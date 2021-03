Matías Britos: “Me encantaría quedarme en Peñarol; volví para instalarme en Uruguay y no moverme más”

Cuando mira para atrás y analiza el camino que recorrió en su regreso a Uruguay hace 14 meses, a Matías Britos le quedan sensaciones encontradas. Llegó con la idea de echar raíces y quedarse. Retornó con el sueño de jugar con estadios llenos y con la tribuna de Peñarol que empuja como pocas, y con el sueño de ser campeón del Uruguayo. Aún sin terminar la temporada 2020 y cuando no es tiempo de balances, dice, hace una pausa para analizar con Referí aquellos objetivos que pautaron su regreso y el presente, ilusionado con ganar los 12 puntos que le quedan y meterse en la definición del título.

“Hace más de un año volví con la ilusión de tener la suerte de representar a una de las instituciones más grandes de América y a un club con tanta historia detrás. También con la esperanza de adaptarme rápidamente. En el camino fui quemando etapas en la que lamentablemente pasaron técnicos porque los resultados no se dieron como todos esperábamos y como exige una institución como Peñarol. Hoy nos toca estar cerca del final del torneo con aspiraciones aún en el Clausura, en una situación complicada, en la que no es sencillo llegar hasta donde queremos, pero creemos en la posibilidad que aún tenemos, nos tenemos fe y confiamos que podemos ganar los partidos que quedan y con la suerte de tener algún resultado podremos seguir en la pelea por el Campeonato Uruguayo. No ha sido un año fácil por todo lo vivido, pero está en nuestra mentalidad y en la esencia del club no rendirse nunca”, reflexionó el delantero.

Después de tantos años por el mundo, a usted nadie le tiene que explicar lo que es la adaptación. ¿Tuvo que readaptarse al volver a Uruguay?

Esta carrera de futbolista profesional te somete a una adaptación permanente. Con mi señora nos fuimos hace casi nueve años y estuvimos solos. Cuando volvimos al país lo hicimos con dos niños hermosos, de casi seis y dos años, que generan toda una adaptación diferente. Ahora somos una familia que se adapta nuevamente a Uruguay, con la niña comenzando el colegio por primera vez en Uruguay. Era una linda etapa en todos los sentidos, pero la cuarentena impidió que tuviéramos la cercanía que imaginábamos, como les sucedió a todas las familias porque había que cuidarse. En lo deportivo también fue diferente, porque jugar sin público no era lo que esperaba.

¿Cuánto cambió este escenario de jugar sin público?

Tener la hinchada atrás, alentando, presionando, era lo más lindo que tenía para mi vuelta a Uruguay, en Peñarol. Me imaginaba jugando en nuestra cancha con toda esa gente. La emergencia sanitaria no lo permitió y hubo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Hasta el día de hoy pude jugar solo 25 minutos con público, en mi primer partido en marzo, en la Libertadores.

¿Usted cree que muchos partidos cerrados, que terminaron en empate, con la tribuna empujando hubieran tenido otro final?

Nadie puede desconocer lo que genera la gente de Peñarol, la presión en nuestro equipo y en los rivales. En un momento complicado de partido te da envión extra, y en un momento bueno del juego te consolida, te hace liquidar un partido porque te manda más al frente con el empuje que baja desde afuera. Siempre fue importante, ¿por qué no sería ahora? Pero la situación se dio así y todos extrañamos a la gente en la tribuna y ese plus que nos da.

Por ejemplo el último partido con Liverpool, en Belvedere podría haber tenido otro final.

No es lo mismo una cancha repleta de gente, con una tribuna a tope alentando, generando un ruido y un ecosistema totalmente diferente al que vivimos en estos días. Seguramente los resultados pudieron ser diferentes, pero no es excusa ni mucho menos. Nosotros somos los primeros responsables de no estar en la posición que nos planteamos a principio de temporada.

¿Hizo alguna autocrítica sobre camino recorrido con Peñarol en esta temporada?

Durante la temporada uno va haciendo pequeñas autocríticas, partido a partido. Al final de la temporada haremos una evaluación más profunda. Le puedo decir que en el día a día está claro que no pudimos cerrar los partidos de la manera que debíamos, nos faltó madurar resultados, manejo de los tiempos cuando nos pusimos en ventaja, sobre todo porque en muchos de los partidos que empatamos comenzamos ganando. Empezar ganando es lo que uno quiere, para no tener que remarla de atrás, sin embargo, no pudimos cerrar los triunfos. Esa es una de las autocríticas. También deberíamos tener mayor volumen de juego, algo que por momento logramos, pero que requería continuidad. En eso nos basamos para intentar levantar el nivel en el cierre del año. En lo personal también creo que puedo aportarle más al equipo. Al principio no me tocó tener actividad porque me lesioné, después, cuando empecé a jugar, me tocó de 9, luego con otro compañero en ataque, y siempre traté de brindar lo mejor.

Me siento bien físicamente. Más maduro. Intenté aportarle al equipo lo que naturalmente debe volcar un delantero, gol, pero también aporté al equipo en juego, en movilidad, en el aspecto táctico y defensivo, y hoy que me toca ser uno de los grandes del plantel también arropar y acompañar en el crecimiento a los más jóvenes.

Después de las elecciones y con la llegada de Larriera, desde afuera se observa otra tranquilidad en la institución. ¿Es así? ¿Eso se refleja en el plantel?

En el día a día, pasar las elecciones genera que un poco vuelva la tranquilidad porque no es normal lo que se vive en un año electoral, por la importancia que tienen las elecciones de autoridades y todo lo que se genera desde el punto de vista mediático, en donde, por más que nos intentemos aislar, en mayor o menor medida afecta. Hoy eso ya pasó. Quedó atrás. Nos enfocamos en mejorar nuestro presente, nuestro rendimiento, para lograr el resultado que siempre buscamos: ganar.

¿Con Larriera ganó algo?

Con todos los entrenadores vas ganando en diferentes conceptos. A Mauricio no lo conocía como entrenador. Había visto a sus equipos, me gustan los conceptos futbolísticos y volumen de juego que intenta darle a sus equipos. En lo que más me llegó fue en que para un delantero plantear situaciones ofensivas permanentes, promover movimientos o coordinaciones automatizadas que puedan ayudar a resolver situaciones dentro del partido es muy bueno. Es una herramienta más que tenemos dentro de la cancha. Siempre digo que la creación y la impronta del jugador tiene que estar, más en el fútbol sudamericano, pero brindar más herramientas para que uno tenga automatizadas determinadas situaciones, que en milésimas de segundo debe responder, te lleva a responder de una buena forma, y en eso Mauricio nos ha dado mucho.

Mathías Britos lleva 27 partidos y ocho goles en la temporada 2020 con Peñarol

¿Su contrato finaliza al terminar la temporada 2020?

Sí.

¿El futuro?

Hasta ahora no sabría decirte. Pertenezco a Peñarol hasta que termine el contrato. Por la edad y por las ganas que tengo, seguramente siga jugando al fútbol unos años más. Me siento muy bien en Peñarol. De hecho, me encantaría quedarme en Peñarol, como le pasa a todos los que hemos estado en el club. Es una institución muy linda, muy hermosa, también con mucha responsabilidad, pero es muy lindo lo que te toca vivir aquí. Veremos que nos depara el futuro. Por lo pronto, si no logramos revertir la situación en la tabla será una temporada mala. Todo lo que no sea salir campeón del Uruguayo para Peñarol es malo. Por eso tengo la ilusión de pelear el campeonato hasta el último día y después veremos qué pasa con el club.

Pero, a los 32 o 33 años, con sus hijos que comenzaron el colegio, con la familia que se adapta a su país, ¿mantiene la posibilidad de volver a instalarse definitivamente en Montevideo?

Sin dudas. Cuando volvimos a Uruguay el objetivo era ese, instalarnos en Uruguay y no movernos más de acá. Pero también hay que entender la realidad, y la realidad del profesionalismo es que estamos en un fútbol muy carenciado, y que cuando te llama una oportunidad del exterior es difícil decir que no. Hasta hoy tengo propuestas, pero lo mejor es terminar el torneo y luego, con mi familia y con los objetivos deportivos en la mesa, evaluar qué hacer. Porque cuando los hijos crecen todo se empieza a ver distinto y la familia pasa al primer plano a cuando uno está empezando y se enfoca en lo deportivo por encima de todo. En esta etapa de mi vida, quedarme acá es lo prioritario y es lo mejor para la familia.

La del domingo con City Torque es una final más que tenemos, como todos los partidos que venimos jugando. No hay mañana. Lo tomamos de esa manera. Se nos va todo en ese partido.

¿Cuánto pesan los ocho goles que City Torque hizo en su última presentación?

No solo por lo que hizo en el último partido, es un equipo que viene jugando muy bien hace tiempo, con un proyecto muy serio y de mucho tiempo de trabajo. Conozco al técnico de haberlo enfrentado en México y cuál es su idea de juego, que es muy atractiva, que contribuye al espectáculo y que va a salir un muy lindo partido. Ellos tienen jugadas automatizadas que le vienen dando resultados y nosotros tenemos lo nuestro. El punto es estar sólidos defensivamente, como hasta ahora, y hacerle mucho daño a un equipo que juega y que permite jugar también.