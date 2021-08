Las selecciones uruguayas no paran y Conmebol piensa en un torneo sub 21 espejo de las Eliminatorias para Catar 2022

Desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia de covid-19, el fútbol juvenil sufrió un daño irreparable, sobre el que solamente el tiempo permitirá conocer la dimensión de las consecuencias, según los entrenadores, y que afectó directamente al proyecto de selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Cuando la semana pasada Conmebol anunció la suspensión de los Sudamericanos juveniles masculinos y femeninos programados para este segundo semestre de 2021 y su retorno recién en 2023, terminó de romper el hilo conductor del desarrollo y crecimiento de los talentos en el continente.

Leonardo Carreño

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Frente a esta situación, los neutrales de la AUF y Tabárez con sus colaboradores, trabajan para definir la forma en que continuarán los procesos de selecciones.

El presidente de la AUF Ignacio Alonso adelantó en el seno del ejecutivo y en charlas con Tabárez que “las selecciones no van a parar”, en un mensaje que apunta a sostener el proyecto de trabajo en el Complejo de la AUF.

El cuerpo técnico está trabajando en un plan para adaptarlo a la realidad actual.

Según pudo conocer Referí, los nuevos lineamientos sobre los que trabaja Tabárez y su grupo de colaboradores, apunta a sostener los entrenamientos y competencias.

EFE

Gustavo Ferreyra, entrenador de la sub 20

Hasta la semana pasada, en el complejo de la AUF trabajaban tres selecciones masculinas: sub 20 con Gustavo Ferreyra, sub 17 con Diego Demarco y sub 15 con Alejandro Garay.

Leonardo Carreño

Alejandro Garay, entrenador de la sub 15

¿Cómo seguirá? Cada selección tendrá un plan y se ajustará al calendario de actividad nacional, regional e internacional que puedan proyectar.

AFP

Óscar Tabárez, Celso Otero, Mario Rebollo y el profe José Herrera

Para no dejar sin actividad a los futbolistas en una edad clave de crecimiento, Conmebol está proyectando generar la categoría sub 21 (como en Europa), que compita en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

C. DOS SANTOS

Ignacio Alonso (AUF), Alejandro Domínguez (Conmebol) y Sebastián Bauzá (Secretaría Nacional del Deporte)

¿Cómo sería esto? Con equipos nacionales sub 21 de cada país acompañando a las selecciones mayores en los vuelos chárter que los trasladan por el continente, y jugando como preliminaristas en los encuentros de la mayor. Los costos ya los tienen porque deben trasladar a los combinados absolutos para cumplir con el calendario de FIFA.

Por ejemplo, en setiembre, octubre y noviembre se jugarán ocho partidos del clasificatorio mundialista. Eso podría generar espacios para disputar ocho encuentros para las sub 21 de cada país. El tema está a estudio y próximo a una definición, informaron a Referí.

Si se concretara esta experiencia para 2021 y 2022, esto eliminaría transitoriamente la categoría sub 20, pero mantendría el espacio de competición para los menores de 21 años.

"Esta generación (la sub 15) va a pagarlo y en un par de años vamos a sufrir las consecuencias, no ahora”, advirtió Alejandro Garay en julio de este año sobre los efectos de la pandemia en el fútbol juvenil

Para la selección sub 17, que orienta Demarco, intentan que continúe trabajando sobre la base de transformarla en sub 18 y proyectarla para la sub 20 de 2023. Esto ya ocurrió con Garay y Coito como entrenadores, una vez cada uno, en la última década.

Camilo dos Santos

Diego Demarco, entrenador de la sub 17, y Tabárez

Para la sub 15 proyectan que continúen con su proceso.

En los casos de sub 17/sub 18 y sub 15, están redefiniendo el plan de acuerdo a un posible calendario de competencias internacionales.

Tabárez y los neutrales no quieren que se corte el proceso de selecciones para evitar sacrificar uno de los pilares del proyecto de Uruguay en el Complejo de la AUF y que tantas fortalezas generó para la selección mayor.