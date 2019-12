Las lágrimas de Munúa en su adiós al Cartagena y los motivos de su regreso a Nacional

Gustavo Munúa brindó este viernes una conferencia de prensa en España donde anunció su salida del club Cartegena para regresar a Nacional. El técnico se emocionó, lagrimeó por momentos y explicó los motivos de su decisión, que no fueron solo deportivos.

"Quería comentarles que como saben me voy a Nacional. Ese club es mi vida, mi familia, es muy importante para mi. Fue una decisión muy difícil por lo que comenté del Cartagena y también por un tema familiar; tengo dos hijos de 15 y 17 años, y me quería acercar a ellos, aparte del desafío deportivo. Hay poco más para decir, no es fácil...".

Explicó que la decisión de irse del conjunto español fue difícil e intensa: "Esto es muy reciente, fue todo muy rápido, ayer de madrugada concretamos y estaba la incertidumbre de que decisión tomar".

La conferencia, que en principio estaba prevista para la hora 13 de España, se llevó a cabo a las 14. En el medio sucedieron los comunicados de Nacional dándole la bienvenida y de Cartagena agradeciéndole por su trabajo.

Munúa dirigirá este sábado el último partido en Cartagena, frente a Yeclano, y cuando le consultaron sobre la reacción que pueden tener los hinchas por su ida, el técnico señaló: "Se pueden pensar muchas cosas pero la única verdad es la que contamos acá, siempre fuimos cristalinos y no tenemos nada que esconder. Tengo palabras de agradecimiento para la afición, hemos pasado momentos muy lindos. Tienen un hincha más de Cartagena en Uruguay, nos vamos muy dolidos por un lado y también nosotros aportamos un granito de arena y ojalá que mañana podamos terminar el año de muy buena manera y que se concrete el ascenso. Les agradezco a todos".

Cuando terminó de hablar fue aplaudido por los periodistas.