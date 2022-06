Las dos razones por las que Darwin Núñez prefirió Liverpool a Manchester United, que ofreció más dinero

Manchester United presentó una oferta mayor por Darwin Núñez que Liverpool, pero el delantero uruguayo de Benfica optó por unirse a los de Anfield Road por dos razones clave, según informa el diario Metro de Inglaterra este martes.

Liverpool está a punto de anunciar el fichaje del artiguense después de llegar a un acuerdo por valor de € 100 millones (85 millones de libras esterlinas) con Benfica de Portugal.

Núñez se realizó la primera parte del examen médico el lunes y la segunda se lleva a cabo este martes en el lugar de concentración del club inglés.

Manchester United también había estado interesado en el delantero uruguayo con su nuevo entrenador, Erik ten Hag, quien había priorizado la firma de un nuevo delantero central en este período de pases.

Récord

Darwin se realiza por segundo día las pruebas médicas en Liverpool antes de firmar

Los red devils que dejaron libre a Edinson Cavani, incluso estaban preparados para mejorar la oferta de Liverpool por el joven de 22 años, pero, según Sky Sports, Núñez tenía poca intención de mudarse a Old Trafford y solo quería unirse a los rojos de Jürgen Klopp.

Según Metro, pensaban abonar una cifra cercana a 100 millones de libras, es decir, € 115 millones, pero no lograron contar con la aprobación del uruguayo.

El hecho de que United no se clasificara para la Liga de Campeones resultó decisivo, ya que Núñez no estaba dispuesto a dejar la competencia de clubes más importante de Europa para participar en la Europa League con los de Old Trafford.

Ese es uno de los motivos de la decisión del artiguense, como informó Referí.

Paul Ellis / AFP

Núñez admira al técnico Jürgen Klopp

El segundo gran motivo giraba en torno a Jurgen Klopp y el proyecto que le ofrecía Liverpool a las órdenes del alemán.

Núñez es un gran admirador de Klopp y cree que el entrenador alemán puede llevar su juego a un nuevo nivel, mientras que el United registró su peor cuenta de puntos en la Premier League la temporada pasada y necesita una reconstrucción.

"Si bien Núñez es versátil y capaz de jugar en las bandas, hay una posición preparada esperándolo en el medio en Liverpool, un rol que habría necesitado para competir contra Cristiano Ronaldo en Old Trafford", expresa el diario Metro de Inglaterra.

El uruguayo quería jugar la próxima Liga de Campeones

Dado que Ten Hag fue nombrado oficialmente el mes pasado, el entrenador del United también tuvo muy poco tiempo para cortejar a Núñez, mientras que Klopp, y Virgil van Dijk, hablaron con el uruguayo y lo convencieron de que su futuro estaba en Anfield.

Debido a esas razones, y pese a la oferta mayor que preparaba Manchester United, el uruguayo prefirió llegar a un acuerdo con Liverpool.