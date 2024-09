La charla entre Marcelo Bielsa y Agustín Canobbio en la selección durante la Copa América, y el futuro en Uruguay

En una entrevista que Osvaldo Canobbio, exfutbolista y padre de Agustín, brindó a Carve Deportiva 1010 AM se refirió al tema y dijo que no lo sorprendió la decisión del técnico de no convocar a su hijo.

“No me generó nada (la ausencia de Agustín) porque sabía lo que podía pasar y lo que iba a venir. Después de la Copa América, por la reacción que tuvo, era muy claro que no iba a ser citado”, explicó Osvaldo.

Consultado acerca de si considera que se trata de una decisión circunstancial o definitiva, respondió: “Yo creo que ya está. Mientras esté el técnico de la selección no va a volver. Pasa por ahí. Lo veo así. No lo hablé con él y no tocamos el tema de la selección porque no le interesaba hablar”.

Además apuntó sobre la reacción de su hijo en el partido ante Canadá: “Cada vez que uno actúa, sobre cada acción, tiene consecuencias. En algunos momentos es para un lado y en otro para el otro”.

Dijo que Agustín ya no está molesto por lo que ocurrió en el torneo de Estados Unidos, reconoció que el jugador esperaba otras oportunidades en la Copa América y que mantuvo una charla mano a mano con el entrenador.

¿Por qué está tan molesto? “Estuvo molesto en su momento por situaciones de la Copa América, en las que no pasó bien, ahora no está molesto. Fue con otra cabeza a la Copa América, con la intención de ayudar en el lugar que le tocara. Se sentía muy bien compitiendo de una manera muy buena en Brasil, y nada más. Se sintió mal y no mucho más. Lo que habló con el técnico fue entre ellos”.

Agustín Canobbio en Brasil: "no está a la venta"

Sobre su momento en Brasil, explicó que el delantero uruguayo “está compitiendo muy bien”, y dijo que lo ve “con mucha cabeza para afrontar lo que tiene con Paranaense”.

Informó que el club recibió ofertas por Agustín, y las descartó porque el jugador “no está a la venta”.

Paranaense quedó eliminado este miércoles de la Copa de Brasil.