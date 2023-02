Orsi en clave 2024: ¿qué dijo sobre la eventual disputa electoral con Álvaro Delgado?

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que figura como uno de los candidatos del Frente Amplio para las próximas elecciones en los sondeos de opinión pública fue consultado sobre la posible contienda con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quién aparece como el candidato del Partido Nacional en las mismas encuestas.

En la entrevista para Posdata, el ciclo de entrevistas conducido por Oscar González Oro para El Observador, Orsi respondió que "habrá otros y otras (candidatos) pero con Álvaro tengo una relación muy fluida de llamarnos por teléfono. De encontrarnos, y discrepando jamás perdimos la forma esa del respeto y el preguntarnos cosas de la vida también".

"Uruguay es un país chico donde todos nos conocemos o decimos eso y aquello del país de la cercanía de verdad. Es de los de los actores de la coalición multicolor con quien tengo mayor… no digo cercanía pero que me resulta fácil poder llamar y consultar o plantearle mi posición", agregó.

¿Tenés opinión sobre el Mercosur? Uruguay está siendo presionado de alguna manera para que no firme el Tratado de Libre Comercio con China

El Mercosur es una realidad. El barrio es el barrio.

¿Es una realidad?

Si. Con sus dolores. Ha funcionado a los saltos y con muchas rigideces. Habrá que revisar alguna cosa pero lo que yo pienso es que en el mundo está muy volátil, no es un mundo que se esté abriendo, se está cerrando. Las alianzas están muy en cuestión, hoy tenés dos países disputando la economía en el mundo. China y Estados Unidos. Una Europa que perdió protagonismo y que da lástima ver lo que ocurre con ella. Una África que está latiendo ahí.

No existe para el mundo

Pero es la que va a ver surgir una clase media en algún momento potente como pasó en otros continentes. El barrio es el barrio y tienes que tener alianzas firmes con el barrio porque es lo que perdura. Y si uno lo analiza también hasta del punto de vista comercial, que es bastante complicado, Brasil es un buen socio. Estoy pensando con cabeza muy uruguaya. El Mercosur nos sigue comprando a nosotros. Ahora ¿ha funcionado mal? Yo creo que sí. A ver lo que le pasa, por ejemplo, a un ciudadano argentino cuando viene a pasear Uruguay y se tranca en la aduana.

Yo he recorrido Europa en auto con mis hijos en el año pasado y nadie me pide un papel.

Yo no creo que tenga que ver tanto con el Mercosur sino con las políticas internas y como uno concreta esas cosas. Igual de todas formas creo que hay que tirar piolas por el mundo. Ahora, no me lo imagino sin la región. Lo pienso con cabeza muy uruguaya, somos un país de tres millones y medio de habitantes, pero nuestro barrio son 200 millones. Aquí nomás estoy pensando el sur mismo y no toda la Argentina, no toda Brasil. Estoy pensando en el sur de Brasil y Buenos Aires. Hasta si uno lo piensa solo con cabeza económica es potente. Y hay algo que tiene que ver con lo cultural que hay que sacarle mucho más el jugo, que es con el tema de los valores. Tú si recorriste Europa vas cambiando de frontera y vas cambiando de idiomas. Acá, salvo portugués, hablamos el mismo idioma, no hay nada más parecido a un argentino que a un uruguayo en el mundo.