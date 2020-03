¿Por qué no se juega la Copa Uruguay?

La pulseada está planteada. La Copa Uruguay, lejos de transformarse en un nuevo torneo que reuniría a los clubes profesionales con los amateurs en un formato de juego similar al de las principales ligas de Europa, se transformó en un dolor de cabeza para el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

¿Cuáles son los motivos? Desde la AUF explicaron a Referí que se fomenta la Copa Uruguay anunciando que se solventan los costos de traslado, árbitros, boleteros, porteros y seguridad. Desde los clubes responden que el dinero no alcanza para cubrir todos los gastos y aducen no estar dispuestos a seguir jugando a pérdida.

La AUF conovocó a votar el reglamento y la disputa del torneo, pero no alcanzaron los votos en el consejo de fútbol profesional y se frustró el intento de la Copa Uruguay. Y mientras el fútbol profesional se divide en la postura sobre la competencia (hubo 22 a favor, 22 en contra y Nacional no concurrió a la reunión), el interior espera respuestas para jugar. Este miércoles, la Organización de Fútbol del Interior (OFI) elevó una nota a la AUF solicitando que se reconsidere el tema.

La Copa Uruguay se transformó en un problema. ¿Por qué no se juega? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los clubes profesionales con las autoridades de la AUF? ¿Por qué los clubes amateurs quedaron de rehenes y las instituciones del interior transmitieron su malestar mediante una nota? ¿La plata que destina Conmebol para solventar los gastos del campeonato es insuficiente?

Referí habló con todos los actores sobre los puntos en los que no se ponen de acuerdo para aprobar la disputa del nuevo torneo.

Tema económico

El pasado 28 de febrero los clubes profesionales resolvieron por mayoría no aprobar la disputa de la Copa Uruguay. El tema causó malestar en el interior porque los clubes de tierra adentro, que son amateurs, ven con buenos ojos el torneo. También los de la capital, que en el consejo de fútbol amateur aprobaron por unanimidad la Copa Uruguay.

Las instituciones del interior que van a disputar el torneo (San Eugenio (Artigas), Ferro Carril (Salto), Deportivo Amanecer (Paysandú), Huracán (Paysandú), Wanderers Juvenil (Tacuarembó), Laureles (Fray Bentos), Sportivo Barracas (Dolores), Juventud (Colonia), Porongos (Flores), Central (San José), Río Negro (San José), Universal (San José), Juanicó (Canelones), Progreso de Estación Atlántida (Canelones), Barrio Olímpico (Minas), Ituzaingó (Punta del Este), Lavalleja (Rocha), Melo Wanderers (Melo), San Lorenzo (San José), Boca Juniors (Melo), Lavalleja (Minas) y Universitario (Salto), elevaron una nota a OFI expresando su malestar con la decisión de los clubes profesionales.

Camilo dos Santos

“La noticia de que la Copa Uruguay no se jugaría en la temporada 2020 nos impactó negativamente. Somos respetuosos de las decisiones que se toman. No las compartimos. Cuesta creer los argumentos públicos que han esgrimido quienes votaron negativamente, así como el silencio de otro. Particularmente nos impacto la falta de apoyo de aquellas instituciones que conviven con nosotros en el interior de nuestro país”, dice la misiva remitida a la Organización.

Ante esto, una delegación de clubes profesionales, con Wanderers, Cerro Largo y Rocha a la cabeza, visitó el martes la sede de OFI para aclarar los motivos que los llevó a votar en contra.

“Lo que ofrecen no alcanza y el rubro que estipulan para transporte, ayer lo hablamos con OFI, tampoco los cubre a ellos totalmente. No es jugar o no jugar. Jugar es bueno, que haya más partido es importante, pero a pérdida no”, dijo el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, a Referí.

El presidente de OFI, Mario Cheppi, corroboró lo expuesto por Dehl.

“Acá el problema es de fondos, así lo explicaron los clubes que nos visitaron. Ellos dicen que la idea no es no querer jugar con los del interior sino que ellos explicaron que los dineros no alcanzan y que están jugando a pérdida y no están dispuestos a jugar otro campeonato a pérdida”, dijo Cheppi.

¿Cuánto vale el torneo?

Diego Battiste

El neutral Jorge Casales, impulsor del torneo desde que integraba la Mesa Ejecutiva, reveló que el torneo tiene un costo total de US$ 400 mil. Ese dinero sale de fondos que destina Conmebol para la organización de nuevos campeonatos.

“Preguntale a los clubes por qué no se juega. Nosotros tenemos claro que todos los gastos operativos y de traslados están cubiertos. La votación o no la tienen que fundamentar los que no votaron”, expresó.

Casales amplió el concepto: “Nosotros hicimos un presupuesto ajustado a la realidad y hasta bastante pesimista del cálculo de los gastos y esos flujos de fondos están cubiertos con lo que se llaman Fondos Evolución de Conmebol que tienen un capítulo destinado a organización de torneos, al desarrollo de ligas de promoción o fomento y ahí fue donde presentamos el proyecto a Conmebol que en realidad aún no es un proyecto formal porque al no estar aprobado no lo podemos presentar pero ya está aprobado desde el punto de vista del destino de fondo”.

Viajes y concentración

Uno de los aspectos que plantean los clubes profesionales, y habitualmente se escucha en boca de los representantes del interior, es el referido a los costos de los viajes que deben afrontar.

En la misiva de los equipos del interior remitida a OFI se hizo referencia al tema con una crítica.

“A nosotros no nos van a explicar lo que es hacer 500 kilómetros para jugar un partido de fútbol. A nosotros no nos van a explicar lo que cuesta trabajar para costear un viaje. Somos nosotros quienes sabemos –y sabemos muy bien- cómo cuesta mantener a una institución. Nosotros tenemos claro que no somos profesionales. Vemos y sabemos bien que mucho “profesional” no asume su condición de amateur”.

El presidente de OFI dijo que en el encuentro que tuvo con los representante de la capital, hizo referencia al tema.

“Yo lo dije en esa reunión (el martes) que nadie más que el interior sabe jugar a pérdida y nadie más que el interior sabe lo que son buscar recursos para los traslados y esto amerita lo otro, alimentación. Usted viaje al día antes y tiene merienda, almuerzo, desayuno, cena y el hotel. Los del interior sabemos de esto y en esa reunión de sinceramiento lo dijimos”.

Casales agregó a Referí sobre el tema: “Los clubes que hablan de que tienen que prender la luz, que tienen que ir a Salto a quedarse en un hotel, son del fútbol profesional. Yo entiendo las realidades y festejaba cada día 10 de mes (cuando era dirigente de Defensor Sporting) cuando llegaba a la plata para poder pagar, me queda claro, pero lo que buscarnos es no agregar un problema sino agregar más competencia. Si basamos la discusión en los costos perdemos de vista eso, que en el mundo esa competición es un éxito y acá nos centramos en si podemos pagar una comida o una noche de hotel y no en el proyecto que creo que a largo plazo tiene el éxito asegurado”.

Cheppi expresó: “Quizás a otro nivel pero nosotros hemos conseguido hasta lugar para quedarnos que pertenece a una institución deportiva. Cuando la Sub 17 de Young salió campeona, por intermedio de un amigo, Márquez, conseguimos Atenas de San Carlos. Para el interior esto no es problema, para la capital es otra cosa. Si hablamos de los clubes grandes hay un profesionalismo total pero en otros clubes hay sueldos menores y de pronto ese jugador hasta tiene otro trabajo. De pronto no existe la costumbre para ellos de quedarse como pasa en el interior en un cuartel. Por eso ese tema para los clubes de OFI no fue considerado. Es una pena que estemos hablando de estas cosas ahora cuando lo podíamos haber arreglado hace tres meses”.

Espónsores y premios

Diego Battiste

Los clubes profesionales se quejan de que los dirigentes de la AUF no informaron detalladamente sobre los ingresos de dinero, posibles espónsores y el acuerdo con la televisión.

“Los neutrales ofrecieron un monto global de todo el torneo. No está bien organizado. Hay una buena intención de jugarlo pero se necesitan reglas claras. Yo no creo que la integración sea por acá”, dijo Dehl, presidente de Cerro Largo.

Camilo dos Santos

A lo que el neutral Casales respondió: “Nosotros hablamos de la cifra que íbamos a destinar a premios que está en el entorno de los US$ 400 mil que se componen por un esponsor, que no está firmado pero sí fue hablado, y otra parte de la TV. No podemos hablar de cifras hasta que no esté firmado, si bien la palabra la tenemos, no dijimos la cantidad pero la tenemos de las dos partes”.

El presidente de OFI dijo que los clubes profesionales le manifestaron que el dinero que les ofrecieron no alcanza y que hay que buscar más recursos para jugar el torneo.

“Falta la variable dinero y hay que ver cómo se consigue. Si es posible conseguirlo estamos todos en la Copa Uruguay. Ellos dicen que la plata que les ofreció el Ejecutivo no les alcanza. También consideran que es muy alto el costo de los árbitros. Es una posibilidad para mezclar y que puedan intervenir nuestros árbitros. Y hacer una media con un arancel ni tan alto ni tan bajo como el fútbol profesional. Que participen dos del fútbol profesional y dos del interior. Pero hoy lo estamos discutiendo cuando hablamos de este torneo hace seis meses”, dijo Cheppi.

La televisión

Inés Guimaraens

El presidente de Cerro Largo pidió hablar con la televisión sobre el plus que pagará y acusó a Casales que hizo una expresión de voluntad en la asamblea pero no dio nada por confirmado.

“Hay que hablar con la televisión también porque la nota que nos presentó Casales fue una expresión de voluntad que dijo que la televisión iba a aportar pero no hay nada formal, no sabemos ni cómo ni cuánto”.

El neutral de la AUF salió al cruce respondiendo: “La televisión nos aseguró que aportará dinero, manejamos la cifra, pero no está firmado. Es muy claro, ahora quieren ver determinadas cosas que en otro momento no se pedían. Sin duda que el tema de la televisión estaba ya cedida a Tenfield en el momento de la última extensión de contrato donde hay una cláusula que dice que toda competencia que organice la AUF y que disputen aquellos equipos que estén en Primera, Segunda y la liga amateur serán cedidos en este contrato. Ahí le estás cediendo eso”.

Casales agregó que negociaron una partida de dinero para la Copa Uruguay.

“Nosotros negociamos porque sabemos que con todo este cambio de estructura que iniciamos en 2015, le dimos (a Tenfield) una cantidad de competencias de valor, llámese Supercopa, Intermedio, final del Intermedio, y ahora este campeonato. Esos son todos contenidos que le agregamos a un contrato que tenía solo 30 partidos y las eventuales finales. Fue una negociación de las dos partes. Me parece que fue una buena negociación. Los clubes dudaban de que la TV pusiera el dinero”.

El futuro

Camilo dos Santos

Otro tema que inquieta a los clubes profesionales es el futuro del campeonato. Dehl, presidente de los arachanes, se preguntó: "¿Y qué va a pasar el año que viene? ¿Cuántas experiencias de torneos nacionales se hicieron? Si usted no tiene la estructura económica, si no tiene los fondos es muy difícil porque pregunto: ¿estos fondos darán para el año que viene?”.

Casales le respondió a Dehl que la ayuda de la Conmebol está prevista por tres años.

“Primero que nosotros por lo menos lo que tenemos claro es que mientras dure esta administración el torneo va a estar y tenemos la percepción que si se organiza viene para quedarse. Lo que claramente puede pasar es que en el futuro no necesitemos de los fondos Conmebol y el torneo se financie solo. Pero Conmebol destina dinero por tres años. Lo que no queremos presentar a los clubes es algo que les origine mayores costos”.

Los premios

Carlos Pazos

El neutral Casales reveló a Referí los premios que se destinarán para la Copa Uruguay.

“En base a espónsores que tenemos aseguramos un premio que si bien no es mucho sirve para costear una posible concentración. Hasta cuartos de final el club que pase recibe US$ 5 mil. Aclaro que en todo el campeonato se pueden dar un máximo de cinco partidos para todos los clubes los profesionales en plazas donde se tengan que quedar una noche de hotel y podés tener gastos de una cena o almuerzo. Esos gastos no están contemplados, pero con los premios les puede dar porque por clasificar a cuartos de final, y para la final son US$ 10 mil y el campeón se lleva US$ 50 mil. Eso se consiguió en base a espónsores”, expresó el dirigente de la Asociación.

¿Cómo se arregla?

OFI dio el primer paso. Le pidió a la AUF que reconsidere la votación sobre la Copa Uruguay.

Los clubes profesionales dicen estar dispuestos a jugar pero necesitan más dinero porque no quieren jugar a pérdida.

Y los neutrales dicen que no se van a exponer a una votación si los votos no están para aprobar el campeonato.

“No vamos a llamar a otra asamblea para que nos digan que no. Me consta es que hay clubes que trabajaron para que esto no saliera. Me han dicho dirigentes de algunos clubes que no votaron porque los llamaron insistentemente otros clubes para pedirles que no votaran”, dijo Casales.