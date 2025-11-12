Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CAMBIOS

Revolución en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028: el primer día de competencias tendrá 26 finales, incluido el 100 m llanos femenino

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles tendrá un comienzo deportivo a todo vapor el sábado 15 de julio con la disputa de 26 finales, entre ellas las del 100 m llanos de atletismo, lo que confirma el cambio de orden entre ese deporte y la natación

12 de noviembre 2025 - 20:09hs
Los Angeles

Los Angeles

Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 celebrarán la final de 100 metros llanos femenino en atletismo el primer día de competición, el 15 de julio de 2028, tal como anunció este miércoles la organización, que también prevé un "Súper Sábado" con 26 finales.

Los Juegos Olímpicos de 2028, que serán los más grandes de la historia con 51 deportes y 11.200 atletas, comenzarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio y terminarán el 30 de julio con la ceremonia de clausura.

En esta edición, los deportes de equipo también serán más femeninos (50,5% de mujeres en total).

La primera jornada de competición estará dedicada a las mujeres, con el mayor número de finales femeninas en un solo día: comenzará con el triatlón y culminará con los 100 metros llanos, disputado desde las series hasta la final en un solo día.

los angeles 2028 vendera por primera vez los nombres de algunas sedes para los juegos olimpicos
JUEGOS OLÍMPICOS

Los Ángeles 2028 venderá por primera vez los nombres de algunas sedes para los Juegos Olímpicos

Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento
RECONOCIMIENTO

El homenaje del Parlamento a Milton Wynants al festejar los 25 años de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000

Janet Evans, presidenta de la comisión de atletas de LA28, aseguró que las deportistas habían respondido positivamente a este programa ajustado de los 100 metros.

"Cuando lo presentamos a las atletas hubo entusiasmo. Dijeron: 'Avísennos con suficiente antelación y entrenaremos para hacer tres carreras en un día'", explicó.

Shana Ferguson, jefa de Deportes de LA28, destacó la voluntad de "empezar estos Juegos con fuerza".

"Queremos comenzar el primer día con una exhibición de las mujeres más rápidas del mundo", explicó.

El presidente de la federación internacional de atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, describió el calendario como "innovador, pero también respetuoso con la tradición".

26 finales en un día

Otra innovación será la penúltima jornada, el 29 de julio, que será un "Super Sábado" con 26 finales en 23 deportes de equipo e individuales; incluidos maratón, baloncesto, fútbol, ciclismo en pista, golf, natación y tenis de mesa.

Entre los campeones olímpicos que se colgarán la medalla de oro ese día se encuentran los de atletismo, básquetbol, vóleibol de playa, boxeo, críquet -que regresa al programa olímpico luego de más de un siglo de ausencia-, golf, fútbol y tenis.

Los organizadores han programado la natación en la segunda semana en lugar del atletismo, en el estadio SoFi, en Inglewood (California).

"Al mover (la natación) a la segunda semana, habrá 38.000 personas en las gradas", explicó Janet Evans. "Es genial tener a 38.000 personas viendo mi deporte favorito", añadió la exnadadora, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas entre 1988 y 1992.

Los nadadores también tendrán más oportunidades de participar en la ceremonia de apertura sin tener que competir en las series al día siguiente.

El último campeón olímpico en los Juegos de Los Ángeles será coronado en natación justo antes de la ceremonia de clausura.

También habrá sesiones nocturnas para escapar del calor californiano, especialmente en la equitación, en Santa Anita.

Los organizadores han dispuesto que los maratones se disputen el último fin de semana: la carrera femenina el 29 de julio y la masculina el 30 de julio.

La maratón femenina será una de las pruebas más esperadas en Uruguay por la presencia de Julia Paternain, ganadora este año de la medalla de bronce del Mundial de Tokio.

Aproximadamente, 14 millones de entradas estarán disponibles el próximo año, añadieron los organizadores, sin precisar la fecha de apertura de la venta de boletos ni el precio. El proceso de reserva comenzará en enero.

Temas:

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 atletismo

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

El mensaje de Diego Forlán al ingresar al Salón de la Fama del fútbol
URUGUAYOS

"Un premio que significa muchísimo para mí": Diego Forlán ingresó al Salón de la Fama del fútbol; mirá su saludo al no poder asistir a la ceremonia

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio
INCIDENTES

Cuánto cobró el funcionario de CAFO por ayudar a hinchas de Nacional a entrar la bengala al clásico y cómo ingresó: los detalles de la investigación

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos