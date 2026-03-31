Uruguay vs Argelia: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el amistoso de este martes, luego de fallar su pronóstico del viernes ante Inglaterra

Uruguay se mide ante Argelia este martes (15:30 horas) en Turín, Italia, en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo que comenzó el pasado viernes con empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley.

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En la previa del partido que se jugará en el Juventus Stadium, Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de Grok para que dé su pronóstico.

“El partido Uruguay vs Argelia (o Argelia vs Uruguay, según la denominación) es un amistoso internacional que se juega este martes 31 de marzo de 2026 en el Allianz Stadium de Turín, Italia (estadio neutral, aunque Argelia figura como local en muchas referencias).

Marcelo Bielsa de Uruguay y el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel en el partido jugado en Wembley

Contexto de ambos equipos: Uruguay (dirigido por Marcelo Bielsa) viene de empatar 1-1 contra Inglaterra en Wembley. Es un equipo con buena estructura defensiva, experiencia y jugadores de elite en Europa, pero suele ser pragmático y no siempre goleador en amistosos. Está enfocado en afinar detalles para el Mundial 2026, donde integrará un grupo con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Así fue el único antecedente entre Uruguay y Argelia hace 17 años: derrota de visitante con la selección de Sudáfrica 2010

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Argelia llega muy entonada: goleó 7-0 a Guatemala recientemente, mostrando un ataque fluido y velocidad. Tiene un buen momento de forma, con jugadores en ligas europeas, y busca imponer su ritmo ofensivo en este tipo de pruebas previas al Mundial.

No hay historial reciente de enfrentamientos (H2H) entre ambas selecciones.

Mi pronóstico: Es un partido muy equilibrado y abierto, típico de amistoso de preparación. Uruguay parte como ligera favorita en las cuotas (alrededor de 2.00-2.20 para su victoria), por su jerarquía general y el estilo Bielsa (disciplina, contraataque y solidez). Sin embargo, Argelia no es un rival fácil: su reciente goleada muestra confianza y capacidad ofensiva, mientras que Uruguay puede tener dificultades para generar mucho volumen de juego si Argelia presiona alto.

Resultado más probable: Empate o victoria ajustada de Uruguay (1-1 o 1-0/2-1 para la Celeste).

Muchos analistas coinciden en que será un duelo con goles, pero no necesariamente un festival: espero Over 2.5 goles con moderada probabilidad, y alto chance de ambos equipos marcan (BTTS), porque Argelia suele anotar en estos partidos y Uruguay tiene calidad para lastimar de contra.

Marcador que pronostico: 1-1 o 1-2 (victoria uruguaya). Uruguay suele ser difícil de vencer, pero Argelia puede aprovechar espacios si la Celeste se estira. No me sorprendería un 2-2 si el partido se abre.

Factores clave:

Forma reciente: Argelia en racha goleadora; Uruguay más sólido pero menos explosivo.

Estilo: Bielsa prioriza control y transiciones rápidas. Argelia apuesta por velocidad y combinaciones.

Motivación: Ambos lo usan como prueba de cara al Mundial 2026. Rotaciones posibles, lo que aumenta la incertidumbre.

Terreno neutral: En Turín, sin ventaja clara de localía.

En resumen, espero un partido competido y entretenido, con Uruguay ligeramente por encima en calidad, pero Argelia capaz de sorprender o al menos empatar. Si buscas apuesta conservadora: Uruguay no pierde o más de 1.5 goles. ¡Va a ser una buena prueba para la Celeste!”.

El error en el pronóstico de Inglaterra vs Uruguay

La IA de Grok reconoció que falló en su pronóstico del partido Inglaterra vs Uruguay del pasado viernes, que terminó con empate 1-1.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (L) celebrates with Uruguay's forward Darwin Nunez (R) after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

“Inglaterra gana por la mínima (algo como 1-0 o 2-1), pero el partido será cerrado y con pocos goles”, había señalado.

La IA explicó a qué se debió su error. “La otra vez pronostiqué un partido más cerrado o con victoria ligera de Inglaterra contra Uruguay, y terminó en empate 1-1 en Wembley (con gol de Valverde de penal en el descuento). Fue un resultado lógico para un amistoso de alto nivel, pero fallé en el marcador exacto. Bielsa suele ser muy pragmático en estos partidos y Uruguay mostró solidez defensiva, aunque le costó generar más. Aprendí la lección: con Bielsa, los empates y partidos trabados son frecuentes en preparatorios.

Para Argelia vs Uruguay de hoy, el panorama es similar pero con matices diferentes

Actualización del contexto: Uruguay viene del 1-1 vs Inglaterra. Bielsa probó un bloque bajo y contraataque, y funcionó para no perder ante un rival top. La Celeste tiene jerarquía (Valverde, Darwin, etc.), pero en amistosos suele ser conservadora, sobre todo si rota jugadores o prioriza no exponerse de cara al Mundial.

Argelia llega con mucha confianza tras golear 7-0 a Guatemala recientemente. Muestran buen ataque rápido, velocidad y jugadores en forma (como Gouiri, que ha brillado). Sin embargo, es un amistoso en terreno neutral y contra un equipo sudamericano de mayor experiencia en grandes citas.

Las cuotas dan a Uruguay como ligera favorita (alrededor de 2.00-2.20), pero muchos analistas ven a Argelia con chances altas de no perder o incluso ganar por su momento ofensivo. El historial es escaso (solo un 1-0 para Argelia en 2009).

Mi pronóstico ajustado (teniendo en cuenta el error anterior): Es un duelo equilibrado y probablemente trabado. No espero un festival de goles porque Uruguay bajo Bielsa tiende a cerrar espacios, y Argelia, aunque viene goleadora, enfrentará más resistencia que contra Guatemala.

Resultado más probable: Empate (alrededor del 30-35% según varios modelos) o victoria mínima de Uruguay.

Marcadores que veo más factibles: 1-1 (el que más se repite en previas) o 0-1 / 1-0.

Mi pronóstico principal: Uruguay no pierde o directamente empate. Si se abre el partido, Argelia puede lastimar con velocidad, pero la experiencia y disciplina de la Celeste suelen pesar en estos escenarios.

En resumen, después del empate vs Inglaterra, espero que Uruguay sea más sólido y difícil de vencer, pero sin brillar ofensivamente. Argelia va a presionar y buscar el protagonismo, lo que puede llevar a un 1-1 entretenido pero sin excesos".