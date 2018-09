Lanzan licitación para la construcción de una terminal portuaria especializada en celulosa

El Poder Ejecutivo presentó este lunes el llamado a licitación para la construcción de una terminal especializada de celulosa en el puerto de Montevideo, en el marco del avance de los trabajos de infraestructura para la instalación de una planta de UPM en el centro del país. Esa área será entregada en forma de concesión por un plazo de 50 años aunque puede llegar a extenderse. La terminal deberá tener la capacidad para "captar y atender" como mínimo 1,8 millones de toneladas de celulosa por año, a partir del quinto año de firma del contrato o de que el muelle ya esté disponible para ser utilizado.



El proyecto mandata la inclusión de un número importante de elementos como la construcción de una nueva explanada pavimentada, vías de tren interiores en el área de concesión que se conecten a la red ferroviaria portuaria, instalaciones cubiertas para almacenar la celulosa y un método de recepción, almacenamiento, movilización y despacho de mercadería, según indican las condiciones publicadas junto a la resolución de Presidencia en su página web. Quien sea el adjudicatario de la licitación tendrá tres años para hacer las obras y el área de concesión se irá entregando por etapas.



Una vez que se haya firmado el contrato, el concesionario deberá abonar US$ 0,60 de canon mensual por metro cuadrado. Además, si no se cumple con el compromiso de almacenamiento anual, la empresa deberá pagar US$ 2,83 dólares por tonelada no movilizada.



Al predio que se entregará en concesión se accede por la calle Colombia y el llamado Acceso Norte, según detalla un documento de la ANP.



Para el organismo es necesario que exista esa terminal porque “seleccionar otro puerto comercial operativo implicaría recurrir al transporte carretero para movilizar la carga de sustancias, o a la construcción de nuevas vías férreas, ambas con repercusiones que pondrían en juego la sostenibilidad económica del proyecto”.

“La infraestructura férrea juega un rol fundamental para generar la sinergia de su uso como medio de transporte del producto terminado (planta-puerto) y de las sustancias líquidas (puerto-planta)”, agrega.

La pulpa de celulosa producida en la nueva planta llegará a la terminal en concesión en tren a través de la red ferroviaria -cuya licitación recorre las últimas etapas del proceso- y podrá almacenar entre 22 y 27 días de producción de UPM. El traslado de la celulosa se realizará “desde el almacén al costado de los buques usando remolques traccionados por tractores”, indica el documento. Los trenes que lleguen a la terminal pararán en un área cerrada para que el mal tiempo no afecte el funcionamiento normal del traslado del producto.

El gobierno exige que quienes se presenten tengan una capacidad de financiación por un monto no menor a US$ 40 millones y deberán proporcionar información sobre la capacidad de financiación para la gestión y construcción de la terminal.

Beneficios para UPM

UPM presentó este proyecto en el régimen de "iniciativa privada" que le otorga determinados beneficios. El más importante es que si su oferta no resulta ganadora, puede solicitar que se promueva una mejora de oferta en un plazo máximo de tres días hábiles luego de comunicada la decisión de la ANP. .

Acceder al pliego de la licitación tiene un costo de US$ 10 mil. Sin embargo, en las condiciones se establece que UPM no deberá abonar ese costo.

En caso de que resuelva no presentarse al llamado tendrá una compensación de 818.900 euros que serán abonados por el adjudicatario.