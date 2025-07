Gobierno y consorcio en "zona de acuerdo": en lugar de Arazatí, plantean nueva planta en Aguas Corrientes y obras en Costa de Oro

JUSTICIA DE CRIMEN ORGANIZADO Juicio de Casa de Galicia: Salinas habló del efecto de la reforma de salud "huérfana" e Iglesias admitió que se quedó con los US$ 180 mil porque eran suyos

Proyecto Neptuno, Arazatí Foto: Leonardo Carreño

Sobre esta localidad, a 56 kilómetros de Montevideo, está situada desde fines del siglo XIX la planta que abastece de agua potable al área metropolitana. El gobierno pretende generar allí una nueva estructura que tome y potabilice 200 mil metros cúbicos más de agua por día, que serán transportados por una red aductora hacia las instalaciones de Cuchilla Pereira, desde donde hoy se bombea hacia el área metropolitana.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo entiende que deben realizarse obras en el arroyo Solís Chico para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Costa de Oro, una zona que ha crecido poblacionalmente en los últimos años. Para ese punto proyectan una pequeña represa y una planta a menor escala de tratamiento de agua potable.

Hasta ahora, el proyecto Neptuno preveía una inversión en obras por parte de los privados por casi US$ 300 millones y un pago de casi US$ 46 millones por 17 años y medio, con lo que totalizaba un costo para el Estado por US$ 900 millones. Si bien fue cuestionado por Orsi en campaña, el modelo financiero basado en pagos por disponibilidad y mantenimiento seguirá incambiado, aunque su gobierno sí espera bajar el costo para el Estado, aseguraron las fuentes.

El costo entre la nueva planta potabilizadora, la aductora y las obras en Costa de Oro supera los US$ 150 millones. En el Ejecutivo entienden que estas modificaciones pueden hacerse dentro del contrato ya firmado.

Si bien el consorcio quedó de analizar la propuesta, fuentes al tanto de las negociaciones transmitieron que están en "zona de acuerdo" y que es muy probable que la semana que viene haya "humo blanco".

El paquete completo formulado por Presidencia de la República y por OSE busca garantizar el abastecimiento del área metropolitana hasta 2045. El consumo actual está en 700 mil metros cúbicos (lo máximo que puede brindar la infraestructura actual en Aguas Corrientes) y para esa fecha el cálculo es que esté en 835 mil metros cúbicos.

Casupá por fuera del contrato

Por otro lado, el Poder Ejecutivo avanzará con una represa en Casupá, tal como comprometió al iniciar la gestión. Para ese proyecto cuenta, si quiere, con el financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aunque debe reformular el proyecto dado su potencial impacto ambiental.

En el Ejecutivo planean anunciar novedades sobre Casupá en los próximos días.