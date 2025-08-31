Dólar
De Arrascaeta, siempre De Arrascaeta; mirá el gol del uruguayo para Flamengo por el Brasileirao que lo llevó a números excepcionales

El media punta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, sigue siendo figura en Brasil; De Arrascaeta, siempre De Arrascaeta; mirá el gol del uruguayo para Flamengo por el Brasileirao que lo llevó a números excepcionales

31 de agosto 2025 - 18:04hs

Giorgian De Arrascaeta volvió a ser la figura de Flamengo este domingo jugando como locales en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en lo que finalmente resultó un empate 1-1 contra Gremio por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

El uruguayo volvió a convertir y abrió el marcador, pero a poco del final, en un polémico penal, los gaúchos consiguieron el empate.

El notable nivel de De Arrascaeta

El lunes de la semana pasada, Flamengo goleó 7-0 sin piedad a Vitória en ese mismo escenario.

Giorgian De Arrascaeta no solo dio dos asistencias, por las que entró en la historia del torneo como el máximo asistidor de todos los tiempos, sino que convirtió un golazo, por lo que fue su concepción.

Flamengo TV lo mostró unos días después en cámara lenta, como informó Referí.

Esta vez, contra Gremio, el uruguayo convirtió a los 52 minutos el 1-0 luego de una gran pared con Pedro.

No obstante, sobre el final, el arquero Thiago Volpi, igualó para Gremio tras un penal bastante polémico.

Los números de Giorgian De Arrascaeta con Flamengo este año son notables.

Ha jugado 42 partidos, en los que anotó 17 goles y brindó 13 asistencias, por lo que tuvo participación en 30 tantos.

