El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

La formación que eligió Marcelo Bielsa para jugar con Uruguay contra Perú por Eliminatorias y la pulseada que Kevin Amaro le ganó a Ignacio Laquintana

La formación con la que Uruguay se jugará la clasificación al Mundial 2026 contra Perú y el banco de suplentes que eligió Marcelo Bielsa

4 de septiembre 2025 - 19:27hs
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay enfrenta a Perú a la hora 20.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El entrenador Marcelo Bielsa definió la formación del equipo con Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez; Rodrigo Aguirre.

En el banco de suplentes quedaron los goleros Santiago Mele y Franco Israel, el lateral derecho José Luis Rodríguez, el zaguero Santiago Bueno, el lateral izquierdo Matías Viña, los volantes centrales Manuel Ugarte y Emiliano Martínez, el volante interior Rodrigo Zalazar, los extremos Cristian Olivera y Kevin Amaro y el centrodelantero Federico Viñas.

Juan Manuel Sanabria es el otro suplente, puede jugar de volante central, interior, carrilero o lateral izquierdo. Es el otro suplente.

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
NACIONAL

El juvenil de Nacional que le tiró un caño a Manuel Ugarte; mirá las fotos de la joya tricolor que ya debutó en Primera y es uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

los impresionantes numeros de marcelo bielsa en sus anteriores eliminatorias que no podra igualar con la seleccion uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Los impresionantes números de Marcelo Bielsa en sus anteriores Eliminatorias que no podrá igualar con la selección uruguaya

De los 27 jugadores que convocó Bielsa, el único que quedó afuera del banco fue Ignacio Laquintana, una de las caras nuevas en esta doble fecha de Eliminatorias.

En su posición, Bielsa apostó por el extremo de Liverpool, Kevin Amaro, que también fue convocado por primera vez, que es el único jugador del medio local y que también se puede desempeñar de lateral o carrilero por derecha.

Uruguay tiene suspendidos por acumulación de amarillas a Ronald Araujo y Nahitan Nández, mientras que Darwin Núñez cumplirá hoy su quinto y último partido de suspensión por los incidentes que protagonizó tras la semifinal de la Copa América 2024 contra hinchas de Colombia.

Los tres están en la nómina de 27 y apuntan a jugar contra Chile el martes, a la hora 20.30, en la última fecha.

Además, no fueron convocados por lesión José María Giménez, por estar en el último tramo de una recuperación de lesión Maximiliano Araújo y por estar recuperando forma futbolística en su club, tras superar una lesión, Nicolás De La Cruz.

selección uruguaya Perú Marcelo Bielsa Eliminatorias Mundial 2026

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta y Brian Rodríguez
ELIMIANTORIAS

Uruguay vs Perú EN VIVO por Eliminatorias: final del primer tiempo, la celeste gana con gol de Rodrigo Aguirre y se queda corta con la ventaja

