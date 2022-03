Ramón Arias, alma de líder y símbolo del Peñarol de la reconstrucción

Lenta y silenciosamente, Ramón Arias ya se transformó en líder, referente y símbolo del Peñarol 2022. En realidad, lo suyo es retomar una obra que comenzó en 2017 y puso en suspenso a mediados de 2018 cuando emigró a Arabia Saudita. Pero ya entonces el Cachila había dejado una importante huella en los aurinegros.

Por eso a nadie puede extrañar que de tres clásicos que Peñarol lleva jugados en el año, con Arias de titular, el aurinegro no haya recibido ningún gol. En el primero metió un cabezazo en el palo, el segundo se ganó con un gol de su autoría y el tercero también tuvo resultado triunfal con excelente desempeño personal. Además, Peñarol ya conquistó un título con una arremetida suya a pura personalidad, la Supercopa Uruguaya contra Plaza Colonia.

AUF

Clave en la conquista de la Supercopa ante Plaza

A los 29 años, el zaguero salió al rescate de un equipo que llegó al clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura con un solo punto ganado sobre nueve disputados.

Pero además, lo hizo sin haber entrenado en la semana por dos razones: contrajo covid-19 el sábado de noche, tras el partido contra Albion (1-1) y terminó dicho encuentro con un fuerte traumatismo en la tibia.

Entrenó toda la semana en su casa donde atravesó el covid sin problemas y recién el viernes pudo sumarse a los entrenamientos en Los Aromos.

El entrenador Mauricio Larriera, que es poco afecto a colocar a jugadores que no hayan entrenado en la semana (cuando Kevin Dawson sufrió covid y se recuperó sobre el fin de la semana no fue ni al banco contra Defensor Sporting; cuando Giovanni González y Facundo Torres volvieron de la Copa América de Brasil 2021 no fueron titulares en el clásico del Apertura de ese año contra Nacional), mandó a Arias a la cancha. Sin dudas. Y así lo justificó en conferencia de prensa.

"Hace más de un año que estoy atrás de él. Lo dirigí en Defensor Sporting, son jugadores que se ponen la camiseta de Peñarol y son garantía. Estaba con la tranquilidad de que si no llegaba tenía a Edgar Elizalde que está haciendo un campeonato bárbaro. Pero Cachila iba a llegar porque es un león. Cachila está muy bien, el equipo iba a complementarse bien con Menosse. Es una línea de cuatro nueva, por eso siempre nos estamos reconstruyendo. Hay cosas que no me generan dudas y Cachila es una de ellas", afirmó el DT en la conferencia de prensa del domingo.

Arias borró de la cancha a Juan Ignacio Ramírez y le ganó el duelo personal más importante del partido, en el segundo tiempo, en una jugada donde le ganó la posición con un timing perfecto.

Diego Battiste

Anuló al Colo Juan Ignacio Ramírez

Ganó por abajo, ganó por arriba, cerró los caminos del ataque rival y fue desmoralizante para los delanteros tricolores que vieron cómo lo despejó todo durante los 102 minutos de juego (90 más 12' de adición).

Puertas adentro de Los Aromos, Arias es uno de esos líderes que todo plantel quiere tener: positivo, alegre, comprometido, profesional y con ascendencia.

Diego Battiste

Así marcó: Monzeglio no pudo superarlo

"Es una persona muy positiva, irradia alegría, nunca negativo o tirando para atrás, siempre para arriba. Después de tener una carrera exitosa es más fácil ser así, pero en Defensor Sporting también era así, y eso que a veces era suplente. Siempre genera buen ambiente. Es muy importante no solo por eso sino por su voz, siempre para un comentario positivo, para sumar, corregir a los más jóvenes y hasta a los más grandes. Lidera desde su postura positiva hacia todo, desde su postura corporal por su sonrisa, desde su forma de entrenar, no falta a un entrenamiento aunque esté con dolor, no entrenó cuatro días por el covid y fue un tigre en el clásico, no perdió un duelo", explicaron a Referí desde la interna mirasol.

Diego Battiste

En una aventura ofensiva

"Tiene mucho coraje, no tiene que demostrar nada, pero en un momento complicado del equipo, con cuatro días sin entrenar, se metió para adentro igual en un clásico y fue impresionante, eso demuestra una jerarquía y un liderazgo importante", agregó la fuente consultada.

Arias se formó en Defensor Sporting pero de chico iba a ver a Peñarol. Primero en la Ámsterdam, después en la Olímpica.

Tras un paso por Puebla y Liga de Quito llegó a Peñarol, de la mano de Gerardo "Boca" Arias.

El día que se manejó su nombre entre los dirigentes aurinegros uno llegó a decir: "Precisamos un zaguero alto y traemos a uno bajo y lento". Seguramente ese directivo nunca lo había visto jugar porque a pesar de su 1,81 metros, Cachila siempre destacó por su gran juego aéreo. Debutó con gol en el Viera contra Wanderers con Defensor Sporting. Gol de cabeza.

En su primer período en Peñarol jugó 65 partidos, marcó tres goles y ganó el Clausura 2017, el Uruguayo 2017 en finales ante Defensor Sporting donde sacó una heroica pelota de la línea, la Supercopa Uruguaya 2018 en clásico ante Nacional y el Apertura 2018. Tras el Intermedio 2018 emigró a Al-Ittifaq de Arabia, junto con el entrenador Leonardo Ramos.

En aquel entonces, Peñarol no quiso hacer uso de una opción de compra del 20% del pase a cambio de US$ 300 mil y prefirieron hacer una erogación de US$ 450 mil por el 60% del pase de Gonzalo Freitas que abonaron en 30 cuotas a Liverpool. El volante se fue libre el pasado 30 de junio.

Cuando Arias se fue, Peñarol le debía cinco meses de salario, pero en vez de irse libre (al amparo del Estatuto del Jugador) optó por irse con el pago de una cláusula de rescisión de US$ 400 mil por los que Peñarol terminó ingresando unos US$ 240 mil para sus arcas, en un gesto que fue muy bien valorado por la dirigencia del club.

@OficialCAP

La selfie tras ganar el clásico de verano con gol de su autoría

El Cachila, quien firmó contrato el pasado 24 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2023, volvió con la misma condición con la que se fue: referente y ganador de clásicos: lleva nueve jugados de los que ganó cinco, empató tres y perdió uno que fue amistoso.

En un equipo donde Larriera remarca partido a partido que está en fase de reconstrucción -como lo estuvo cuando se le fueron David Terans primero y luego Joaquín Piquerez y Fabricio Formiliano el año pasado-, Arias es uno de los pilares donde se apoya el nuevo Peñarol. Y a partir de su liderazgo y el triunfo clásico, el aurinegro visitará el sábado a Danubio en Jardines para intentar meterse en la pelea del Apertura.