Leonel Rodríguez, invencible en el esprint final, volvió a ganar en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista

El campeón de ruta uruguayo Leonel Rodríguez ganó este viernes la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al Uruguay , la prueba de ciclismo más importante del país, lo que le vale para seguir como líder, con 13 segundos de diferencia sobre su inmediato perseguidor.

En un recorrido de 198,7, kilómetros, el segundo más largo de la competición, el ciclista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré acabó en primer lugar con un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 28 segundos, al que le restan 10 segundos de bonificación por la victoria y otros 2 por el embalaje.

La etapa, que unió las localidades de San José y Paso de los Toros, se decidió en un numeroso esprint final compuesto por alrededor de unos 30 ciclistas.

De esta manera, Rodríguez inició su aceleración desde la parte final del grupo y logró cruzar primero la meta, seguido de Roderyck Asconeguy, de Dolores Cycles Club, y de Agustín Alonso -también del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré-, que completaron el podio con igual tiempo.

Leonel Rodríguez ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista que largó este jueves y tuvo llegada en San José

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En cuanto al desarrollo de la prueba, siete ciclistas estuvieron en una fuga que acabó neutralizada a unos 15 kilómetros de meta.

A las puertas del podio finalizó el brasileño Augusto Gonzeli, quien le dio el cuarto lugar al Swift Pro Cycling y clasificó como el mejor extranjero tras parar el reloj en 4:33:28, idéntica marca que le valió el quinto y sexto puestos a su compañero Luiz Fernando Bomfin y a Pablo Bonilla, del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, respectivamente.

Leonel Rodríguez comanda la clasificación general con un tiempo acumulado de 7:24:36 horas, aventaja por 13 segundos a Roderyck Asconeguy y por 16 a Matías Presa.

La tercera etapa se disputará este sábado y unirá las ciudades de Paso de los Toros y Mercedes, capital del departamento de Soriano en un recorrido de 180 kilómetros.

La Vuelta Ciclista del Uruguay acabará el próximo domingo 5 de abril tras una etapa de 190,6 kilómetros que comenzará en Trinidad, en la región de Flores, y terminará en Montevideo.

EFE