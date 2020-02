Una candidata que no fue elegida para ganar y otros problemas sin resolver

→ Si uno habla en estos días con dirigentes de la coalición que asumirá el gobierno en menos de un mes, solo se agota de escuchar todos los “platillos en el aire” que tienen para resolver y entiende por qué algunos, aunque parezca loco, quieren que ya llegue el 1° de marzo para poder bajar la intensidad. Esta semana, de todas formas, los futuros gobernantes solucionaron alguno de esos problemas: la candidatura única para la Intendencia de Montevideo, luego de una larga lista con al menos 16 nombres vetados o que no quisieron agarrar. La elegida fue Laura Raffo. Si bien es un perfil interesante –economista, con presencia mediática que le da llegada a determinada audiencia– está claro que no es una candidata para ganar la elección. Las cifras siempre fueron claras en cuanto a las pocas posibilidades de la oposición de ganar la capital, pero uno podía esperar que el entusiasmo de ganar el gobierno impulsara a la coalición a dar la pelea. Con Guido Manini Ríos o Ernesto Talvi como candidatos tal vez podía intentarlo, aunque también era más el riesgo que la oportunidad. En la coalición saben que no es una apuesta para ganar y por ello algunos también están pensando qué rol podría ocupar Raffo en el Poder Ejecutivo luego de mayo.