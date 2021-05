Pese a que dio positivo dos veces de covid-19 y no pudo viajar, Nicolás De la Cruz ahora podrá llegar a Uruguay

El media punta de River Plate, Nicolás De la Cruz, finalmente llegará a Montevideo en la tarde de este domingo para sumarse el lunes a los entrenamientos de la selección nacional de cara a los partidos por Eliminatorias del Mundial de Catar 2022 ante Paraguay y Venezuela que se disputarán el jueves 3 de junio en el Estadio Centenario y el martes 8 en Caracas.

Como informó Referí, el jugador se aprestaba a viajar el viernes a Montevideo y no pudo hacerlo ya que dio positivo de covid-19 luego de haberse contagiado hace dos semanas y que no pudo jugar con River Plate argentino, el dueño de su ficha, contra Independiente Santa Fe por Copa Libertadores la noche en la que no tuvo suplentes y que Enzo Pérez jugó como golero en la victoria por 2-1.

Sin embargo, pudo estar -ya con el alta- ante Fluminense en la derrota 3-1 como locales la semana pasada, aunque igualmente clasificaron.

No obstante, este viernes dio positivo y no pudo viajar. Esperó hasta el sábado y su hisopado volvió a dar positivo con una pequeña carga viral.

De todas formas, finalmente fue habilitado para viajar este domingo a la tarde y sumarse desde este lunes con sus compañeros en el Complejo Uruguay Celeste.

Este lunes, además, se sumarán los futbolistas del medio local: Sergio Rochet de Nacional, Giovanni González, Facundo Torres y Joaquín Piquerez, de Peñarol, y Juan Ignacio Ramírez de Liverpool.

A su vez, para el miércoles son esperados Jonathan Rodríguez y Fernando Gorriarán, quienes jugarán la final de la Liga Mexicana este domingo a la hora 22.30 de Uruguay, en tanto que para ese día o el mismo jueves (la jornada en la que se juga contra los paraguayos), se espera a Martín Campaña desde Arabia Saudita.