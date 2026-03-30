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Una más para Leonel Rodríguez: el sprinter ganó su tercera etapa en cinco disputadas y llegó a 12 en su historial en la Vuelta Ciclista, que este lunes tuvo final en Paysandú

El sprinter de Vergara que corre para Náutico Boca de Cufré nuevamente se quedó con la victoria en la llegada en Paysandú

30 de marzo de 2026 14:08 hs
El festejo de Leonel Rodríguez en Paysandú

El festejo de Leonel Rodríguez en Paysandú

Leonel Rodríguez ganó la quinta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay que este lunes llegó a Paysandú, en su tercera victoria en esta 81ª edición de la principal prueba del pedal uruguayo en la que ha demostrado ser imbatible en el sprint.

Luego de sus victorias en las primeras dos etapas, en las que llevó la malla oro de líder, el ciclista de Vergara que corre para Náutico Boca de Cufré sumó su tercera victoria en la jornada que tuvo largada en Salto y llegada en Paysandú, en un recorrido de 116.1 kilómetros.

El podio lo completaron los ciclistas de Brasil, Luiz Fernando Bomfim y Mathues Constantino, ambos del equipo Localiza Meoo / Swift Pro Cycling.

Llegó a 12 victorias en la Vuelta

Con su triunfo de este lunes, Leonel Rodríguez, vigente campeón nacional de ruta, llegó a su victoria número 12 en la Vuelta Ciclista y sigue escalando posiciones entre los que más etapas ganaron en toda la historia.

Leonel Rodríguez, invencible en el esprint final, volvió a ganar en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista

Leonel Rodríguez ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista que largó este jueves y tuvo llegada en San José

Leonel Rodríguez en la VCU 2026
Leonel Rodríguez en la VCU 2026

Leonel Rodríguez en la VCU 2026

El récord lo tiene el “Toro” Gregorio Bare con 19, seguido por Federico Moreira con 18 y tercero Fabián “Cabeza” Aguilar con 17, Atilio François y José Maneiro con 14.

Leonel Rodríguez, de 30 años, igualó a Virgilio Correa que también ganó 12 etapas.

El ciclista de Náutico Boca de Cufré ya alcanzó este año su mejor registro de triunfos en una misma Vuelta, tres, lo que había logrado en 2025 y 2024. En 2022, en su debut en la competencia, logró su primera victoria, mientras que al año siguiente sumó las otras dos.

Si gana una más este año, empatará el récord del Toro Bare de cuatro triunfos en 1999.

De los corredores que están en actividad, Richard Mascarañas tiene 9 triunfos y Pablo Anchieri suma 6.

Lucas Gaday sigue como líder

Los resultados de la etapa no alteraron el orden en la clasificación general, en la que el argentino Lucas Gaday de Dolores Cycling sigue primero y con la malla oro.

Segundo, a 9 segundos, se ubica Pablo Bonilla de Náutico Boca de Cufré, mientras que tercero quedó Alejandro Quilci, de Alas Rojas de Santa Lucía a 10 segundos.

Creada en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo hasta el momento 80 ediciones y su máximo ganador es el histórico Federico Moreira, quien la conquistó en seis oportunidades.

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