Cloudflare explicó la causa de la falla que afectó a ChatGPT, Canva y X

El director de Tecnología de Cloudflare , Dane Knecht, reconoció este martes una falla que afectó a un gran volumen de tráfico y provocó la caída global de Canva, ChatGPT, X, Spotify y otros servicios usados por millones de usuarios.

"Hoy mismo fallamos a nuestros clientes y a internet en general" , dijo al referirse al incidente registrado en la red de la compañía.

Knecht explicó que el error se originó por "un fallo latente en un servicio que sustenta nuestra capacidad de mitigación de bots" .

Ese sistema comenzó a fallar tras "un cambio de configuración rutinario" , lo que degradó múltiples servicios y la red global.

"Esto provocó una degradación generalizada de nuestra red y otros servicios. No se trató de un ataque", aseguró.

El CTO afirmó que en unas horas publicarán un informe detallado con las causas del problema y sus consecuencias.

"Ese problema, el impacto que causó y el tiempo que tardó en resolverse son inaceptables", declaró.

Según Knecht, ya están trabajando para evitar nuevas interrupciones: "Haremos todo lo posible para recuperarla", indicó.