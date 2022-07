Qué le gustó y qué no le gustó a Larriera luego del triunfo de Peñarol ante Albion

El técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, dijo que quedó satisfecho con el resultado frente a Albion, pero no tanto con el rendimiento en general del equipo.

"Hace rato que era impostergable el triunfo, lo habíamos merecido en otro momento. Hoy (sábado) fue un partido atípico por el contexto, por el rival, era necesario ganar, y luego analizaremos la forma", expresó el DT en conferencia de prensa antes de retirarse del Parque Saroldi.

Dijo que quedó contento por el resultado mientras que el rendimiento, "por momentos hicimos cosas interesantes y por otros momentos no. Hay que encontrar los resultados que den más confianza de la que tenemos, porque estamos bien, se entrena en buen ambiente".

Leonardo Carreño

Larriera y el profe Alejandro Martínez

Sobre la llegada de los jugadores que podrán jugar en el Clausura, el técnico señaló: "Es un tema complejo, no me había tocado este tipo de trabajos. El año pasado fue progresivo. Complejo por la motivación de los muchachos: unos que quieren estar, otros que están visualizando que pueden tener un lugar o no. Entrenamos todos los días, es heterogéneo el grupo, pero estamos entusiasmados por lo que vemos y cómo recibimos a las caras nuevas", indicó.

En las últimas semanas se incorporaron a Peñarol Nicolás Milesi, Kevin Méndez, Brian Lozano, Sebastián Cristóforo, Yonatthan Rak, Pedro Milans, Billy Arce y Hernán Rivero.

Larriera indicó que todavía no ha podido evaluarlos a todos: "Físicamente se los ve bien, vienen de hacer pretemporada que nosotros no la podemos hacer, son jugadores de jerarquía que nos van a ayudar a buscar los objetivos", indicó.