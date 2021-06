¿Por qué hay pica entre Esteban Batista y el técnico de Biguá, Hernán Laginestra?

Minuto 2 de la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Biguá y Nacional. Esteba Batista corta hacia el aro y anota los primeros puntos del tricolor en el partido. Cuando vuelve a su campo le dice algo al entrenador de Biguá, el argentino Hernán Laginestra quien, tapaboca mediante, le contesta. Este miércoles, a la hora 21:15, se jugará el segundo capítulo de la serie pactada al mejor de cinco encuentros para definir al campeón del certamen. Y en paralelo seguirá, o no, esta historia que arrancó antes del inicio del certamen.

Leonardo Carreño

Hernán Laginestra

Biguá ganó el primer punto, 97-92, y eso es al final lo que importa. Pero pese a las bajas (Marcel Souberbielle con rotura de ligamentos de la rodilla y Santiago Moglia con fractura en una mano) y al retorno entre algodones de Devon Collier tras sufrir covid-19, Nacional estuvo siempre en partido y bien se puede decir que perdió por un descuido defensivo cuando desde la banca se quedaron protestando una falta sobre Carlos Cabezas (que existió y no fue cobrada).

Por eso al tricolor le urge igualar la serie cuyo tercer partido está pactado para el viernes.

El encuentro del lunes fue un partidazo que tuvo un par de momentos calientes de cada bando, ambos con el juez Andrés Bartel. Primero por una clara falta de Dominique Morrison sobre Hatila Passos que cobró al revés y luego por no advertir el foul de Victor Rudd sobre Cabezas. Eso le costó a cada equipo una sanción técnica (al banco de Biguá y al base español).

Antes, cuando el partido recién arrancaba, se dio el cruce entre Batista y Laginestra. Ambos trabajaron juntos en Biguá en la pretemporada aunque finalmente el pívot no terminó firmando contrato y quedó sin equipo para disputar el arranque de la Liga 2021.

Leonardo Carreño

Batista metió 10 puntos y bajó 8 rebotes en la primera final

Batista fue anunciado el 24 de noviembre como jugador de Biguá, equipo con el que también había arreglado en 2005 pero al que finalmente no defendió porque justo le surgió la histórica posibilidad de jugar en los Atlanta Hawks en la NBA.

"Bienvenido Esteban Batista al club cuya filosofía es #DarloTodo. Peleando arriba o abajo, siempre DarloTodo. Te esperamos con los brazos abiertos", expresó entonces Biguá en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el 30 de diciembre, el jugador se desvinculó del Pato de Villa Biarritz.

¿Qué pasó? El 22 de abril, cuando fue anunciado como refuerzo de Nacional en reemplazo de Jonathan Sacco, Batista dijo a Referí: "De mi parte fue un exceso de confianza de haber empezado a entrenar sin haber firmado contrato antes. La decisión la tomó el cuerpo técnico y ya es algo totalmente pasado. Las cosas pasan por algo y hoy estoy contento de tener esta oportunidad y estar donde quiero estar. Y aclaro, con los dirigentes de Biguá no tuve ningún problema porque la relación siempre fue buena, el inconveniente lo tuvo el cuerpo técnico conmigo porque yo no tuve ningún problema con ellos ni con nadie".

Un mes antes, Laginestra también fue consultado sobre ese particular por el portal Basquet Total y se limitó a decir: "Simplemente no se adaptó al plan de trabajo. Es un tema cerrado. Ni me sorprendió y tampoco no me sorprendió, simplemente no se adaptó al plan de trabajo".

Leonardo Carreño

El primer puntos de Batista en la primera final

Un día después de clasificar a la final tras liquidar 3-1 la serie semifinal contra Urunday Universitario, a Batista le preguntaron qué representaba volverse a ver con Laginestra: "Jugar una final contra cualquier equipo ya es una motivación y no necesitamos ponerle cara al rival. El condimento, el morbo es para ustedes, yo no necesito más motivación que mi nena con la camiseta mía y poder vivirlo con mi mujer y mi hija, me podés poner a quien sea adelante que le voy a querer arrancar la cabeza. Ponele el nombre y el equipo que sea, pero obviamente sin nada en contra del rival, la motivación que tengo es propia y la encuentro muy cerquita, en casa. El morbo que se genera existe, las vueltas de la vida son así, se verá", expresó a Básquetbol de Primera que se emite por AM 810.

Según pudo saber Referí, en la incidencia del partido del lunes, Laginestra dio una indicación defensiva a su equipo que generó que Batista al anotar le gritara el doble y el argentino le respondiera.

Sin embargo, todo quedó en eso. Después en el resto del partido no pasó nada más entre los actores.

Este miércoles volverán a verse las caras. Nacional y Biguá. Batista y Laginestra. Pero el que gana, con protagonistas de este calibre, es el básquetbol.