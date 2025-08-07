Las increíbles similitudes de Ciro, el hijo menor de Lionel Messi, con su papá: mirá el video

Ciro Messi, el hijo más pequeño de Lionel Messi y de Antonella Roccuzzo, se hizo viral en las últimas horas por un video que se filmó luego del partido de Inter Miami ante Pumas por la Leagues Cup por las similitudes que tiene el niño con su papa a la hora de jugar al fútbol.

Una vez finalizado el partido, varios niños ingresaron al campo de juego para disfrutar del césped y divertirse con una pelota. La mayoría eran hijos y familiares de los futbolistas de Inter, pero uno de ellos, en particular, fue tendencia en las redes sociales: Ciro Messi, el hijo menor de Lionel, por su parecido al padre.

Los movimientos, el gesto técnico para enganchar y la forma de correr son un calco de papa Lionel y el video llamó la atención. En uno de los videos más compartidos, se observa a Ciro adelantándose a un rival, tirando la pelota larga y buscando superar la marca. Luego, ejecutó una gambeta precisa como su padre y encaró directo hacia el arco y definió sutil para hacer el gol.

Clasificación de Inter Miami No estaba Lionel Messi, pero el Inter Miami no lo echó en falta. En ausencia del astro argentino, Luis Suárez firmó un gol y dos asistencias para sellar el pase de su equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup, tras una nueva remontada frente al mexicano Pumas, que quedó eliminado.

Con esta victoria, Inter Miami es el primer equipo de la MLS en certificar su clasificación a cuartos de final del torneo, con ocho puntos. Dependerá de los resultados de Seattle Sounders y Portland Timbers, el jueves, para saber si accede a la siguiente fase en primera, segunda o tercera posición. Pumas, por su parte, quedó fuera con cinco puntos. Entre los clubes de la Liga MX, solo el Toluca está matemáticamente clasificado.