Un olvido histórico: las dos estrellas que FIFA aprobó y que el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez le quitó a Uruguay

En 2021 se reavivó la polémica sobre la cantidad de estrellas que tiene Uruguay y FIFA zanjó todas las diferencias que pudieran surgir cuando se expresó en favor de Uruguay, con el mismo discurso y criterio que sostiene desde 1991.

Uruguay tiene cuatro estrellas que corresponden a los títulos mundiales de los torneos organizados por FIFA desde 1924 a la fecha. Los dos primeros se jugaron en los Juegos Olímpicos, bajo la organización plena de FIFA, los otros dos fueron con el nacimiento de la Copa del Mundo en 1930.

En su posteo, Domínguez publica: "En Sudamérica vive el mejor fútbol del mundo, desde hace 100 años".

Esta frase está acompañada por un placa en la que Uruguay tiene dos estrellas con una leyenda que expresa "primer campeón del mundo", Argentina tres, "actual campeón del mundo",y Brasil cinco, "mayor campeón del mundo".

En Sudamérica vive el mejor fútbol del mundo, desde hace 100 años ⚽️



A América do Sul tem sido o lar do melhor futebol do mundo nos últimos 100 anos ⚽️ pic.twitter.com/j2xFFhjXiE