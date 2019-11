Nacional analizará en 2020 si se presenta a jugar el Uruguayo

La directiva de Nacional decidió el sábado, tras una sesión extraordinaria, quitarle la confianza al consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que preside Ignacio Alonso.

Como efecto inmediato de esa decisión, el neutral Julián Moreno presentó su renuncia al consejo ejecutivo al igual que Aldo Gioia, representante tricolor en la Mesa Ejecutiva de Primera División.

Sin embargo, los integrantes de los tribunales los mantendrá a todos. “Esto no es un ataque a la AUF sino al ejecutivo”, dijeron a Referí desde la dirigencia del club.

Otro coletazo del retiro de la confianza será que los delegados de Nacional (Eduardo Ache, Enrique Campos y Adolfo Orellano) dejarán de asistir a los congresos y a los consejos de liga de la AUF.

En los consejos de liga esta medida no tendrá de momento consecuencia alguna ya que nueve clubes no estaban asistiendo a los mismos sin que se alcanzara el quroum para sesionar. Ahora serán 10 los clubes que no comparecerán a los consejos de liga que son los que a fin de año deberán aprobar el formato de disputa para la temporada 2020.

Desde el ejecutivo de la AUF ven como una gran pérdida la salida de Moreno porque era quien presidía una comisión que analiza la venta de derechos de TV para las Eliminatorias del Mundial de Catar 2022 que arrancan en marzo.

En diciembre se pretendían cerrar los contratos donde Moreno venía trabajando activamente junto con Pedro Bordaberry, Eduardo Ache, Isaac Alfie, Alberto Imperial y Sebastián Stratta.

El otro hombre de peso que trabajaba en esa comisión es Ache que al ser delegado de Nacional dejará de trabajar en la misma.

La decisión del sábado de Nacional se adoptó por unanimidad de sus dirigentes, a diferencia de lo que pasó el miércoles de la semana pasada cuando Nacional emitió un comunicado pidiéndole a la AUF el cese inmediato de las principales autoridades del referato uruguayo: Darío Ubriaco (director de la comisión de arbitraje), Marcelo De León (presidente de la gremial de árbitros) y también los miembros técnicos del Colegio de Árbitros.

Ese miércoles la directiva se dividió entre quienes querían adoptar una actitud más moderada y la mayoría que ganó para la redacción de ese comunicado, entre los que estaba el presidente José Decurnex.

Según pudo saber Referí, esa decisión respondió a la bronca de un buen número de socios e hinchas y también a la presión ejercida desde las redes sociales.

El jueves, tras la derrota ante Defensor Sporting y el error del juez Pablo Giménez de no cobrar un claro penal de Mauricio Gómez sobre Thiago Vecino, la directiva se vio forzada a dar un paso más.

Es que la dirigencia se metió en terreno fangoso donde la marcha atrás ya no era un paso concebible. Perjudicados nuevamente por el arbitraje decidieron quitarle el respaldo al ejecutivo de Alonso porque era el paso extra que podían dar tras el duro comunicado del miércoles.

¿Qué hay después de esto? Por este año poco más. Nacional jugará los dos partidos que le quedan por el Clausura (Rampla Juniors y Juventud) e intentará meterse en las finales del Campeonato Uruguayo donde ya está asegurada la presencia de Peñarol como campeón del Apertura.

Nacional es un equipo que históricamente estuvo alineado con la AUF y la posibilidad de que abandone ese barco parece estar reñida con su propia tradición.

Sin embargo, hoy es una posibilidad que está en el borrador mirando a la temporada 2020.

Para eso se seguirán mirando con lupa los arbitrajes y también el funcionamiento del VAR (videoarbitraje) que llegará para las finales del Uruguayo, siempre y cuando Peñarol gane el Clausura y abroche el título sin necesidad de la disputa de las mismas.

Desde la AUF, donde hay un silencio concertado con respecto a la actitud adoptada por Nacional, dijeron a Referí que no habrá cambios ante esta presión ejercida por los tricolores.

En primer lugar porque en abril, luego de que Decurnex se quejara a viva voz por un arbitraje que perjudicó a Nacional ante Fénix, la AUF realizó exitosas gestiones ante la Conmebol para tener VAR para las finales del Uruguayo 2019. Las gestiones determinaron que también habrá VAR en las finales de 2020 y que para el Uruguayo 2021 se implementaría en todo el certamen con una inversión de alrededor de US$ 2,5 millones.

Meses atrás se cambiaron todos los miembros técnicos del Colegio de Árbitros y se entiende que se necesita una evaluación con el paso del tiempo para analizar si dichos cambios fueron positivos.

Como tercer punto, la AUF trabaja en la inversión de un centro de entrenamiento para los árbitros y antes de que esa obra se concrete realizarán mejoras en el estadio de Bella Vista para que los jueces puedan entrenar ahí en mejores condiciones y que eso lleve a mejorar sus tareas.

Por último entienden que el comunicado de la AUF de la semana pasada contiene un error importante pidiendo el cese del “funcionario de la AUF Marcelo De León” ya que De León tiene relación con la AUF por ser árbitro y como tal solo el Colegio de Árbitros puede determinar el cese de sus funciones algo que no le corresponde a la AUF decidir ni Nacional está legitimado para solicitar.

Por otra parte, De León integra una comisión de implementación del VAR junto a Ubriaco y los neutrales Gastón Tealdi y Andrea Lanfranco. Moreno, representante de Nacional hasta su renuncia del viernes, solo había participado en un par de reuniones de esa comisión por estar más abocado al tema televisión. Desde la AUF informaron a Referí que ese cargo de De León no es rentado.

“No nos movemos y no vamos a cambiar nuestra posición”, dijeron a Referí desde el ejecutivo de la AUF.