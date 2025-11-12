Revolución en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028: el primer día de competencias tendrá 26 finales, incluido el 100 m llanos femenino

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 celebrarán la final de 100 metros llanos femenino en atletismo el primer día de competición, el 15 de julio de 2028, tal como anunció este miércoles la organización, que también prevé un "Súper Sábado" con 26 finales .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los Juegos Olímpicos de 2028, que serán los más grandes de la historia con 51 deportes y 11.200 atletas , comenzarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio y terminarán el 30 de julio con la ceremonia de clausura.

En esta edición, los deportes de equipo también serán más femeninos (50,5% de mujeres en total).

La primera jornada de competición estará dedicada a las mujeres, con el mayor número de finales femeninas en un solo día: comenzará con el triatlón y culminará con los 100 metros llanos, disputado desde las series hasta la final en un solo día.

RECONOCIMIENTO El homenaje del Parlamento a Milton Wynants al festejar los 25 años de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000

JUEGOS OLÍMPICOS Los Ángeles 2028 venderá por primera vez los nombres de algunas sedes para los Juegos Olímpicos

Janet Evans, presidenta de la comisión de atletas de LA28, aseguró que las deportistas habían respondido positivamente a este programa ajustado de los 100 metros.

"Cuando lo presentamos a las atletas hubo entusiasmo. Dijeron: 'Avísennos con suficiente antelación y entrenaremos para hacer tres carreras en un día'", explicó.

Shana Ferguson, jefa de Deportes de LA28, destacó la voluntad de "empezar estos Juegos con fuerza".

"Queremos comenzar el primer día con una exhibición de las mujeres más rápidas del mundo", explicó.

El presidente de la federación internacional de atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, describió el calendario como "innovador, pero también respetuoso con la tradición".

26 finales en un día

Otra innovación será la penúltima jornada, el 29 de julio, que será un "Super Sábado" con 26 finales en 23 deportes de equipo e individuales; incluidos maratón, baloncesto, fútbol, ciclismo en pista, golf, natación y tenis de mesa.

Entre los campeones olímpicos que se colgarán la medalla de oro ese día se encuentran los de atletismo, básquetbol, vóleibol de playa, boxeo, críquet -que regresa al programa olímpico luego de más de un siglo de ausencia-, golf, fútbol y tenis.

Los organizadores han programado la natación en la segunda semana en lugar del atletismo, en el estadio SoFi, en Inglewood (California).

"Al mover (la natación) a la segunda semana, habrá 38.000 personas en las gradas", explicó Janet Evans. "Es genial tener a 38.000 personas viendo mi deporte favorito", añadió la exnadadora, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas entre 1988 y 1992.

Los nadadores también tendrán más oportunidades de participar en la ceremonia de apertura sin tener que competir en las series al día siguiente.

El último campeón olímpico en los Juegos de Los Ángeles será coronado en natación justo antes de la ceremonia de clausura.

También habrá sesiones nocturnas para escapar del calor californiano, especialmente en la equitación, en Santa Anita.

Los organizadores han dispuesto que los maratones se disputen el último fin de semana: la carrera femenina el 29 de julio y la masculina el 30 de julio.

La maratón femenina será una de las pruebas más esperadas en Uruguay por la presencia de Julia Paternain, ganadora este año de la medalla de bronce del Mundial de Tokio.

Aproximadamente, 14 millones de entradas estarán disponibles el próximo año, añadieron los organizadores, sin precisar la fecha de apertura de la venta de boletos ni el precio. El proceso de reserva comenzará en enero.