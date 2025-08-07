Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MIRÁ EL VIDEO

Las increíbles similitudes de Ciro, el hijo menor de Lionel Messi, con su papá: mirá el video

Ciro, el hijo más pequeño de Lionel Messi, se hizo viral por las similitudes con su padre jugando al fútbol, finalizado el partido de Inter Miami

7 de agosto 2025 - 12:30hs

Ciro Messi, el hijo más pequeño de Lionel Messi y de Antonella Roccuzzo, se hizo viral en las últimas horas por un video que se filmó luego del partido de Inter Miami ante Pumas por la Leagues Cup por las similitudes que tiene el niño con su papa a la hora de jugar al fútbol.

Una vez finalizado el partido, varios niños ingresaron al campo de juego para disfrutar del césped y divertirse con una pelota. La mayoría eran hijos y familiares de los futbolistas de Inter, pero uno de ellos, en particular, fue tendencia en las redes sociales: Ciro Messi, el hijo menor de Lionel, por su parecido al padre.

Los movimientos, el gesto técnico para enganchar y la forma de correr son un calco de papa Lionel y el video llamó la atención. En uno de los videos más compartidos, se observa a Ciro adelantándose a un rival, tirando la pelota larga y buscando superar la marca. Luego, ejecutó una gambeta precisa como su padre y encaró directo hacia el arco y definió sutil para hacer el gol.

Clasificación de Inter Miami

No estaba Lionel Messi, pero el Inter Miami no lo echó en falta. En ausencia del astro argentino, Luis Suárez firmó un gol y dos asistencias para sellar el pase de su equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup, tras una nueva remontada frente al mexicano Pumas, que quedó eliminado.

Primer gol de Rodrigo de Paul
INTER MIAMI

Rodrigo De Paul se estrenó en las redes: mirá el primer gol del argentino con el Inter Miami

Sorteo de la Divisional D
DIVISIONAL D

Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi debutará contra Academia en la Divisional D del fútbol uruguayo: mirá el fixture y el formato de competencia

Con esta victoria, Inter Miami es el primer equipo de la MLS en certificar su clasificación a cuartos de final del torneo, con ocho puntos. Dependerá de los resultados de Seattle Sounders y Portland Timbers, el jueves, para saber si accede a la siguiente fase en primera, segunda o tercera posición.

Pumas, por su parte, quedó fuera con cinco puntos. Entre los clubes de la Liga MX, solo el Toluca está matemáticamente clasificado.

Temas:

Lionel Messi Inter Miami Leagues Cup

Seguí leyendo

Las más leídas

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Clásico entre Peñarol y Nacional
FÚTBOL

Salió el fallo de la Comisión de Apelaciones tras los reclamos presentados por Nacional y Peñarol

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Edinson Cavani festeja la victoria de Boca Juniors ante Estudiantes por el Torneo Apertura argentino
ARGENTINA

La decisión que tomó el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, con Edinson Cavani, tras haber borrado a Marcelo Saracchi y a dos jugadores más del plantel

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos