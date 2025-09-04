La formación que eligió Marcelo Bielsa para jugar con Uruguay contra Perú por Eliminatorias y la pulseada que Kevin Amaro le ganó a Ignacio Laquintana

La selección de Uruguay enfrenta a Perú a la hora 20.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

En el banco de suplentes quedaron los goleros Santiago Mele y Franco Israel, el lateral derecho José Luis Rodríguez, el zaguero Santiago Bueno, el lateral izquierdo Matías Viña, los volantes centrales Manuel Ugarte y Emiliano Martínez, el volante interior Rodrigo Zalazar, los extremos Cristian Olivera y Kevin Amaro y el centrodelantero Federico Viñas.

Juan Manuel Sanabria es el otro suplente, puede jugar de volante central, interior, carrilero o lateral izquierdo. Es el otro suplente.

De los 27 jugadores que convocó Bielsa, el único que quedó afuera del banco fue Ignacio Laquintana, una de las caras nuevas en esta doble fecha de Eliminatorias.

En su posición, Bielsa apostó por el extremo de Liverpool, Kevin Amaro, que también fue convocado por primera vez, que es el único jugador del medio local y que también se puede desempeñar de lateral o carrilero por derecha.

Uruguay tiene suspendidos por acumulación de amarillas a Ronald Araujo y Nahitan Nández, mientras que Darwin Núñez cumplirá hoy su quinto y último partido de suspensión por los incidentes que protagonizó tras la semifinal de la Copa América 2024 contra hinchas de Colombia.

Los tres están en la nómina de 27 y apuntan a jugar contra Chile el martes, a la hora 20.30, en la última fecha.

Además, no fueron convocados por lesión José María Giménez, por estar en el último tramo de una recuperación de lesión Maximiliano Araújo y por estar recuperando forma futbolística en su club, tras superar una lesión, Nicolás De La Cruz.