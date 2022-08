Otra mala para Sebastián Sosa: árbitro argentino lo acusó de mentir

El golero de Independiente y de la selección uruguaya de fútbol Sebastián Sosa vuelve a atravesar momentos complicados en el rojo de Avellaneda.

Luego de tomar un gol por un error en el juego de pies contra Patronato y de que una facción de la hinchada le colgara una pancarta en su contra con la inscripción "Basta del arquerito perdedor", Sosa quedó en el ojo de la tormenta en Independiente, club con el que fue gran figura el año pasado.

El domingo, en partido por la 16ª fecha de la Liga Profesional Argentina, Independiente le ganaba 1-0 a Vélez Sarsfield con gol de Alan Soñora cuando en el minuto 90' un error del golero compartido con el zaguero ex Peñarol Edgar Elizalde, propiciaron el empate del elenco de Alexander Medina.

Elizalde rechazó mal un centro contra su propio arco y Sosa, con temor a que le sancionaran falta técnica, no tomó el balón con las manos sino que lo despejó defectuosamente con los pies. La pelota le quedó a Walter Bou que sacó un centro para Lucas Pratto quien decretó el gol del empate con un cabezazo que se le metió al exgolero de Peñarol sobre el primer palo.

Después del partido, que terminó 1-1, Sosa declaró en TyC Sports: "Son milésimas de segundos que uno toma la decisión y me lo ratifica el árbitro cuando le pregunto si la hubiera podido haber agarrado y me dice que me hubiera cobrado foul. La visión que tuvo él es la misma que tuve yo en ese momento. Me deja la tranquilad, entre comillas, porque tranquilos no estamos".

Sin embargo el árbitro Andrés Merlos fue entrevistado posteriormente por ESPN y desmintió categóricamente las declaraciones de Sosa afirmando: "La verdad que no puedo creer lo que dice Sebastián Sosa. Sinceramente estoy muy sorprendido, no entiendo por qué miente de esta manera. Creo que todo el estadio, los jugadores nos dimos cuenta de su error de no agarrar la pelota, que no era un pase atrás, de cómo rechaza él, que rechaza mal. Yo no me voy a hacer cargo de todas esas cosas. Está en él que quera decir lo que quiere decir, es libre. Pero estoy tranquilo porque está todo grabado".

"Después del gol viene a preguntarme y yo le digo que tranquilamente la podía haber agarrado. Él me dijo: 'No me digas eso' y yo le dije: 'Es que es así porque no es un pase hacia atrás'. Eso fue lo que pasó, estará en su conciencia saber por qué miente, tengo la conciencia tranquila. Mi equipo arbitral grabó todo, escuchó todo lo que se dialogó en ese momento y aparte están los audios", agregó.