Marcelo Méndez: la carrera por el título y un mensaje para Peñarol y para los que cuestionan a los arbitrajes

El entrenador de Defensor Sporting, Marcelo Méndez, analizó el momento de su equipo en el Torneo Intermedio, la posibilidad de pelear por el título y reflexionó sobre la forma en que se ven los arbitrajes del fútbol uruguayo, que son tan cuestionados por el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

En una charla con Carve Deportiva 1010 AM, se refirió a la irregularidad en el torneo local. “No somos la excepción de lo que está pasando en el campeonato. En resultados fuimos muy regulares porque solo perdimos dos partidos desde el inicio del torneo, pero también futbolísticamente no encontramos la regularidad. El torneo es largo y es normal que ocurran esos desniveles”.

El entrenador recordó que en el último partido, en el que venció a Boston River, sufrió las bajas de Guillermo De los Santos, Gonzalo Freitas y Adrián Balboa, pero “entraron otros muchachos y lo hicieron muy bien”. Y agregó: “Eso habla bien de nuestro trabajo porque no solo entrenamos a 11 sino a un plantel”.

El viernes Defensor Sporting enfrenta a Danubio, en un partido decisivo para avanzar a la final del Intermedio. ¿Cómo lo vive el técnico? “Todos los partidos con Danubio son especiales, no importa lo que está en juego. Si hay cosas en juego, mucho mejor, pero no hay revancha de nada. En la Copa Sudamericana les tocó pasar a ellos y ya está. Nosotros quisimos pasar y no pudimos. No hay revancha”.

Para Méndez el torneo “está muy parejo, y no hablo con el casete, cuesta muchísimo ganar”.

Consultado sobre si le preocupa el clima que se crea en torno a los arbitrajes y la postura que adoptó Peñarol sobre el tema, respondió: “No me preocupa, porque creo en el arbitraje. Esa es la realidad. Si no creyera en el arbitraje, no tendría que estar en el fútbol, me pongo un kiosco, hago dos Tómbolas y trataría de vivir de eso. Por la repercusión de los equipos grandes, se generan muchos comentarios y se hace una bola que va creciendo, pero la realidad es que a todos nos cobran a favor y en contra. Forma parte del juego. El error arbitral, con VAR o sin VAR, forma parte del juego. Hay que tomarlo así. No es que me perjudican a mí. Tampoco sucede que cuando gano es por la camiseta, y cuando pierdo es por culpa de los jueces. No corresponde eso. Al menos es lo que creo. Nosotros también fuimos perjudicados sin intención. En la jugada de Damiani con Balboa (en el partido Defensor Sporting-Nacional) era penal en el último minuto. Se habló un día y no se habló más. Y capaz que fuimos favorecidos cuando al jugador que le mostraron segunda amarilla en La Luz el otro día, lo expulsaron. Pasa todo el tiempo en todos los partidos, es parte del juego. Hay que aceptar el error como parte del arbitraje”.