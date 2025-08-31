Giorgian De Arrascaeta volvió a ser la figura de Flamengo este domingo jugando como locales en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en lo que finalmente resultó un empate 1-1 contra Gremio por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.
De Arrascaeta, siempre De Arrascaeta; mirá el gol del uruguayo para Flamengo por el Brasileirao que lo llevó a números excepcionales
El media punta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, sigue siendo figura en Brasil; De Arrascaeta, siempre De Arrascaeta; mirá el gol del uruguayo para Flamengo por el Brasileirao que lo llevó a números excepcionales