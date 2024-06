El caso del docente que promueve en Uruguay la papa del aire que cosecha de un parral en su patio

Conocía el producto, porque nació en Sarandí Grande y en el interior hay gente que tiene.

Compró la plancha, usó las papas en su hogar y sembró varias semillas donde había troncos de una vieja parra de uvas seca.

El resultado fue un desarrollo vigoroso de plantas que trepan por las paredes, forman un parral y dan papas no debajo de la tierra, como pasa en las variedades que más conocemos. En un año bueno logró más de 500 unidades.

IMG_2536.JPG Papa del aire, en el parral de la casa de Mario Moreira. Juan Samuelle

Exceso de lluvias, también en lo de Mario

Este año no fue sencillo para la papa del aire que Mario cosecha en su casa. Como pasó en muchos rubros y a toda escala, el exceso de lluvias fue muy adverso. No tiene muchas plantas y justo llovió casi toda una semana cuando estaban floreciendo y por eso apenas sacó una docena de esos frutos, casi nada y sobre todo teniendo en cuenta que solo da producción una vez al año.

Algunos, contó a El Observador, los guardó para utilizar sus semillas y plantar en la primavera, dado que las plantas que tenía murieron por estar las raíces y parte del tronco bajo agua mucho tiempo, o en el mejor de los casos quedaron muy sentidas.

“Pan hace tiempo venía haciendo, soy panadero y obvio fue lo primero que probé para hacer con papa del aire, además de comerla como papa mismo… y lo de la mermelada lo sumé ahora”, comentó.

Recordó que UTU invitó a una ingeniera argentina a brindar un curso de nivel terciario, durante un mes, a distancia y en la prueba final, realizada en La Paz, en Uruguay, el deber fue llevar precisamente una mermelada.

“Enseguida se me ocurrió lo de la mermelada de papa del aire, llevé una y me dijeron que no tenía el gusto adecuado, entonces me recomendaron añadirle anís estrellado o clavo de olor y en mi caso preferí el anís estrellado. Cuando le hicimos la medición de pH me dio una mermelada baja en calorías, entonces en una segunda elaboración le reforcé el azúcar… sigo probando, eso es lo lindo de esto también”, contó.

El objetivo de Mario pasa no por producir a gran escala, ni vender, con base en que no tiene tampoco una producción de gran volume, su meta es otra.

Lo mío pasa más por la investigación, por el estudio, incluso regalo a veces plantas cuando tengo de más y papas del aire también, he mandado para todos lados Lo mío pasa más por la investigación, por el estudio, incluso regalo a veces plantas cuando tengo de más y papas del aire también, he mandado para todos lados

"Me parece que debería aprovecharse mucho más porque nace bien, se cosecha rápido, tiene muchas ventajas… es ideal para mucha gente y sin embargo se la conoce poco, quiero contribuir desde ese lado, a difundirla”, afirmó.

piqsels.com-id-somos.jpg Papa del aire. Mario Moreira

El apoyo de México

A propósito, destacó que investigando se le ocurrió comunicarse con la embajada de México en Uruguay, gestión que terminó de un modo sorprendente y que mucho agradece: el ministro de Agricultura le envió muchísima información de un cultivo que en ese país y en varios de esa zona de América es muy importante, muy utilizado e incluso exportado.

Finalmente, Mario dejó a disposición su número de celular para que quienes quieran vincularse a su emprendimiento de promover el cultivo y uso de papa del aire se comuniquen: 097 051 223.

IMG_2556.JPG Papa del aire en el almacen familiar de Mario Moreira. Juan Samuelle

Papa del aire o chayote, mayas y aztecas

La papa del aire (Sechium edule) o chayote, también llamada chuchu, es una cucurbitácea muy cultivada por las civilizaciones de mayas y aztecas.

En Uruguay la producción es artesanal, pero en otros países tiene una fuerte oferta y demanda.

Hubo una vez en que la papa del aire integró la Lista Inteligente.

Esta planta perenne se expande como un parral y en su principal época de producción, a inicios del otoño en latitudes como las de Uruguay, echa guías de hasta seis metros.

Y al del fruto le suma otro valor: hojas de 15 cms que dan muy buena sombra.

Su cultivo no demanda demasiados cuidados. La forma común de plantarla es con el fruto entero y la planta surge desde su interior, a partir de la semilla. No es muy exigente en cuanto a agua, pero sí precisa recibir sol directo.

El fruto –hay de diversas variedades y por eso el tono en la cáscara es de verdes, amarillos y blancos– puede llegar a pesar 500 gramos. La pulpa es blanca, de muy rico sabor y con apenas 22 calorías cada 100 gramos. Son ricas en fibras, vitamina C y posee bajo contenido de sodio.

IMG_2583.JPG El uso gastronómico de la papa del aire es tan versatil como el que admite la papa que sale de la tierra. Mario Moreira

Con alto componente de agua, es diurético natural. Se le reconocen, entre otras, capacidades de activación de la circulación y actúa como control de diversas enfermedades estomacales.

Su sabor es suave y algo dulce. Y posee un carozo, pero también es comestible.

Fuentes: inta.gob.ar y ecoportal.net