Tato García le avisó a Nacional: "Somos otro Boston River"

El entrenamiento de Boston River en el Complejo de la Mutual terminó este miércoles al mediodía y el entrenador Martín García atendió el llamado de Referí para contar cómo se prepara para recibir a Nacional el sábado a la hora 16 en Florida, luego de días de tristeza en el club por el fallecimiento del juvenil Agustín Martínez, de la Tercera rojiverde.

La semana estuvo marcada por la lluvia y el plantel de Boston River la padeció al igual que los otros equipos, a su manera. “Seguimos trabajando en el sintético, lamentablemente no tenemos cancha para entrenar y condiciona bastante el trabajo”, dijo García desde el Complejo de la Mutual, lugar de entrenamiento del los de Bolívar.

Las precipitaciones también hicieron que no se entrenara en el Campeones Olímpicos de Florida, donde su equipo es local y volverá a llevar a Nacional este sábado.

Diego Battiste

“La idea de ir a Florida era para hoy (miércoles) a hacer fútbol. Pero con el tiempo este… Uno de nuestros pedidos a la intendencia fue mejorar la cancha y no veo coherente ir a Florida y romperla toda hoy con la lluvia. Entonces no vamos a ir, vamos a tratar de cuidarla para que el fin de semana esté en las mejores condiciones”, señaló el entrenador.

En Florida fue el debut de Tato García al frente de Boston River y también de Sebastián Abreu en la delantera rojiverde. Aquel encuentro contra Nacional, por el Intermedio, jugado el 10 de agosto, terminó 0-0.

Para el DT de Boston River, aquel encuentro no es una referencia de cara al de este sábado porque ambos equipos han cambiado. “Creo que es otro Nacional, como nosotros vamos a ser otro Boston River para ellos también”, expresó.

“El día que debutamos teníamos tres sesiones de entrenamiento. Lo principal que tratamos de buscar ese día fue en la parte anímica, porque el equipo venía golpeado. Y después tratar de darle un orden al equipo. Fue solo eso lo que tratamos de buscar y bueno, se sumó un punto, fue importante, pero hoy es otro Nacional y otro Boston River”, agregó.

Para García, la situación “cambió bastante”. “Porque hoy, para mí, Nacional es el mejor equipo del medio, está jugando bien, está presionando bien, físicamente lo veo muy bien”.

Diego Battiste

“Nosotros hoy, con muchas más sesiones de trabajo, con casi un mes y medio de trabajo, somos otro Boston River. El equipo ha agarrado la idea, se han logrado puntos importantes, con rivales muy duros, entonces nosotros también hemos mejorado”, agregó.

En el último partido, el rojiverde dio la nota y le ganó 4-1 a River Plate, que venía en un gran momento.

“Fue importante sobre todo haber ganado”, dijo García sobre ese partido. “Sabemos que en la situación tan complicada y compleja en la que estamos, sumar de a tres te da cierto aire para trabajar con tranquilidad”.

“Más allá de los cuatro goles que se le hizo a River, que no es fácil hacerle cuatro goles en el Saroldi, finalista en el Intermedio, que venía invicto. Me quedo más que nada, como traté de trasmitirle al plantel, con el funcionamiento”, agregó, antes de destacar las claves para lograr esa abultada victoria.

“Boston River hizo un gran partido en todas las líneas, estuvo muy ordenado, se recuperaron pelotas donde habíamos planificado que íbamos a presionar para recuperarlas. Se les tapó las bandas a River que con la línea de tres de Jorge (Fossati), con (Joaquín) Piquerez por izquierda y el Ojito (Nicolás Rodríguez) por derecha, creo que le cerramos los caminos. Y después fuimos contundentes, creo que generamos, hicimos cuatro pero pudieron ser un par de goles más”, explicó.

Máxima concentración

Una de las dudas que tiene Nacional es si en el ataque jugará Gonzalo Bergessio o Thiago Vecino. García analizó a ambos, pero destacó que lo más importante de su rival de turno es el funcionamiento.

Carlos Pazos

“Sin dudas que Bergessio es un jugador importante, es su capitán. Pero también vemos por el otro lado que Thiago está con mucha confianza, ha hecho goles, hizo un gran clásico cuando le tocó entrar”, indicó. “Son características diferentes, porque Thiago es más de meter diagonales y por ahí Bergessio juega más de espaldas, juega más con carpeta por un tema lógico de su experiencia. Cada uno tiene sus cosas”.

“Pero más allá de que juegue Vecino o Bergessio, lo importante de Nacional es el funcionamiento que tiene”, agregó.

Consultado sobre la posesión de pelota y el desgaste que le genera al equipo que busca recuperar el balón, el entrenador señaló que a Nacional lo ve “muy bien físicamente”.

Y destacó que su equipo creció en ese aspecto. “Una de las cosas que hemos mejorado nosotros es en la tenencia del balón, pero la tenencia de balón para generar espacios y poder hacerle daño a los rivales. No tenemos en nuestra cabeza tener una tenencia de la pelota por tenerla, no, Boston River trata de tener la pelota para volcar al rival hacia un cierto lugar de la cancha y poder hacerle daño por el cambio de carril, que es lo que siempre tratamos de utilizar, con Nacional o el rival que tengamos por delante”.

Sobre la propuesta para el sábado, García manifestó que su equipo no es de esperar atrás y que lo manejaran como se vaya presentando.

Carlos Pazos

“Por momentos vamos a tratar de ser protagonistas, de hacer un buen juego, tener la pelota y generarle peligro a Nacional. Y por momentos vamos a pasar muchas zozobras, como ya lo tenemos claro”, comentó. “Ahí es donde tenemos que tener cabeza, ser inteligentes, ser ordenados, tratar de minimizar errores. Porque con un equipo grande que tiene jugadores de jerarquía, los errores se pagan muy caro. Esa fue una de las cosas que en toda la semana hicimos hincapié. Cuando enfrentas a un equipo grande, que por algo tiene esa clase de jugadores, no le podes dar chance de nada. El grado de concentración tiene que ser muy alto”.

La influencia del Loco y la tristeza por Agustín

La principal figura de Boston River es el minuano Sebastián Abreu, el Loco, quien llegó al club pocos días antes que García y que hoy en día se ha ganado un lugar en el equipo.

El DT dijo que nota “muy bien” al delantero en este momento. “El Seba primero que nada está muy contento, que eso es algo importante para nosotros como cuerpo técnico. Un tipo con el recorrido que ha tenido como futbolista, que él trasmita eso en el día a día, que se sienta conforme y contento, es para nosotros muy importante”.

Diego Battiste

“Después, se ha ganado un lugarcito en el 11, que tampoco es fácil porque compite con buenos delanteros, con buenas características como Maxi Pérez, que era el goleador del equipo y por un tema de lesión ha quedado afuera. O el Cabecita (Diego) Coelho, lo mismo, que le tocó quedar afuera por un tema de lesión”.

Tato destacó que el Loco, que el próximo 17 de octubre cumplirá 43 años, es muy importante dentro del funcionamiento de Boston River. “Físicamente lo veo muy bien, está aguantando prácticamente los 90 minutos todos los partidos. Con esta seguidilla que se viene, que van a ser prácticamente cinco partidos en 15 días, lo evaluaremos, si está para los 90 minutos o capaz que en algún partido le toca ir al banco. Pero lo vemos muy bien y es muy importante para nosotros”.

Sobre la “seguidilla” de partidos que tendrá el Clausura en este mes, García señaló que irán partido a partido debido a que en la situación del equipo, en la lucha para zafar del descenso, cada punto es fundamental.

“Nosotros tratamos de sumar, como le digo a los jugadores, ‘el puntito es fundamental para nosotros’. Si se puede ganar el sábado, bienvenido sea”, expresó. “Sabemos que vamos a tener a un equipo grande, con un plantel muy rico, que por ahí nos han sacado ventajas, porque como decía, no tenemos cancha para entrenar y quieras o no Los Céspedes es el lugar de ellos, donde tienen una cancha sintética y un montón de canchas que si las quieren usar las van a usar. Lamentablemente, no tenemos esa posibilidad”.

Carlos Pazos

Para Boston River han sido días difíciles luego de que el pasado jueves murió el juvenil Agustín Martínez, de la Tercera división del club.

“Fueron días con mucha tristeza en el plantel”, dijo García. “Sobre todo para los más jóvenes que aquel lunes bajaron a jugar en Tercera y estuvieron en la cancha en ese momento desgraciado. Y los más grandes del plantel o el caso nuestro que tenemos hijos, fue algo muy triste para todos. Pero ya esta semana tratamos de enfocarnos en el partido con Nacional”.

Al DT del principal equipo no le gustó cómo se trató el caso en los medios y las redes sociales. “Ojalá que las cosas se manejen de otra manera, no hubo un buen manejo de la situación, sobre todo de la prensa y gente que sin querer hacer daño, porque es evidente que nadie va a tirar un tuit o sacar una noticia negativa cuando todavía era real, nadie lo hace de mala intención. Es como una bolita de nieve que va creciendo y cuando querés acordar no lo podés parar. Se manejó mal la situación, fue triste para su familia y para nosotros".