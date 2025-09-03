Dólar
ELIMINATORIAS

La dura autocrítica del nuevo técnico de Chile, rival de Uruguay del martes por Eliminatorias y por qué no citó a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y el ex Nacional, Eduardo Vargas

El flamante entrenador de la selección de Chile, adversario celeste del próximo martes por Eliminatorias, fue muy claro en una conferencia de prensa que brindó

3 de septiembre 2025 - 14:51hs
Arturo Vidal, celebra el primer título de Copa América en la historia de Chile
Arturo Vidal, celebra el primer título de Copa América en la historia de Chile AFP

La selección chilena se apronta para enfrentar este jueves a Brasil como visitante por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 al cual los trasandinos faltarán ya que quedaron eliminados cuando los dirigía Ricardo Gareca. Ahora, el técnico de la sub 20 de Chile, Nicolás Córdova, se hizo cargo de la misma, que enfrentará a la selección uruguaya el martes 9 en el último encuentro de estas Clasificatorias, en Santiago.

Córdova se mostró muy autocrítico en la conferencia de prensa que brindó previo a enfrentar a los brasileños, y entre otras cosas, explicó por qué no citó a los históricos Arturo Vidal, Alexis Sánchez y el ex Nacional, Eduardo Vargas.

La gran autocrítica del nuevo técnico chileno

Nicolás Córdova contestó todas las preguntas ante el periodismo chileno, y fue muy claro en sus conceptos.

"No podemos pensar en 2030 viviendo de lo que hicimos 10 años atrás. Se les agradece, se les admira. Tuve la suerte de ser compañero de ellos en la selección, pero tenemos que saber ver hacia adelante. No son eternos y esos mismos liderazgos tienen que aparecer de manera espontánea. Tienen que aparecer jugadores que tomen la posta", expresó.

Y continuó: "No estamos para estar últimos o para pelear una Copa América, pero es lo que hay que hacer. Esta es una transición. Tenemos que preparar el camino para que quien llegue en marzo se encuentre con algo. Hay un cambio y se necesita tiempo. Tenemos mucho trabajo por delante".

000_9BC82Z.webp
Alexis Sánchez con Martín Lasarte en uno de los encuentros del combinado chileno
Alexis Sánchez con Martín Lasarte en uno de los encuentros del combinado chileno

Sobre las ausencias en su lista de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y el exdelantero de Nacional, Eduardo Vargas, indicó: "Cuando tuvimos la reunión con Felipe Correa (gerente de selecciones) logramos visualizar el año 2030 y, siendo honestos, creo que ninguno de ellos va a poder estar en 2030. El próximo evento que tiene la selección es 2027, por lo tanto estamos viendo eso. De aquí a esa fecha la roja debería jugar ocho o 10 partidos. Sería irresponsable poner a jugadores que no van a estar presentes en el futuro".

"Necesitamos a todos, ya se lo dije al presidente. Necesitamos que esto cambie. Si no, da lo mismo el técnico que pongan en la guillotina", sentenció.

