa india podría traducirse como una "sombra que se puede venir" en los próximos meses para Uruguay, en palabras del científico Gonzalo Moratorio.

A diferencia de lo sucedido en el país europeo, donde más del 90% de los casos son producto de la también llamada B.1617.2 y los casos de las personas en cuidados intensivos volvieron a crecer tras una importante desaceleración, Uruguay todavía presenta un escenario crítico y está segundo en muertes por millón de habitantes a nivel mundial y en el promedio de contagios semanales en relación a su población, según los datos del sitio Our World in Data.

Pero ese panorama bien podría cambiar antes de que se detecte el primer caso Delta, estimó Moratorio. Para eso, trabajar en el "blindaje de fronteras", controlar a "las personas que se mueven de las ciudades binacionales hacia adentro del país" y detectar la variante cuanto antes para evitar que aumente "de forma significativa" los casos son algunos de los lineamientos que, a su entender, debe seguir el gobierno para combatir una cepa que, tarde o temprano, cree, se detectará en el país.

Además, llamó a tomar el ejemplo del trabajo seguido con el ingreso de la variante Alpha, surgida en Reino Unido, y solo detectada en un caso uruguayo debido a un exitoso aislamiento. "La variante británica entró a Uruguay, pero gracias a una temprana detección, confinamiento y demás, logramos aislarla y acá prácticamente nadie se enteró que entró", precisó a Buen Día, de Canal 4

“Cuando llegue esta variante vamos a ver si logramos descender el número de contagios, de casos diarios; podremos ver que esto vuelve a subir, pero ojalá que estos nuevos casos diarios no se conviertan en hospitalizaciones y muertes; eso es lo que está pasando en Reino Unido”, dijo al describir lo sucedido en el país europeo, donde, según informó el primer ministro, Boris Johnson, los casos aumentaron un 64% por semana como consecuencia de esta mutación, por lo que el levantamiento de restricciones se postergó hasta mediados de junio.

Para Moratorio, la eventual expansión de la variante en el país podría ocurrir en un contexto más controlado, en el que la cepa "en particular no genere más decesos y hospitalizaciones", sino que más bien impacte en el número de contagios, al ser "dos veces más transmisible que la P1” y al tener “mayor capacidad de evasión de la respuesta inmunitaria”. Con él coincide el director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, Gregorio Iraola, quien señaló a El País que no prevé un impacto "tan grande" como el de la P1.

“Seguramente cause una aceleración en los contagios pero no tan grande como lo hizo la P1 en su momento”, indicó al estimar que el alto porcentaje de vacunados que llevará el país para ese entonces –actualmente más del 34% de la población recibió las dos dosis– podrá impactar en frenar su dispersión.

Sobre la eficacia de las vacunas ante la nueva mutación, Moratorio, que también dirige el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur, se limitó a decir que las inyecciones aplicadas en el país "seguirán siendo efectivas”, especialmente para prevenir infecciones graves, pese a que aún no hay estudios sobre su desempeño ante la cepa india.

Aunque confía en recibir a la variante con una epidemia más controlada, también sostuvo que la protección de las vacunas no se alterará demasiado pese a la eventual aparición de la variante Delta. Sin embargo, como ya sucedió con la P1, cuantos más casos hayan, más dificultades para prevenir casos tendrán las inyecciones en Uruguay, donde mayormente –en un 73%– se ha utilizado Sinovac.

"La vacuna fundamental que tenemos, que es la Sinovac, es una excelente vacuna; nada más que le cuesta más tiempo despegar. Una vez que lo hace es muy robusta, no la baja nadie”, señaló.

La complicación principal para los investigadores radicará en el número de reproducción del virus, es decir el número promedio de personas a las que cada contagiado transmite el covid-19, que puede llegar hasta 8,0 con Delta, según los epidemiólogos del Imperial College de Londres, a diferencia del 2,5 que registraba la enfermedad inicialmente en Wuhan.

De acuerdo a Iraola, esta versión del virus será "como un suplente que entra al partido a comerse la cancha". "No sabemos qué tan buen partido puede hacer, porque eso depende de muchísimos factores. Por ejemplo, la variante británica (Alpha) causó estragos en Inglaterra, Estados Unidos, circula en gran frecuencia en Argentina y otros países de la región, pero en Uruguay solo registramos un único caso”, sintetizó y coincidió con Moratorio en que el mejor escenario para evitar una segunda ola será tener los contagios más controlados.

La preocupación de las autoridades sanitarias, desde ahora, se concentrará en ajustar perillas para que, cuando la conocida variante ingrese al país, el seguimiento se acople pronto y consiga frenar una mayor expansión y eventual pérdida del nexo epidemiológico. Por ahora, los especialistas, observan los ejemplos internacionales y siguen de cerca la versión del covid-19 reportada por primera vez en India que tiene como principales síntomas el dolor de cabeza, garganta, goteo por la nariz, y fiebre, y a veces genera confusión con resfríos, apuntó un estudio en Inglaterra de la empresa inglesa Zoe.