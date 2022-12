Mundial Qatar 2022: Giménez puede ser sancionado entre tres y 15 partidos por la FIFA

José María Giménez se expone a una dura sanción por parte de la FIFA después de la reacción contra los árbitros del partido Uruguay-Ghana en el Mundial Qatar 2022.

De acuerdo a las imágenes que trascendieron después del partido en el que la selección uruguaya quedó eliminada del Mundial, el defensa habría agredido al director de competiciones de FIFA en el túnel que accede a los vestuarios.

La reacción de Josema

Si esto se confirma en el acta de los árbitros del partido, la sanción puede llegar a 15 partidos.

Según el artículo 12 del Código Disciplinario de FIFA, Giménez se expondría a "al menos 15 partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un oficial de partido".

Si la agresión al oficial no se consumó o éste no la denunció, la pena sería menor. "Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido".

A Giménez se le fue la cabeza completamente. Entre el codazo y las acusaciones graves ojo con la sanción que le pueda caer… pic.twitter.com/Oa3Kob6BA4 — Pedro Fullana (@PedroFullanaSER) December 3, 2022

El vicepresidente de la AUF Gastón Tealdi dijo este sábado de mañana a Referí desde Qatar que aún no habían recibido el informe del veedor.

De concretarse una sanción, Giménez debería empezar a cumplirla en el primer partido de la selección uruguaya en 2023, aunque también podría alcanzar a sus encuentros en Atlético de Madrid si la sanción se establece en un período de tiempo.

Tanto la AUF como el club pueden apelar o recurrir al TAS.