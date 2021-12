Los 10 momentos destacados que vivió el malla oro de la economía en 2021

Concluye un año marcado, como sucedió en 2020, por la emergencia sanitaria que tiene como base la pandemia mundial por covid-19. En el sector de los agronegocios, durante 2021, eso impactó en cada rubro, con incidencias positivas y adversas. No obstante uno de los principales motores de la economía uruguaya no detuvo su marcha, es más, en varios sectores aceleró y, a veces, a fondo como pasó con el récord de la faena vacuna y las exportaciones de carne.



A continuación, una selección de apenas 10 sucesos informados por El Observador que sobresalieron en un ejercicio cargado de impactos.

1

Cambio de ministro: Mattos por Uriarte

En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) hubo un cambio de mando: Fernando Mattos (expresidente del Instituto Nacional de Carnes) fue designado por el gobierno para ocupar el lugar de Carlos María Uriarte. La noticia la dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a través de Twitter. El cambio fue propuesto por el sector Ciudadanos, del Partido Colorado.

El recambio de ministro se dio en junio, a dos meses de la destitución de dos funcionarios del MGAP por un error en el etiquetado de cajas con carne enviadas a China que derivó en que ese país suspendiera las importaciones de productos desde una planta frigorífica uruguaya.

MGAP

Fernando Mattos asumió frente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2

Ingresos por US$ 8.000 millones en el sector

El 2021 cierra con un ingreso por agroexportaciones que, según informó el ministro Mattos, superó los US$ 8.000 millones. Estos productos representaron el 70% de los bienes exportados durante el año. Los que ocupan el podio, por mayores valores son la carne bovina, la celulosa y la soja. El anuario de Opypa muestra que 2021 culmina con una exportación de carne bovina que alcanzó un récord histórico y llegó a los US$ 2.747,1 millones. Según detalló a El Observador Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), este año se exportaron US$ 1.500 millones en celulosa. Por otro lado, se generaron US$ 985 millones por soja exportada, según consignó un informe de Blasina y Asociados en El Observador.

Los US$ 8.000 millones se completan con las divisas generadas por otros rubros exportados, como lácteos, lana, madera, arroz, malta, colza, cebada y trigo.

Piqsels

Los números de exportación fueron alentadores.

3

TLC con China: se inició el estudio de prefactibilidad

El gobierno chino expresó su disposición de avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay y tras el anuncio del presidente de la República se comenzó un estudio de prefactibilidad. Esta noticia fue muy bien recibida en el sector agropecuario, donde se espera que se puedan abrir nuevas puertas para los productos uruguayos.

En el agro hay quienes aseguran que, de confirmarse un acuerdo, la competitividad de varios rubros agroexportadores uruguayos mejoraría, porque se espera que haya mejores condiciones arancelarias. Anualmente, Uruguay paga US$ 100 millones en aranceles por la venta de carne vacuna a China, principal mercado del país, en el que se comercializa el 60% de la carne uruguaya.

Leonardo Carreño

El gobierno estudia la posibilidad de un TLC con China.

4

Un agro con más equidad

La directora general del MGAP, Fernanda Maldonado, reconoció a El Observador que el agro es un sector “machista”, por lo que para ella fue un desafío haber impulsado el Plan Nacional de Género para las Políticas Agropecuaria (PNGAgro). Esas políticas "le pueden cambiar la vida a muchas personas en lo económico, lo humano y lo social".

Otra mujer que se impuso en un lugar de decisión, pero esta vez en el gremialismo agropecuario, fue la productora ganadera Mónica Silva, que asumió como la primera presidenta de la Federación Rural tras una elección histórica en la que hubo dos candidatas. "Ingresamos por trabajo y como mujeres vemos que se pueden ocupar los lugares, y siempre en conjunto, hombre y mujeres, trabajar por un país mejor", expresó.

Analía Pereira

Fernanda Maldonado, directora general del MGAP.

5

La segunda Expo Prado en pandemia

Un 13 de marzo de 2020 se detectaron los primeros casos de covid-19 en Uruguay y pese a que se tuvieron que suspender varias actividades del sector como la Expo Melilla, la Expoactiva Nacional y las giras técnicas de las razas, la Expo Prado se pudo hacer tanto en 2020 como en 2021. La segunda Expo Prado en pandemia fue destacada por la calidad genética de los animales y la participación del público.

La edición Nº 116 de la feria ganadera coincidió con el 150 aniversario de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). El cierre de la exposición se hizo con los clásicos discursos de autoridades y este año, el presidente de la gremial organizadora, Gonzalo Valdés Requena, le pidió al gobierno mejoras en la calidad institucionalidad del agro. "El MGAP puede y debe ser una solución y no un problema para los productores", expresó.



Este año participaron de las juras 1.591 animales, pero fueron casi 2.000 si se cuentan los ingresos a pruebas, remates y otras actividades de muestra, un récord según afirmaron desde la ARU.

Juan Samuelle

En la Expo Prado 2021 se destacó la gran calidad de genética animal.

6

Se inauguró la UAM y el nuevo mercado se puso en marcha

A las afueras de Montevideo se puso en marcha un nuevo epicentro para la comercialización mayorista de frutas y verduras. Este año se inauguró la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y tras 84 años el histórico Mercado Modelo cerró sus puertas en la ciudad.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el presidente Luis Lacalle Pou participaron de la inauguración del centro comercial que se instaló en un predio de 95 hectáreas. Allí conversaron con los comerciantes y recibieron regalos. Este fue el primer acto público en el que el mandatario y la intendenta se presentaron juntos. "Rescatame, te estoy buscando. Rescatame", le dijo el presidente a la jefa comunal cuando se vislumbraron entre la muchedumbre.

Diego Battiste

Inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

7

Rispideces en la política gremial y empresarial

En las elecciones de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y de Conaprole hubo rispideces. La gremial le pidió al Directorio de la empresa que hiciera esfuerzos para mejorar el precio que se paga a los productores por la leche remitida ya que, según expresaron, el sector "viene muy golpeado" por varias razones, entre ellas el aumento de los insumos.



Por otro lado, en la interna de las elecciones de ANPL hubo tensión por la postergación de las elecciones. La agrupación Opción 2021 acusó a la directiva de la gremial de no tener voluntad para que los productores trabajen en las elecciones.



Las votaciones para elegir a las autoridades de la gremial y de la empresa se dieron en medio de conflictos entre los trabajadores de la industria y el sector empresarial. Leonardo Galarraga, de la lista 10, fue electo presidente de la gremial de productores; mientras que Gabriel Fernández fue elegido como el nuevo titular de Conaprole. Ambos dirigentes responden al oficialismo.

Inés Guimaraens

Cambiaron las directivas en ANPL y Conaprole.

8

Movida de piezas en el tablero de las instituciones agropecuarias

Este año hubo varios cambios en las directivas de las instituciones agropecuarias.



Luego de que Álvaro Lapido renunciara a su presidencia en el Instituto Nacional de la Leche (Inale), para dedicarse a la actividad gremial y apoyar a Carlos Torterolo en las elecciones de ANPL, quien tomó su lugar en el instituto fue Juan Daniel Vago, un tambero de Colonia Valdense con experiencia en el gremialismo lechero.

Por otro lado, con el cambio de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la salida de Mattos del INAC, Conrado Ferber, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente del instituto, pasó a ocupar la titularidad del directorio. El nuevo presidente del INAC ha estado vinculado a la producción agropecuaria en diferentes rubros, como el agrícola, el ganadero y la lechería.

Camilo dos Santos

Conrado Ferber es el nuevo presidente del INAC.

9

Frigoríficos, pese a los paros, a fondo

Este año culminará con un récord de faena vacuna, que superará el registro de 2006. Se faenaron más de 2,6 millones de cabezas, el crecimiento creció más de 30% con respecto al 2020 informó el INAC, desde donde se destacó que los de este año fueron niveles "históricamente elevados". Eso respondió a un aumento en la demanda internacional por las carnes uruguayas.



En el caso de los ovinos, el acumulado de faena anual se aproximó a los 1,3 de animales, lo que significó un 46% más que el año pasado.

Esas cifras se lograron pese a varios días de paro que se realizaron en la industria y que preocuparon a los productores. En varios casos, animales fueron devueltos a los campos y otros debieron pasar días en los corrales de las plantas frigoríficas.

Piqsels

El 2021 fue un año de cifras récord en el mercado frigorífico.

10

Positivismo en el mercado forestal pero tensión en lo político

En un año positivo en materia de producción y exportación para el sector forestal, en el que se estima que las ventas al exterior crecieron un 25%, sin contar la celulosa, y en tanto avanza la obra de UPM2, hubo cruces políticos e ideológicos por una propuesta de ajuste a la ley forestal.

Los empresarios agremiados en la Sociedad de Productores Forestales (SPF) trabajaron para expresarles a los legisladores que el proyecto de Cabildo Abierto no era positivo para el sector. En los últimos días del año, el proyecto fue vetado por el presidente de la República y ratificado por la Asamblea General.

Por otro lado, el MGAP y el Ministerio de Ambiente definieron un decreto que presenta nuevas formas para regular los suelos forestales. La gremial expresó que las nuevas exigencias se asumirán "entre tanto sean útiles para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción".

Presidencia

El proyecto de ley forestal estuvo en la agenda de los productores este año.