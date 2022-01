Sergio Rochet fue expulsado por Fedorczuk y se encendió la duda, ¿puede jugar el clásico?

El golero de Nacional Sergio Rochet fue expulsado en el partido que su equipo perdió este miércoles contra Barracas Central por la Copa Washington "Pulpa" Etchamendy.

Rochet, quien estuvo en el banco de suplentes y no entró a jugar entre los nueve cambios que ordenó Pablo Repetto, ingresó al campo de juego una vez terminado el partido y se dirigió hacia el juez Daniel Fedorczuk, le habló y este, sin mediar palabra, lo expulsó.

El arbitraje generó bastante molestia en Nacional que reclamó un penal del colombiano Thomás Gutiérrez sobre el juvenil Franco Fagúndez en la recta final del partido.

¿ERA PENAL PARA NACIONAL? Fagúndez cayó en el área de Barracas Central y los tricolores reclamaron la falta dentro del área. El encuentro sigue 1-1 por la #SerieRdeLP.



En el primer tiempo, los tricolores también protestaron la expulsión del zaguero Nicolás Pereyra por una dura entrada con el antebrazo sobre el rostro de Juan Manuel Gutiérrez (el árbitro lo amonestó) y también otra dura patada contra Brian Ocampo en una acción que generó un amontonamiento de jugadores en el que terminaron cabeza con cabeza el argentino Pablo Mouche y el juvenil Adrián Vila.

El cúmulo de protestas fue lo que encendió la reacción de Rochet quien al entrar a protestar vio la tarjeta roja.

Rochet es ahora el capitán de Nacional

Entonces se encendió la duda, ¿está Rochet habilitado para jugar el clásico del próximo sábado (hora 19:00, Estadio Centenario)?

Desde la delegación de Nacional se limitaron a decir a Referí que entienden que el jugador está habilitado.

En sintonía se expresó en diálogo con Referí un integrante del consejo ejecutivo de la AUF: "Son torneos diferentes, entiendo que está habilitado".

¿Qué dice el reglamento del torneo de verano? El artículo 7 está redactado para un torneo de los que se venían jugando en los últimos años, es decir, con una semifinal y una final entre cuatro equipos que disputan un mismo torneo.

Juan Pablo Decia, integrante de la Comisión Disciplinaria de la AUF dijo a Referí: "El reglamento dice que si un jugador es expulsado en el primer partido del torneo de verano queda inhabilitado para jugar el partido siguiente y si es expulsado en el segundo partido del torneo de verano queda inhabilitado para jugar el primer partido del torneo del verano siguiente".

La redacción del artículo no se compadece con el formato de disputa de estos amistosos de verano que se han disputado con reparto de trofeos en cada encuentro: Copa Miguel Restuccia para Nacional-Ñublense, Copa Gastón Guelfi para Peñarol-Barracas Central, Copa Washington "Pulpa" Etchamendy para Nacional-Barracas Central y Copa 342 años de la Fundación Colonia del Sacramento en Peñarol-Ñublense.

Copa Guelfi, Peñarol la ganó ante Barracas Central

Por la redacción del artículo y por la forma en cómo se vienen disputando los partidos, Rochet estaría habilitado para atajar en el clásico porque no se está disputando un torneo de verano sino que cada partido es un torneo. De esta forma, Rochet estaría suspendido para disputar el año que viene el mismo torneo en el que fue expulsado este miércoles, es decir, en una venidera edición de la Copa Washington "Pulpa" Etchamendy.

Tenfield ha utilizado la denominación Serie Río de La Plata para englobar la disputa de los amistosos que se están jugando. Si se entiende que todos estos partidos, que reparten copas individuales, son un mismo torneo igualmente la defectuosa redacción del artículo 7 que habla de "primer" y "segundo" partido puede posibilitarle a Rochet estar a la orden el sábado en el clásico.

La Serie Río de la Plata, ¿un torneo o varios torneos separados?

El artículo 7

Se realizarán informes por parte de los Árbitros, Cuarto Árbitro y / o del delegado oficial del partido, el que será remitido a la AUF. La Comisión Disciplinaria, si lo estima necesario, podrá convocar personalmente a cualquiera de las partes involucradas en el proceso y / o decidir el procedimiento a seguir para el mejor cumplimiento de su cometido, pudiendo resolver por expediente en base a los elementos probatorios disponibles. Sus decisiones serán válidas con el voto de simple mayoría, incluyendo al Presidente o a quien haga sus veces, quien tendrá doble voto en caso de empate. Los fallos no serán apelables. Los jugadores, técnicos y oficiales que sean expulsados en los partidos de la primera jornada, automáticamente quedarán suspendidos para participar en el partido siguiente del club que integran. Los jugadores, técnicos y oficiales que sean expulsados en los partidos de la segunda jornada, cumplirán la sanción de un partido en las próximas ediciones del Campeonato Internacional de Verano en que participen o pueden ser sancionados económicamente con una multa de hasta un máximo de 10 UR, en casos de gravedad inusitada y el sancionado no pudiere continuar participando de otros Campeonatos o partidos en el Torneo de Verano 2022. En todos los casos al término de la sanción caducarán todos los efectos sancionatorios de la pena dispuesta. En ningún caso la sanción a recaer, será aplicable o tendrá efectos en la disputa de los torneos de AUF de la Liga Profesional donde se encuentre registrado el jugador, ni tampoco será pasible de aplicación ni tendrá efectos en partidos de Liga de otras Federaciones .

A todo esto, la Comisión Disciplinaria le pidió un informe a la división jurídica de la AUF. "Es para que nos digan si están organizando o no estos partidos y en particular si están organizando los clásicos para saber si debemos asumir o no competencia", dijo Decia.

El sábado pasado la Comisión Disciplinaria se declaró incompetente para juzgar cualquier tipo de inconducta que se puedan generar en los clásicos porque el viernes, la AUF había expresado que no iba a cancelar los dos clásicos de verano (el miércoles 26 Nacional y Peñarol jugarán en el Campus de Maldonado) a pesar de haber recibido una recomendación de la Comisión de Seguridad de la AUF de no jugarlos debido al inestable clima de violencia vivido entre hinchas de ambos clubes en los que hubo dos homicidios.

Al respecto, Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol, dijo este miércoles en Último al Arco de Sport 890 que Peñarol recibió una nota de Tenfield para que instara a la AUF a organizar el torneo y que en caso no conseguirlo asumiera la responsabilidad de ser coorganizador del clásico junto con Nacional. Lo mismo declaró Enrique Campos, delegado de Nacional. Ambos representantes de los clubes dijeron que ni Peñarol ni Nacional quieren asumir la responsabilidad de ser organizadores del clásico.