Tres goles de Agüero liquidaron a Arsenal de Torreira

Un hat trick del argentino Sergio "Kun" Agüero propició el reencuentro con el triunfo de Manchester City (3-1) sobre Arsenal, que recuperó el segundo puesto y amenaza el liderato de la Premier que ostenta Liverpool. El uruguayo Lucas Torreira fue uno de los más destacados de su equipo, pero no les alcanzó.



Pep Guardiola venció la partida a Unai Emery en el duelo español en los banquillos. El City, que el pasado fin de semana encajó su cuarta derrota de la temporada superado por el Newcastle, enderezó su rumbo. Ganó y se situó a dos puntos del Liverpool, que el lunes visitará al West Ham para completar la vigésima quinta jornada.



El partido disputado en el Etihad arrancó a toda velocidad. Culpa de la temprana apertura del marcador. Y es que Agüero tuvo la puntería de su lado desde el principio. Al minuto de juego, llevó a la red, en plancha, un centro desde la izquierda de Aymeric Laporte.



La reacción visitante tuvo premio rápidamente. A los once minutos, Nacho Monreal peinó un saque de esquina y Konscielny batió a Ederson.



Al borde del descanso, el City recuperó la ventaja. Superior en el juego, una jugada combinada en ataque llevó la pelota a Raheem Sterling, que centró al área pequeña donde encontró a Agüero, que superó al alemán Bern Leno.



El conjunto de Guardiola sentenció el choque a la hora de juego. Fue el día de Agüero, que contó otra vez con la contribución de Sterling. Una jugada individual del inglés acabó con un pase al que se lanzó el argentino para llevar con el cuerpo el balón a la red.



Emery tiró del banquillo para enderezar la situación. Sacó a Aaron Ramsey y al español Denis Suárez, que debutó con los gunners, en lugar de Alex Iwobi y Sead Kolasina.



No mejoró su situación a pesar de que arrinconó a su adversario, al que no inquietó.



Manchester City salió de la sesión con los tres puntos para amenazar el liderato del Liverpool, al que se le reduce el margen de error.

EFE