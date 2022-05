Mauro Méndez, el goleador curtido por el llanto de todas las noches

De no haber sido futbolista, Mauro Méndez tal vez hubiera sido kiosquero. En Salto, en las horas libres de gurí, el centrodelantero de Wanderers acompañaba al trabajo a su padre y se divertía atendiendo al público. Por el diminutivo del apodo del viejo a él le quedó Rusito. Y ese apodo hoy es sinónimo de gol en el fútbol uruguayo. El 9 de Wanderers lleva ocho goles y es el máximo anotador del Torneo Apertura.

“Mi padre es una chancleta jugando al fútbol”, dice a las risas en diálogo con Referí. El que le enseñó los secretos de la pelota fue Emilio “Cococho” Araújo, su primer entrenador en Salto Universitario.

Ahí jugó de los cuatro a los 13 años cuando pasó a Ferro Carril. Desde los nueve integró las selecciones departamentales.

Camilo Dos Santos

Méndez disfruta de un año redondo

“En 2014 fui goleador y salimos campeones con la sub 15, me vio un ojeador de Defensor Sporting y me vine a probar”, recuerda.

“El día que me dijeron que quedaba me puse triste. No quería separarme de mi familia”.

Méndez vivía con su madre, su tía, su abuela y sus primas. Era el único varón de la casa y el mimado de la abuela.

Armó el bolsito, recorrió los 493 kilómetros que separan a Salto de Montevideo y se alojó en una de las habitaciones que le dio Defensor Sporting en su casita.

“Éramos 24 gurises, cuando quise acordar me di cuenta que no quería estar ahí, sin mi familia. Lo llamé a mi padre llorando y le dije que me viniera a buscar. ‘Pará papá, voy por Flores, hace dos horas que estás ahí y ¿ya te querés volver?’, me respondió”.

Yuri Cortez / AFP

Hizo cuatro goles en la Copa Sudamericana

El llanto se repetía una y otra vez cada noche cuando hablaba con su padre y después con su madre.

Y al mismo tiempo crecía en los violetas con goles y presencias hasta que en el primer año de Cuarta lo dejaron libre.

Las ganas de ir se redoblaron. Pero ese golpe le tocó el orgullo. “Venite, acá no vas a poder dedicarte al fútbol, vas a tener que laburar”, le dijo su padre.

“En aquella época me ayudó mucho mi expareja y su familia a los que les estoy muy agradecidos. Y al final no quise volver a Salto porque eso hubiera sido fracasar, mostrar que no me daba la nafta para triunfar en el profesionalismo. Me quedé a pelearla”.

Wanderers le abrió las puertas y cayó en la Cuarta de Alejandro Cappuccio, “un gran entrenador con el que sigo en contacto y que a veces me escribe cuando me va bien y hago goles”.

Camilo Dos Santos

Debutó en 2019 en el primer equipo

Pasó por la Tercera con el Colo Alejandro Curbelo y en 2019 Román Cuello, quien lo dirigió en su segundo año de Cuarta donde fue capitán, lo promovió al primer equipo.

Ya suma 90 partidos con 24 goles. En el 2022, a los 23 años, explotó.

“Me siento muy identificado con el estilo de Luis Suárez, es el delantero que más admiro. Era chico cuando miraba su actuación en el Mundial de Sudáfrica. Cómo va a todas, cómo pelea, cómo define. Y además, es salteño”, dice.

Méndez ya dejó atrás a Enzo Borges y ahora lidera la tabla de goleo del Apertura con ocho tantos. “Tengo contrato hasta fines de 2023, pero quiero disfrutar de estos tres partidos que me quedan, terminar como goleador y ver qué oportunidad se le presenta”. Ya tuvo sondeos de equipos locales y extranjeros. Su representante es Alejandro Comesaña.

Méndez tiene una especialidad en su repertorio de goles: los festejos agónicos. “Me dio mucha gracia cuando inventaron la Zona Mauro Méndez, pero la verdad es que se dieron unos cuantos goles parecidos, importantes, sobre el final y para ganar partidos”.

En Copa Sudamericana marcó ante Metropolitanos y Lanús para triunfos de visitantes con definiciones de alta factura. Es un goleador para ver y disfrutar. Le queda poco por estas tierras.

AFP

Un llamado al gol

Fecha Torneo Rival Resultado Minuto 16/11/2019 Clausura 2019 Boston River Wanderers 3-1 55 10/10/2020 Apertura 2019 Cerro 1-1 57 7/11/2020 Intermedio 2020 City Torque Wanderers 2-1 35 10/11/2020 Intermedio 2020 Cerro Largo Wanderers 1-0 54 5/12/2020 Intermedio 2020 Plaza Colonia 2-2 14 y 22 5/3/2021 Clausura 2020 City Torque City Torque 8-2 8 29/3/2021 Clausura 2020 Cerro 1-1 12 24/10/2021 Apertura 2021 Cerrito 2-2 94 (penal) 12/9/2021 Clausura 2021 Boston River Wanderers 3-1 2 20/9/2021 Clausura 2021 Deportivo Maldonado Wanderers 3-1 6 (penal) y 11 (penal) 14/2/2022 Apertura 2022 Cerro Largo Wanderers 1-0 90 20/2/2022 Apertura 2022 Fénix Wanderers 3-0 79 (penal) 26/2/2022 Apertura 2022 Defensor Sporting Wanderers 1-0 89 13/3/2022 Apertura 2022 Albion 1-1 84 7/4/2022 Sudamericana 2022 Barcelona Barcelona 4-2 61 14/4/2022 Sudamericana 2022 Metropolitanos 1-1 45 + 1 17/4/2022 Apertura 2022 Rentistas Wanderers 3-1 53 y 86 4/5/2022 Sudamericana 2022 Metropolitanos Wanderers 1-0 45 + 1 14/5/2022 Apertura 2022 City Torque 1-1 10 19/5/2022 Sudamericana 2022 Lanús Wanderers 2-1 87 22/5/2022 Apertura 2022 Cerrito 2-0 86

El gol a Defensor Sporting: “Para mí es un clásico”

Por la cuarta fecha del Apertura, le hizo un gol a Defensor Sporting que fue muy protestado por los violetas. Iban 89 minutos, llegó una pelota quieta, la pelota quedó picando sobre la línea y Méndez se tiró en palomita para meter la pelota y rivales para adentro. ¿Fue falta? “Fue polémica, porque yo toco primero la pelota, pero después es imposible que me pueda frenar. Lo importante fue que ganamos. Para mí es un clásico Defensor Sporting, lo siento así”, dice sobre el equipo que lo dejó libre.

Rivero, el socio que lo rezongó

Méndez tiene una muy buena relación con el argentino Hernán Rivero. Viven en Malvín y van juntos a entrenar en auto. “Nos llevamos bárbaro y la competencia por el puesto es muy sana”, dice. Contra Cerrito, por la 13ª fecha del Apertura, Méndez marcó su gol en un pase largo de Mauro Estol. Rivero fue a la pelota pero él, que venía de atrás le gritó para que no entrara en juego. “Me pareció que estaba en offside y yo estaba seguro que piqué habilitado. Después tuve otra y no se la pasé y ahí me puteó y me recriminó que la anterior me la había dejado. Y tenía razón, le tuve que pedir perdón. Son esas jugadas que decidís rápido pero al toque te das cuenta que le erraste”.

La bronca con Bengua

En la penúltima fecha de la Copa Sudamericana, Wanderers visitó a Lanús y Méndez entró para jugar los 15' finales. Hizo el gol del empate y dio una asistencia para el gol de Christian Bravo.

Camilo Dos Santos

Lleva 20 goles en el primer equipo bohemio

"En el Buquebus me enteré que Rodrigo Bengua me iba a dejar de suplente y la verdad que fue un bajón porque era un partido precioso para jugar por toda la gente de ellos que iba a haber. Pero salió todo redondo, era impensado quedar abajo tan cerca del final y poder darlo vuelta, pero nos salió todo", dice el Rusito.

Méndez dijo que ese gol que le hizo a Lanús, el que le marcó a Metropolitanos en Venezuela y el que le hizo a Rentistas en el presente Apertura fueron los mejores que hizo. "El resto de mis últimos goles fueron en jugadas más sucias o polémicas".

Las cifras

1.104 minutos lleva jugados esta temporada en Wanderers en 20 partidos, donde fue suplente en nueve

12 goles lleva anotados: ocho por el Apertura y cuatro por la Sudamericana; promedia un gol cada 92 minutos

1 gol anotó en su primera temporada en Primera, 2019, en 14 partidos jugados, donde fue solo cuatro veces titular.