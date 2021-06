Suárez contó que en el penal que picó Abreu, no se dio cuenta que habían clasificado, y anécdotas imperdibles

Luis Suárez compartió este domingo un diálogo con Sebastián Abreu luego de haberse retirado el pasado viernes en Sud América y de haberlo despedido en su cuenta de Twitter.

El goleador histórico de la selección uruguaya con 63 goles, recordó cuando subí al primer equipo de Nacional y estaba el Loco.

“Subí a Primera en Nacional con 17 años, y estabanel Loco, el Gaby Álvez, el Cacique Medina, era muy difícil poder jugar. Estar al lado de Abreu ya era un espectáculo. Me empezó a decir ‘Orejita de chancho’ por cómo tenía mis orejas”, recordó en un Zoom con el programa Polideportivo de canal 12.

Suárez contó también cómo vivió el penal decisivo ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010, ya que lo habían expulsado en la última jugada por haber sacado con las manos un gol hecho de los rivales.

“Yo ya había sido expulsado. En el penal picado por Abreu, estaba en el vestuario con Guillermo Revetria mirando y cuando vimos que la picó, nos miramos ‘¡la picó!’, dijimos a dúo. Pero no nos habíamos dado cuenta que ganamos hasta que vimos que entraron todos a festejar. ‘¡Ganamos, Guille!’, le dije, y entramos corriendo de nuevo a la cancha para estar con todos”, recordó Suárez.

En un partido contra Perú por Eliminatorias, el Maestro Óscar Tabárez dijo que iba a haber cambios y nadie quería levantarse de la mesa en la que estaban tanto el Loco como Suárez.

Abreu dijo que se levantó el Mono Pereira y fue para el cuarto del Maestro. Dijimos: ‘Uh, este va para afuera’. Luis se paró cuarto y le dije ‘vas para afuera’ y me frotaba las manos, porque si Luis queda afuera, jugaba yo. Yo quedé último y pensaba que ya no iba a llamar a más nadie, pero me llamó el Maestro y todos los que habían pasado me hacían gesto con la mano riéndose, ‘para afuera’. ¡Y no jugué!, comentó entre sonrisas.

Una de las tantas cábalas que tenía el Loco Abreu era echarle agua bendita de la gruta de Lourdes a las camisetas celestes antes de los partidos de la selección, pero Edinson Cavani no quería, era el único que se negaba.

Entonces Abreu se las pedía antes al utilero Minguta y de todas maneras, se la echaba a la de Cavani y este nunca se enteró. “Se está enterando ahora”, dijo Abreu y Suárez explotó en una carcajada.

También recordaron que después del entrenamiento en Nacional tenían un juego que era llegar a 50 toques de primera, “después hicimos 100, y el de 200 no pudimos porque llegamos hasta 187”, dijo Abreu.

La charla terminó con una nueva broma de Suárez a Abreu: “A ver cuando viene Cuchu Cambiasso (por el cambio de ropa de Abreu)” se despidió Suárez entre carcajadas. Es que en los últimos días, Abreu salió con el mismo vestuario al aire y explicó qué fue lo que sucedió, pero las risas de Suárez no paraban.