¿Puede la sequía impactar en el precio de la carne?

Por la sequía hay menos forraje y los ganados han perdido peso, ¿puede eso impactar en el precio de la carne? Ante esa consulta, el director de Abasto Santa Clara, Jorge López, dijo a El Observador: "Si no sube esta semana, sube la semana que viene, por el aumento de los costos productivos".

La baja disponibilidad de forraje ha hecho que muchos productores deban terminar sus ganados gordos a ración, un insumo que ha tenido una suba en el precio en las últimas semanas por la alta demanda, y ese factor, tenido en cuenta dentro del esquema de costos productivos, podría impactar a nivel de producto final. "La comida está muy cara por la escasez de forraje y los ganados buenos están subiendo", dijo.

Germán Moller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros (ANC), comentó que todavía no ha visto mucho impacto a nivel de precios en las carnicerías, pero indicó que hay "algo menos de oferta en algunos cortes". Esto no es algo que sea muy notorio y se puede deber a que algunas plantas frigoríficas han parado su actividad, explicó.

"La plaza está abastecida. Puede que no te ofrezcan volumen, pero faltante no he notado", aseguró.

"Veremos cómo se mueve el mercado y esperaremos a que llueva. No somos ajenos a lo que sucede pero somos el último eslabón que viene a sufrir las consecuencias de esto", añadió.

Mercado de haciendas

Pese a que López prevé un movimiento en el precio de la carne, destacó que por ahora la falta de agua no influyó en precios y oferta en el abasto. Es posible que el ganado gordo preparado comience a escasear y eso puede llevar a una suba en precios, detalló.

En la última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), este lunes, se vieron subas de valores en el mercado del ganado gordo, tanto para el novillo como para la vaca y la vaquillona, que se valorizaron en US$ 3,41, US$ 3,11 y US$ 3,28 por kilo en cuarta balanza, respectivamente. Los consignatarios informaron tras la reunión que para la época la actividad es moderada y que los valores y entradas a frigoríficos son dispares.

Otto Fernández, presidente de Pantalla Uruguay, explicó a El Observador que los precios con una tendencia al alza se dan por "una clara escasez" de ganado para enviar a la industria, consecuencia que se arrastra del déficit hídrico, de siembras de verano que no han tenido buenos resultados por los altos niveles de temperatura y la falta de agua, además de por ventas tempranas "que vienen del verano pasado", de quienes decidieron bajar carga de los campos.

Sobre los valores del ganado gordo para negocios de esta semana el empresario comentó: "pienso que (el precio) va en el mismo camino, por la escasa oferta", y resaltó: "Los productores analizan día a día la situación".