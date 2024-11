Uruguay vs Brasil por Eliminatorias: la ventaja que tiene Bielsa, los cambios y la posibilidad de terminar primero en la tabla en 2024

Para Bielsa será el tercer Uruguay vs Brasil como entrenador de la celeste, luego del enorme triunfo 2-0 en el Estadio Centenario (goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz) y del empate 0-0 y la clasificación por penales a la semifinales de la Copa América 2024.

Además, este partido le brinda a Uruguay la posibilidad de terminar primero en las tabla de las Eliminatorias, si le gana a Brasil y Argentina pierde con Perú.

El probable equipo de Uruguay para enfrentar a Brasil

Luego del gran triunfo de los celestes ante Colombia, 3-2 el viernes en el Estadio Centenario, el entrenador argentino perfila el equipo con dos cambios.

Uno es el regreso de Manuel Ugarte al mediocampo.

El volante de Manchester United fue suplente el viernes e ingresó en el segundo tiempo para convertir en la hora el gol del triunfo.

Uruguay Colombia, eliminatorias 2026/Emanuel Ugarte, Darwin Nuñez Foto: Leonardo Carreño

Para el encuentro de este martes en Brasil, Bielsa proyecta el regreso de Ugarte a la titularidad en lugar de Rodrigo Aguirre, el delantero de América de México, quien fue convocado por primera vez a la selección en esta doble fecha de Eliminatorias, fue titular y anotó uno de los tres goles de los celestes.

Con este cambio, el entrenador cambia el dibujo táctico.

El viernes ante Colombia utilizó una formación 1-4-2-3-1, y para este martes plantea volver a su tradicional 1-4-3-3.

La segunda variante será obligado por la suspensión de Nahitan Nández por acumulación de tarjetas amarillas.

En su lugar ingresará Guillermo Varela.

El lateral de Flamengo también ingresó en el segundo tiempo ante Colombia, cuando se lesionó Marcelo Saracchi y jugó de lateral izquierdo.

De cara al partido de este martes, Varela será el lateral derecho.

Uruguay Colombia, eliminatorias 2026/Maximiliano Araújo Foto: Leonardo Carreño

La formación de la selección para enfrentar a Brasil: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Josema Giménez, Mathías Olivera, Marcelo Saracchi, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Los nueve jugadores con tarjeta amarilla

A este partido ante Brasil por la fecha 12 de las Eliminatorias llegan con una tarjeta amarilla Darwin Núñez, Santiago Bueno, Manuel Ugarte, José María Giménez, Brian Rodríguez, Nicolás Fonseca, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Aguirre y Federico Valverde.

En caso de recibir una amonestación este martes se perderán el partido de marzo ante Argentina.

¿Cómo sigue el calendario de Uruguay en las Eliminatorias?

Con el partido ante Brasil se cerrará el año para la selección que dirige Bielsa y las Eliminatorias retornarán en marzo de 2025 cuando Uruguay enfrente a Argentina en Montevideo y a Bolivia en La Paz.

¿Cómo se juega la fecha 12 de las Eliminatorias?

Los cinco partidos de la fecha 12 del clasificatorio para el Mundial se jugarán este martes después de la hora 18 de Uruguay.

Además de Uruguay vs Brasil se destacan Argentina vs Perú y Colombia vs Ecuador.

Completan la fecha Bolivia vs Paraguay y Chile vs Venezuela.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial 2026

Uruguay tiene la posibilidad de igualar a Argentina en la tabla, aunque no depende de sí mismo.

¿Cuál es el mejor escenario para los celestes este martes? Si la selección le gana a Brasil y Argentina pierde ante Perú, los celestes podrán alcanzar al líder de las Eliminatorias, el equipo que dirige Lionel Scaloni, con 22 puntos.

¿Cuál es el peor escenario para Uruguay? Una derrota en Brasil y triunfos de Colombia/Ecuador y de Paraguay los hará caer al quinto lugar.

Así está la tabla:

Embed

Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias

Darwin Núñez está segundo en la tabla de goleadores de las Eliminatorias, detrás de Lionel Messi.

El uruguayo tiene cinco goles y el capitán argentino seis.

20241115 Darwin Núñez celebra el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias Darwin Núñez celebra el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

El goleador celeste hace siete partidos que no convierte, desde que el 27 de junio le anotó a Bolivia en la Copa América.

Así está la tabla de artilleros del clasificatorio al Mundial: