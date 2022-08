Secuencia de días con poco sol frenó el desarrollo vegetativo en los cultivos

La secuencia de días mayormente nublados, poco soleados, que hubo recientemente enlenteció el desarrollo de los cultivos de invierno. La situación está lejos de generar una alarma, dado la altura del ciclo productivo en la que estamos, aún incipiente, no obstante sí tiene algo inquietos a muchos agricultores.

Edgardo Rostán, productor y presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas (CUSA), destacó que "la falta de días con buena luz complica, precisamos el sol para que las plantas crezcan del modo ideal".

Contó que luego de una implantación de colzas, cebadas y trigos que se realizó en general en las fechas óptimas, los nacimientos de las plantas fueron muy positivos, pero enseguida, en junio, "se cortó el agua". Por suerte en julio llegaron las lluvias, apuntó, pero a la vez los días con poco sol "y ahora está todo atrasado".

"Vegetativamente, los cultivos luego de arrancar muy lindo ahora tienen poco cuerpo, es como que se durmieron, están atrasados unos 20 días", afirmó.

Puntualizó que "no es para alarmar, ni cerca, falta mucho todavía y no bien el tiempo se acomode esto se arregla, solamente sí tenemos que estar muy atentos, vigilando por las enfermedades de hoja, pero salvo en colza y en algún sector puntual por suerte no hay mucha cosa".

Marcelo Jacques, asesor privado de productores agrícolas, destacó que las lluvias que hubo últimamente "vinieron muy bien", porque "hacían falta", no obstante precisó que eso a la vez que tiene un gran beneficio "complica un poco el tema de las aplicaciones de herbicidas, fertilizantes, alguna urea... pero hacía falta que lloviera".

Instó, donde se haya dado algún exceso de condiciones de humedad, a realizar un monitoreo constante, "a estar arriba de la chacra" para actuar en caso que se constate la aparición de alguna enfermedad, por ejemplo un hongo.

Empuje del área invernal

En un informe elaborado por Blasina y Asociados para el suplemento Agro de El Observador, se indicó que la agricultura uruguaya viene en un fuerte desarrollo y cerró un otoño muy especial. Tras una cosecha muy buena de cultivos de verano, encaminó su tercera muy buena cosecha consecutiva de cultivos de invierno.

El área de estos cultivos (trigo, cebada y colza) se estima en el ámbito privado supera las 700 mil hectáreas por primera vez en la historia, según las proyecciones que se manejan en el sector, principalmente por el aumento de la superficie de colza.

Desde el sector semillerista se proyecta un avance de área muy fuerte, hasta las 752 mil hectáreas con una estimación primaria en la que la colza podría incluso superar al trigo: 275 mil hectáreas de colza, 260 mil de trigo y 217 mil de cebada.

Andrés Alayón, presidente de la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD), agregó que "por acá ha llovido bien, no en exceso, lo que le ha venido bien a los cultivos".

Incluso, mencionó, hay una zona próxima a Agraciada y a Carmelo donde no llovió "y aunque cueste creer está con problemas de seca, con lo chiquito que es el país".

"Las lluvias fueron positivas y ayudaron a que muchos cultivos se pusieran lindos", agregó.

Consultado sobre la eventual aparición de indicios de dificultades sanitarias, dijo que "es normal, apareció algo de mancha en cebada y algo en colza, pero es normal", dentro de los parámetros totalmente controlables.

También indicó que, dada la necesidad de sol para que las plantas cumplan la fotosíntesis, los días nublados si son tantos no son algo bueno, pero como se está en una etapa temprana del desarrollo vegetativo no es una situación que preocupe mucho, tras lo cual reiteró que las lluvias han sido "muy positivas".