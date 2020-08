Las 10 diferencias del Uruguay que clasificó a Rusia 2018 al que peleará por ir a Catar 2020

Parece mentira. Cuatro años después, la incertidumbre vuelve a gobernar la escena de la selección. Ayer fue por las bajas. Hoy por la pandemia.

El camino clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 se inició sin Cavani y Suárez, nada más ni nada menos.

El camino clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 se iniciará en medio de un mar de dudas.

El inicio de las Eliminatorias sudamericanas está fijado para octubre. Uruguay debuta el 8 octubre ante Chile en el Centenario y el 13 visita a Ecuador en Quito. El objetivo es el mismo. Las diferencias abismales. Y a modo de ejemplo vale lo que reveló el preparador físico de la selección uruguaya, José Herrera, a Referí.

“Todavía todo es una incertidumbre. Nosotros vamos a Barranquilla en la tercera fecha y todavía no sabemos muchas cosas. ¿Podemos entrenar ahí? ¿Cuántas horas antes? ¿Qué exigencias tenemos? ¿Podemos salir del hotel? Hay cosas que no sabemos y que dependen del tema sanitario de cada país”.

Diego Battiste

Pero ese no es el único tema que diferencia el arranque de esta nueva Eliminatoria con la anterior.

Están los aspectos futbolísticos, que van de la mano con los físicos, y que en gran medida dependen de las resoluciones sanitarias de cada país. A modo de ejemplo, en Argentina llevan cinco meses de cuarentena y el fútbol está paralizado.

“En Argentina están sin competir y recién comenzando algunos equipos a entrenar. Los jugadores estuvieron haciendo trabajos individuales en sus casas. Tendremos que evaluar cada caso en particular, como siempre lo hemos hecho pero en este momento tan especial con más razón”, expresó el profesor José Herrera a Referí.

EFE

Entre las situaciones particulares se encuentra la de Edinson Cavani. El salteño está sin equipo tras su desvinculación de París Saint Germain y estuvo meses entrenando por su cuenta en Salto.

“Cavani está solucionando su futuro en Europa. En Salto trabajó por su cuenta, como todos, en forma individual. Es cierto que tiene una ventaja por sus condiciones físicas pero no ha jugado, está sin competencia”, expresó Herrera.

EFE

Y agregó: “Hasta que no empiecen a jugar y competir uno no puede saber como están, la evaluación es dentro de la cancha y la forma física se adquiere jugando, compitiendo”.

A diferencia de otros procesos, el panorama cambia como lo describió el preparador físico de la celeste.

“Los jugadores de Europa ahora están en un impase, en un receso, hay que ver cuando empiezan a competir si logran una continuidad o no. Hay mucha cosa que no sabemos. Sabemos del fútbol local y algunos otros cuando en otras oportunidades mirábamos el calendario y sabíamos con cuantos partidos llegaban. Ahora hay muchas cosas que no las tenemos. Tenemos jugadores que todavía no han jugado este año”.

Herrera reveló que la selección se está manejando con los mismos lugares de concentración y entrenamiento en el exterior que reservó en marzo, antes de la pandemia.

Leonardo Carreño

“Ya teníamos organizado con Eduardo Belza toda la logística y ahora solo queda ratificar. Todavía todo es una incertidumbre, hoy por hoy están las fechas fijadas, las dos de octubre y las dos de noviembre. Si bien estamos pensando en esas dos fechas, razonando vemos que todavía falta información”, concluyó diciendo.

El arco

AFP

A nadie escapa que en los procesos para los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el equipo partía con nombre propio desde el arco. Fernando Muslera se transformó en figura inamovible del arco celeste. De cara al inicio del nuevo proceso clasificatorio para Catar 2022, la celeste no podrá contar con Muslera. El domingo 14 de junio el golero se fracturó tibia y peroné defendiendo a Galatasaray por lo que, de confirmarse el inicio las Eliminatorias para octubre, Uruguay no tendrá a su golero titular. A esto se suma la salida de Martín Campaña de Independiente. Y un detalle más: en Argentina no hay competencia por lo que Campaña lleva meses sin tener actividad.

Godín reacomodándose

Friedemann Vogel / Pool / AFP

El capitán de la selección va entrando en caja en Inter de Milán. El inicio en su nuevo club no resultó sencillo. El técnico paraba el equipo con línea de tres y a Godín le costó más de la cuenta ganar confianza en un Inter de irregular campaña en la Liga italiana. En muchos partidos fue suplente y se habló hasta de su salida del club de Milán. Pero con el paso de los partidos el capitán celeste se fue acomodando. Otra diferencia con relación al pasado proceso es que, durante mucho tiempo los dos centrales de Uruguay, Godín y José María Giménez, jugaron juntos en Atlético de Madrid.

La inestabilidad de Cáceres

Andreas Solaro / AFP

El defensa Martín Cáceres, un verdadero pilar de la última zona de Uruguay, defendió entre 2012 y 2016 a la Juventus de Italia. El jugador mantuvo un nivel pero una serie de episodios fuera del campo de juego (accidentes de tránsito) fueron el inicio de fin y lo dejaron libre. Por lo que, a partir del cierre del proceso clasificatorio de Rusia 2018, desfiló por varios clubes. A saber: Southampton, Hellas Verona, Lazio, Juventus y Fiorentina. Un punto a favor de Cáceres es que, con la celeste, siempre rinde. Pero lo expuesto no deja de ser una diferencia con relación al proceso anterior.

Consolidar el mediocampo

Hasta la fecha 15 de las Eliminatorias pasadas, cuando Uruguay enfrentó a Argentina en el Centenario el 31 de agosto de 2017, jugaban en el mediocampo del equipo celeste el Álvaro Tata González, Cristian Cebolla Rodríguez y Carlos Sánchez. Las caras nuevas eran Nahitan Nandez y Matías Vecino. Una fecha después apareció Federico Valverde contra Paraguay. Desde el Mundial de Rusia el cuerpo técnico empezó a consolidar un nuevo mediocampo con nombres como los de Bentancur, Torreira, Valverde y Lozano. Todos los citados vivirán ahora un proceso eliminatorio desde el inicio con la carga emocional que genera.

Del Cebolla a…

AFP

Otra de las diferencias de un proceso a otro pasa por el volante por izquierda. En las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 el puesto era de Cristian Rodríguez.

Desde que el Cebolla se alejó del combinado el lugar quedó acéfalo y son varios los futbolistas que ocupar el sector izquierda. Habitualmente el jugador que va por esa zona tiene características para jugar por banda o como un media punta. Durante un tiempo el lugar lo ocupó Nicolás Lodeiro. Luego se probó Giorgian De Arrascaeta. En los últimos tiempos sorprendió la aparición de Brian Lozano.

Las dudas de Cavani

Instagram

Al margen de su físico privilegiado y su profesionalismo, el momento que vive Edinson Cavani genera incertidumbre. El salteño sigue sin poder resolver su futuro. Desde su salida de París Saint Germain no consiguió equipo. El tiempo pasa y las Eliminatorias se avecinan. Uruguay afrontó el inicio del pasado proceso sin su presencia debido a que se encontraba suspendido. Pero jamás le pasó a la celeste de encontrarse con un Cavani inactivo y con su cabeza trabajando por un futuro que sigue sin estar claro.

El golpe anímico de Suárez

AFP

Por si lo de Cavani no alcanzara, por estas horas su compinche de la ofensiva de la selección uruguaya, Luis Suárez, sufrió un golpe anímico totalmente inesperado. En plenas vacaciones recibió la ingrata noticia de su salida de Barcelona de España. Y al margen del impacto de la noticia, el salteño inicia ahora un período de definición sobre su futuro. Aunque parezca mentira la movida implica muchas cosas. Desde una nueva idea futbolísticas a adaptarse a una ciudad, otros compañeros y hasta reacomodar a la familia a una nueva vida.

Nico de la Cruz inactivo

EFE

Antes de la pandemia Nicolás de la Cruz era figura desnivelante en River Plate de Argentina. Jugando unos metros por detrás de los delanteros, el exjugador de Liverpool logró un nivel que le permitió llegar a la lista de preseleccionados. De la Cruz es un viejo conocido en el Complejo Celeste ya que formó parte de las selecciones juveniles celestes. Era un jugador nuevo que se sumaba al proceso, pero la pandemia extendió en el tiempo su sueño. Ahora se suma el hecho de que la liga argentina está paralizada y, por ende, De la Cruz lleva cinco meses de inactividad.

Un año sin amistosos

Leonardo Carreño

Si hay algo que marcó al proceso de selección fue la exigencia del cuerpo técnico en el aprovechamiento de absolutamente todas las fechas del calendario internacional de la FIFA. Uruguay tenía armado su calendario hasta que se produjo la pandemia de Covid-19 pero suspendió los amistosos de setiembre. Para que tengan las diferencias entre un proceso y otro, el mismo año del debut en las Eliminatorias para Rusia 2018, los celestes habían disputado cuatro amistosos y cuatro partidos por la Copa América. Ahora se cumplirá en noviembre un año sin amistosos. El último encuentro fue el 18 de noviembre de 2019 ante Argentina en Tel Aviv.

La edad

AFP

No hay dudas que el tiempo pasa para todos y es un dato de la realidad que los principales jugadores de Uruguay entraron en un quiebre de edad. Previo al proceso eliminatorio de Rusia 2018, Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, los jugadores que conforman la columna vertebral del equipo, estaba en la que se considera la edad de la madurez futbolística. Ahora afrontarán el desgastante proceso eliminatorio con 33 años los delanteros y 34 el zaguero. Ya se empieza a visualizar el recambio generacional.